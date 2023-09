香港同志影展2023節目推介

《G點電視》資料整理:Justina(《G點電視》編按:部份內容出自香港同志影展新聞稿及官方網站)

第34屆香港同志影展(HKLGFF)將於2023年9月8至23日盛大舉行。今屆影展搜羅世界各地多部LGBTQ+得獎電影,一共24部長片和5組短片。而短片中更包括香港本地作品。今年大會有幸在疫情復常下,能夠邀請更多海外導演和電影人參與映後問答環節以及舉辦多場電影專題座談,親身與觀眾互動。事不宜遲,立即介紹今屆同志影展的焦點節目!

開幕電影——《孔雀皇后》與《波拉大歷險》

今年兩部開幕電影充分展現LGBTQ+多樣的面貌:由跨性別主角結合Waacking和韓國傳統鼓舞的《孔雀皇后》和追夢失敗眾叛親離都要愛自己的美國喜劇《波拉大歷險》打開序幕。

榮獲2022年釜山國際電影節Watcha獎的《孔雀皇后》(Peafowl),是一部充滿娛樂性,結合Waacking舞蹈和韓國傳統舞蹈元素,而又溫馨動人的韓國跨性別電影。明是一名跨性別,她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。為了賺取性別重置手術的費用,她參加Waacking舞蹈比賽,但計畫並不順利。有天,明接到父親去世的電話,得知父親留下了一份遺囑,如果她在父親第49次紀念儀式上表演鼓舞,他將把遺產留給她。無奈之下,明按照父親的遺願回到家鄉演出。導演Byun Sung-bin(卞成賢)曾於2021年香港同志影展贏得「短片評審團大獎」,今年更將聯同主角出席開幕禮及「《亞洲酷兒》- 與印度及南韓電影人對談會」。開幕禮上亦增設Waacking現場表演。

圖片來源:電影《孔雀皇后》(Peafowl)劇照 香港同志影展2023開幕電影《孔雀皇后》(Peafowl)

另一部開幕片是美國喜劇《波拉大歷險》(Cora Bora),講述波拉因獨自前往洛杉磯發展她的音樂事業而跟留在老家的女友日漸疏遠。在事業發展受挫折之際,她決定回家鄉參加女友的畢業禮。怎料驚覺家中已另有新的女主人!連父母與小狗都大義滅親棄暗投明?波拉在非常徬徨和迷失同時,小狗更走失了!波拉到底何去何從?這個「愛自己」的旅程最後竟然變得有趣惹笑?!

圖片來源:電影《波拉大歷險》(Cora Bora)劇照 香港同志影展2023開幕電影《波拉大歷險》(Cora Bora)

閉幕電影——《跳唱小情人》

閉幕片《跳唱小情人》(Glitter & Doom)一部由美國民謠二人女子組合Indigo Girls的歌曲打造的同志浪漫歌舞電影,講述深情的音樂人Doom和愛冒險的馬戲團團員Glitter在排除萬難下展開夏日浪漫之旅。除了一幕幕載歌載舞的燦爛熱戀,他們亦在音樂道路上尋覓能點燃他們的靈魂並成就夢想的目標。電影中更出現多位大家熟悉的名字溫明娜、Tig Nataro、Peppermint變裝皇后和Missy Pyl連Indigo Girls也來客串演出,帶來一場熱鬧魅幻的音樂盛宴,享受夏日的熱戀感覺!

圖片來源:電影《跳唱小情人》(Glitter & Doom)劇照 香港同志影展2023閉幕電影《跳唱小情人》(Glitter & Doom)

玲瓏大獎得主——謝浩霖(Henry Tse)

每年香港同志影展都會頒發玲瓏大獎予對同志社群有貢獻的人士或機構。今年玲瓏大獎將頒發予謝浩霖——Henry Tse,一位跨性別人權活動人士,以表揚他勇於把自身作為跨性別人士的故事與社會各界分享,提高大眾對性小眾的理解與關注。謝浩霖更於2020年成立香港跨性別平權協會(TEHK)。謝浩霖於2017年開始申請覆核,向法庭提出無需完成整套性別重置手術,即可更改身份證上列明之性別標記的建議。雖然謝浩霖經歷極度艱辛的過程,面對過兩次敗訴,但最終勝利歸於謝浩霖,於2023年被判勝訴。因此,香港同志影展由衷把今年的玲瓏大獎頒發予謝浩霖,以示表揚他為跨性別社群的貢獻。頒獎儀式將於9月8日開幕禮當晚舉行。如欲了解更多謝浩霖在平權道路的心路歷程,歡迎到G點網站閱讀相關報導。

圖片由作者提供 玲瓏大獎得主謝浩霖(Henry Tse)(前排左二)

由非洲傳來的愛

烏干達最近實施了一條包括死刑在內的反同性戀法,令社會開始關注非洲的LGBTQ+社群。今屆影展特意策劃了「由非洲傳來的愛」系列,將播放三部非洲同志電影。

紀錄片《烏干達打壓事件簿》(Out of Uganda)紀錄了四名烏干達年輕人在一個會因性取向而面臨壓迫和歧視的國家中生存奮鬥的故事。由於生命不斷受到威脅,他們在別無選擇下,不得不做出艱難的決定:離開家園而流亡國外尋求安穩的生活。這真實紀錄烏干達LGBTQ+社群所面臨的殘酷現況,震懾人心!

圖片來源:紀錄片《烏干達打壓事件簿》(Out of Uganda)劇照

另一部為奪得柏林影展泰迪熊獎的《世界色彩只在黑白之間》(All the Colours of the World Are Between Black and White),講述送貨司機Bambino和雄心勃勃的攝影師Bawa在尼日利亞的愛情故事。儘管同性戀在當地仍被視為非法,但兩人就是因為這種社會束縛與戀愛禁制的情況,反而結下難以磨滅的深厚感情,含蓄低調卻意韻深遠,令人心動。

《我不是我》(Who I Am Not)是一部深入探索兩位南非雙性人生活的紀錄片。南非選美皇后Sharon-Rose發現自己雙性人身份後陷入了身份認同危機,遇上同路人Dimakatso。Dimakatso是雙性人世界的活躍份子,外表男性,與她截然不同。電影通過他們相互交織的故事,揭示了他們在一個男女標籤分明的世界所面臨的挑戰,讓所有人可以聽見這個只佔全球人口2%的獨特群體的聲音。這部榮獲2023年三藩市Frameline國際LGBTQ電影節最佳紀錄片觀眾獎等,是本屆影展唯一以雙性人社群為主題的電影。

亞洲焦點——7部日、韓、星、印等亞洲同志電影