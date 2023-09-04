香港同志影展2023節目推介
我們想讓你知道的是
今年兩部開幕電影充分展現LGBTQ+多樣的面貌：由跨性別主角結合Waacking和韓國傳統鼓舞的《孔雀皇后》和追夢失敗眾叛親離都要愛自己的美國喜劇《波拉大歷險》打開序幕。
《G點電視》資料整理：Justina（《G點電視》編按：部份內容出自香港同志影展新聞稿及官方網站）
第34屆香港同志影展（HKLGFF）將於2023年9月8至23日盛大舉行。今屆影展搜羅世界各地多部LGBTQ+得獎電影，一共24部長片和5組短片。而短片中更包括香港本地作品。今年大會有幸在疫情復常下，能夠邀請更多海外導演和電影人參與映後問答環節以及舉辦多場電影專題座談，親身與觀眾互動。事不宜遲，立即介紹今屆同志影展的焦點節目！
開幕電影——《孔雀皇后》與《波拉大歷險》
今年兩部開幕電影充分展現LGBTQ+多樣的面貌：由跨性別主角結合Waacking和韓國傳統鼓舞的《孔雀皇后》和追夢失敗眾叛親離都要愛自己的美國喜劇《波拉大歷險》打開序幕。
榮獲2022年釜山國際電影節Watcha獎的《孔雀皇后》（Peafowl），是一部充滿娛樂性，結合Waacking舞蹈和韓國傳統舞蹈元素，而又溫馨動人的韓國跨性別電影。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。為了賺取性別重置手術的費用，她參加Waacking舞蹈比賽，但計畫並不順利。有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第49次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。導演Byun Sung-bin（卞成賢）曾於2021年香港同志影展贏得「短片評審團大獎」，今年更將聯同主角出席開幕禮及「《亞洲酷兒》- 與印度及南韓電影人對談會」。開幕禮上亦增設Waacking現場表演。
另一部開幕片是美國喜劇《波拉大歷險》（Cora Bora），講述波拉因獨自前往洛杉磯發展她的音樂事業而跟留在老家的女友日漸疏遠。在事業發展受挫折之際，她決定回家鄉參加女友的畢業禮。怎料驚覺家中已另有新的女主人！連父母與小狗都大義滅親棄暗投明？波拉在非常徬徨和迷失同時，小狗更走失了！波拉到底何去何從？這個「愛自己」的旅程最後竟然變得有趣惹笑？！
閉幕電影——《跳唱小情人》
閉幕片《跳唱小情人》（Glitter & Doom）一部由美國民謠二人女子組合Indigo Girls的歌曲打造的同志浪漫歌舞電影，講述深情的音樂人Doom和愛冒險的馬戲團團員Glitter在排除萬難下展開夏日浪漫之旅。除了一幕幕載歌載舞的燦爛熱戀，他們亦在音樂道路上尋覓能點燃他們的靈魂並成就夢想的目標。電影中更出現多位大家熟悉的名字溫明娜、Tig Nataro、Peppermint變裝皇后和Missy Pyl連Indigo Girls也來客串演出，帶來一場熱鬧魅幻的音樂盛宴，享受夏日的熱戀感覺！
玲瓏大獎得主——謝浩霖（Henry Tse）
每年香港同志影展都會頒發玲瓏大獎予對同志社群有貢獻的人士或機構。今年玲瓏大獎將頒發予謝浩霖——Henry Tse，一位跨性別人權活動人士，以表揚他勇於把自身作為跨性別人士的故事與社會各界分享，提高大眾對性小眾的理解與關注。謝浩霖更於2020年成立香港跨性別平權協會（TEHK）。謝浩霖於2017年開始申請覆核，向法庭提出無需完成整套性別重置手術，即可更改身份證上列明之性別標記的建議。雖然謝浩霖經歷極度艱辛的過程，面對過兩次敗訴，但最終勝利歸於謝浩霖，於2023年被判勝訴。因此，香港同志影展由衷把今年的玲瓏大獎頒發予謝浩霖，以示表揚他為跨性別社群的貢獻。頒獎儀式將於9月8日開幕禮當晚舉行。如欲了解更多謝浩霖在平權道路的心路歷程，歡迎到G點網站閱讀相關報導。
由非洲傳來的愛
烏干達最近實施了一條包括死刑在內的反同性戀法，令社會開始關注非洲的LGBTQ+社群。今屆影展特意策劃了「由非洲傳來的愛」系列，將播放三部非洲同志電影。
紀錄片《烏干達打壓事件簿》（Out of Uganda）紀錄了四名烏干達年輕人在一個會因性取向而面臨壓迫和歧視的國家中生存奮鬥的故事。由於生命不斷受到威脅，他們在別無選擇下，不得不做出艱難的決定：離開家園而流亡國外尋求安穩的生活。這真實紀錄烏干達LGBTQ+社群所面臨的殘酷現況，震懾人心！
另一部為奪得柏林影展泰迪熊獎的《世界色彩只在黑白之間》（All the Colours of the World Are Between Black and White），講述送貨司機Bambino和雄心勃勃的攝影師Bawa在尼日利亞的愛情故事。儘管同性戀在當地仍被視為非法，但兩人就是因為這種社會束縛與戀愛禁制的情況，反而結下難以磨滅的深厚感情，含蓄低調卻意韻深遠，令人心動。
《我不是我》（Who I Am Not）是一部深入探索兩位南非雙性人生活的紀錄片。南非選美皇后Sharon-Rose發現自己雙性人身份後陷入了身份認同危機，遇上同路人Dimakatso。Dimakatso是雙性人世界的活躍份子，外表男性，與她截然不同。電影通過他們相互交織的故事，揭示了他們在一個男女標籤分明的世界所面臨的挑戰，讓所有人可以聽見這個只佔全球人口2%的獨特群體的聲音。這部榮獲2023年三藩市Frameline國際LGBTQ電影節最佳紀錄片觀眾獎等，是本屆影展唯一以雙性人社群為主題的電影。
亞洲焦點——7部日、韓、星、印等亞洲同志電影
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。