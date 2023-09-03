當核處理水從科學問題變成政治問題，日本為何能扭轉國際輿論？

日前日本正式排放核處理水，即在稀釋之後排放的經過處理的核廢水（簡稱處理水），中文媒體爭議甚多。日本排放處理水是一個科學問題，但不斷被政治化。筆者從前年開始就撰寫關於這個問題的多篇評論文章。最近又發表專門「說清」科學問題的文章，現在再簡要地總結一下政治問題上的爭議。

問題一，處理水排放為何本應是科學問題？

要論證處理水是否應該排放，唯一需要尊重的，就是科學。即排放的輻射濃度和總量，是否達標，是否對環境做成影響。

其實，只要有條件，世界上幾乎所有核電廠都建在海邊或河邊。原因是核電廠需要大量的水進行冷卻，海洋就是源源不斷的水源。而所有冷卻的水，儘管都含有氚這種放射物（在冷卻核反應爐時受輻射生成），但都同樣很方便地排向大海。一般情況下都不加處理，直接排放。

日本福島的核廢水，儘管在生成時和熔毁爐心直接接觸，比冷卻用的核廢水「毒」很多。然而，它此後經過「ALPS」系統（先進液體處理系統）的淨化處理，除了氚之外，其他所用放射性元素的含量都被降低到大大低於排放標準。這些「處理水」在排放前，更經過大量稀釋，讓無法淨化的氚也大大低於排放標準。

日本福島這次要排放的是「經過處理的核廢水」，其他國家的核電廠長年排放的是「未經處理的冷卻核廢水」。

兩者最主要的放射物都是氚。要進行比較，就是比較其放射物質的濃度和放射總量，

根據現有數據，日本處理水的放射濃度和年排放總量，都低於國際上非常多的核電廠所排放的「不加處理的冷卻核廢水」。正如日本政府總結的，中國的每家核電廠直接排入大海的冷卻核廢水的年放射總量，都高於日本計畫排放處理水。