TNL+ 2023/09/03,
印太

當核處理水從科學問題變成政治問題，日本為何能扭轉國際輿論？

當核處理水從科學問題變成政治問題，日本為何能扭轉國際輿論？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

從法理上，日本排放處理水完全是日本的內政，沒有任何國際法規定，日本必須要和任何國家或組織去溝通。儘管如此，日本完全尊重國際社會和國際組織。在核事故發生後，正如國際原子能總署報告所言，也是日本主動找國際原子能總署，尋求協助處理核廢水的方案。可以很負責地說，現在世界絕大部分政府都不反對日本的排放，真正鐵了心反對的，就只剩下中國「孤家寡人」。

日前日本正式排放核處理水，即在稀釋之後排放的經過處理的核廢水（簡稱處理水），中文媒體爭議甚多。日本排放處理水是一個科學問題，但不斷被政治化。筆者從前年開始就撰寫關於這個問題的多篇評論文章。最近又發表專門「說清」科學問題的文章，現在再簡要地總結一下政治問題上的爭議。

問題一，處理水排放為何本應是科學問題？

要論證處理水是否應該排放，唯一需要尊重的，就是科學。即排放的輻射濃度和總量，是否達標，是否對環境做成影響。

其實，只要有條件，世界上幾乎所有核電廠都建在海邊或河邊。原因是核電廠需要大量的水進行冷卻，海洋就是源源不斷的水源。而所有冷卻的水，儘管都含有氚這種放射物（在冷卻核反應爐時受輻射生成），但都同樣很方便地排向大海。一般情況下都不加處理，直接排放。

日本福島的核廢水，儘管在生成時和熔毁爐心直接接觸，比冷卻用的核廢水「毒」很多。然而，它此後經過「ALPS」系統（先進液體處理系統）的淨化處理，除了氚之外，其他所用放射性元素的含量都被降低到大大低於排放標準。這些「處理水」在排放前，更經過大量稀釋，讓無法淨化的氚也大大低於排放標準。

日本福島這次要排放的是「經過處理的核廢水」，其他國家的核電廠長年排放的是「未經處理的冷卻核廢水」。

兩者最主要的放射物都是氚。要進行比較，就是比較其放射物質的濃度和放射總量，

根據現有數據，日本處理水的放射濃度和年排放總量，都低於國際上非常多的核電廠所排放的「不加處理的冷卻核廢水」。正如日本政府總結的，中國的每家核電廠直接排入大海的冷卻核廢水的年放射總量，都高於日本計畫排放處理水。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。