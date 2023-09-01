太魯閣號事故車廂疑有人骨碎片，法醫檢驗專家分析：3到7天可驗明人骨、物歸原主有難度
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2021年4月2日台鐵太魯閣號出軌，奪走49條人命，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君昨（8月31日）在事故車廂撿到一片巴掌大的疑似骨骸，並當場認定為人類頭蓋骨碎片，引發社會批評台鐵草率輕忽。今（9月1日）上午鐵路警察局重回現場搜證重返現場蒐證，將進行DNA鑑定。法醫學專家提醒，經過科學方法鑑定才能確定是否為人骨，醫事檢驗師則分析，DNA鑑定準確度高，但若當時未留下罹難者DNA樣本，現在也無從比對。
2021年4月2日台鐵太魯閣號出軌，奪走49條人命，為改革鐵道安全，交通部日前邀日本專家來台交流。8月31日參訪團至「富岡機廠事故車輛暫存紀念園區」追悼時，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在第8節車廂撿到一片巴掌大的疑似骨骸，並當場認定為人類頭蓋骨碎片，引發社會批評台鐵草率輕忽。今（9月1日）上午鐵路警察局重回現場搜證重返現場蒐證，將進行DNA鑑定。
法醫學專家提醒，除非是經驗老道的撿骨師，未經過法醫學訓練的一般人，恐怕很難一眼認出人骨碎片，但人們有懷疑的權利。醫事檢驗師則分析，第一步要確認是否為人骨，這並不難，但第二步要確認是「誰的骨骸」就難了。難處不在DNA鑑定技術，是難在當時很可能沒有留下罹難者的DNA樣本，無從比對。
台大醫學院法醫學科暨研究所講師吳木榮表示，人類顱骨並非完全平滑，表面會有些血管的溝痕，經過法醫學訓練、具有解剖知識經驗者，或經驗老道的撿骨師，或許能憑肉眼初步辨識，未經訓練的一般人要一眼判斷就「蠻困難的」，但人們有權利去提出懷疑。
吳木榮說，法醫不會只用眼睛或經驗去猜，還要回歸科學方法，做DNA測試。這次發現的疑似骨骸樣本，只要經過刑事警察局或與司法單位合作的法醫實驗室檢驗，便能驗明是不是人骨。從磨粉、萃取到完成檢驗，整個流程需要3到7天，不同實驗室略有差異；如果是社會高度矚目、有壓力的案子，通常會更快揭曉。
醫檢師公會全聯會常務監事高智雄表示，骨骸通常都有血液殘留，只要找到血球細胞，細胞核裡就有染色體，從染色體的數量、染色體上的DNA序列，就能確認是不是人骨，這是第一步。
如果是人骨，第二步就要靠比對「短縱列重複序列（short tandem repeat，簡稱STR）」，才有機會找到「失主」。高智雄解釋，STR是人類基因10幾到20組重複出現的DNA片段，這是「比指紋還要獨特」的人體特徵。STR的應用很廣，最常見的就是「親子關係鑑定」，把其中一方的STR當作「標準品」，與另一方的STR比對，再經過公式計算，就能確認親子關係，準確率高達99.9%。
高智雄說，在空難、震災現場常有不完整的遺體，刑案現場也會遺留犯罪跡證，這些情況進行刑事鑑定時，都 要用到STR。如果現場遺留細胞的STR，可以與特定遺體或其他案發現場發現的STR吻合，就能證明是來自同一人。
「要確認是不是人骨很容易，要確認是誰的骨骸，比較困難。」高智雄表示，STR比對雖然準確度極高，但要是沒有「標準品」可比，也是白搭。事故發生後，如果家屬很介意遺體不完整，相關單位為了要繼續搜索，就會預留未來可供比對的DNA樣本。但若遺體缺損範圍很小，家屬沒有非常介意，或因太過悲痛，只想盡快入土為安，當時很可能就沒留樣本，現在無從比對下，要物歸原主就很困難了。
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核稿編輯：楊士範
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