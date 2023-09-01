《2023 年安麗全球創業報告》指出疫後創業成為新常態

以創業家為核心的健康保健企業安麗，致力協助全球超過 100 個市場的消費者邁向更健康、更美好的生活。安麗公司今日分享《2023 年安麗全球創業報告》（Amway Global Entrepreneurship Report），調查區域橫跨全球 15 個國家、15,000 份有效樣本，報告指出，疫後創業已成全球新常態，創業者不論在籌措資金、資源與電子商務等新科技面向都較以往更為有利，全球各地正進入一種自由工作模式，希望在時薪打工、直銷與其他商業機會中探詢更多具彈性且靈活的工作形式。針對台灣市場，結果顯示有高達 98% 受訪者對開創副業、增加收入抱持開放態度；超過 60% 的受訪者認為想擁有自己的事業，積極擁抱變動新常態。

儘管疫情為全球經濟成長動能帶來偌大挑戰，卻也激發人們想透過自由接案、直銷、打零工等商模創業的興趣、接受度與吸引力。安麗全球首席執行官（Amway Chief Executive Officer）潘睦鄰（Milind Pant）表示：「人們比以往任何時候都更願意開始創業。世界需要更多創業家，並提供更多良好商業環境，來幫助這些創業家追求持續性成長。」

從調查中也發現，台灣正在形成五大趨勢，並成為國內創業家心中認定的新常態。首先，創業時機很重要，有超過一半的受訪者希望有創業機會，但更關鍵的重點在於何時創業；其次，在創業資源中，受訪者對於與朋友或家人共同合作（包含創業）感到自在，有逾 8 成的受訪者自認擁有創業技能與資源；第三，隨著銷售模式改變，雖然傳統零售永遠不會完全消失，但已有 8 成民眾對透過直銷與社群媒體購物感到自在；第四，有超過 55% 的人渴望擁有額外收入，且有 65% 受訪者的親友正展開創造副業收入機會；最後，有高達 98% 民眾一致認為此時正是開啟副業或創業的最佳時機。」

台灣2023年創業五大趨勢

在全球數據中，有 60% 的受訪中表示有興趣開展自己的事業。來自 15 個國家地區的受訪者也指出，在進行自己的創業過程中有較親近的朋友或家人參與能提高創業能量，更有 59% 的受訪者表示已經與朋友與家人正在共同進行能增加收入的事業機會。

面對越來越多斜槓族或創業族渴望兼顧健康、財富與生活，安麗台灣從親自使用產品開始，體驗自身改變，再分享美好生活，透過「自用、改變、分享」，直銷商可以根據自己設定的目標，建立屬於自己的事業。

安麗在 2010 年於歐洲開始進行此項針對創業報告的調查，並於 2013 年擴展及全球範圍，是世界上規模最大、持續時間最長的關於創業精神認知的全球研究。2023 年，與益普索全球顧問（Ipsos Global Advisor）與聲譽經濟顧問（Reputation Economy Advisors），在加拿大、德國、香港、印度、義大利、日本、中國大陸、馬來西亞、墨西哥、新加坡、韓國、台灣、泰國、美國和越南等地進行。