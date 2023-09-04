《街坊眾神》：從高野山到獅子山——港人真言宗住持的苦行密法
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真言宗沒有以禁戒的方式去規範僧侶或信眾的生活，僧侶不但沒有髮禁，僧人也可茹葷，日本僧人的山下生活其實與一般人的分別不大，僧侶很容易抵受不住引誘而被同化。應對物質引誘已成為劉真華每天要應對的課題，靠的就是自己的意志。既是香港人又修日本佛教的劉真華捨棄了長髮、穿著流行衣物和塗指甲油的習慣，選擇以短髮，身穿簡單的服飾示人，這一身打扮明顯與現代社會格格不入，她認為最重要是維持簡樸的心。
日本的高野山真言宗設有一個香港別院，名為蓮華定院。住寺劉真華阿闍梨有著一頭烏黑短髮，外出時穿便服，假若你早上在茶餐廳碰見她吃早餐，也許沒有辦法聯想到她修佛，更是一院之住寺。其實，劉真華在成為僧侶之先，她的生活與大多香港人一樣，有穩定的工作、閒時與朋友家人相聚、放假時到日本旅遊。她與香港人愛好日本的原因一樣，喜歡日本的寧靜、藝術、古建築、庭園與花道茶道等等，只是她比一般香港人多踏出了一步，而且是著重旅遊面向的香港人不會想像到的——宗教。佛教講求緣份，而劉真華的經歷淡然如一場因果的網絡，其中沒有非常顯著的轉折點。在過往的每個機緣以及她所作的每個決定，引領她走到日本高野山求法，體驗苦行生活。
說到真言宗的歷史與起源，則要追溯至一千二百年前的唐朝，於十九歲已入山修行的日本僧人空海大師隨遣唐使前往西安拜於惠果門下，成為真言宗的第八高祖。學成後他回到日本開宗立派，名為「真言宗」。他在公元八一六年於高野山修行，並建立了金剛峰寺，成為真高宗的總本山，一直延續至今。傳入日本後的佛教與已與中國佛教大相逕庭。經過了一千多年的發展，佛教同日本嘅文化同宗教已經緊緊扣連，互相影響。
為求法不惜跨洋千里
出發到日本高野山求法之前，劉真華對於佛教可說是毫不認識，頂多是參拜觀音，都是一般受民間信仰影響的香港人會做的宗教行為。直到後來她到了日本旅行後喜歡上那邊的寺廟，才萌生出去日本留學的念頭。二十多歲時，她在日本唸了兩年語言學校，期間亦到訪過當地寺廟，被那裡的古代建築、古舊的佛像及寧靜安逸的環境吸引，漸漸對佛教產生興趣。因此，讀完書回香港後，她一邊打工，一邊了解佛教。
接觸到真言宗可謂是一種緣份，憑著一顆單純地喜愛日本寺廟及佛教的心，劉真華在網絡上搜尋「日本宗教」，並找到了高野山的出版社，真言宗亦成為她第一個接觸的佛教流派。劉真華因緣際會下讀了一些日文的佛教書後，發現了出版社的老闆認識寺院中人，從中可以介紹她到高野山修行。思慮之下，相比起香港的都市繁囂她更嚮往日本寺院的寧靜安逸，她便決定賣掉房子與離職，隻身前往日本學佛。
「現在我們多了很多可以在網絡上學佛的方法，甚至可以足不出戶就能接觸到密宗，」劉真華對比了如今與九○年代學佛的差異：「但那時我憑著有限的日語摸黑上山，從來都沒去過那麼荒蕪的地方，大概兩百米才有一盞路燈，大約到晚上六點左右，已經是伸手不見五指。那是十二月，正值冬天，我一個人夜晚爬上渺無人煙的高野山，嗰時都幾驚的。」上山也不是僅此一次的事，「我足足來回了六七次，上高野山與各個行政單位、教學部、師傅們去做面試。」每次上山面試，劉真華只是短短在山上逗留八天多便下山，不停來來回回。
在面試裡最常碰到的問題無非是「香港沒有佛教嗎？為甚麼跑來日本學佛？」劉真華的回應方式頗有佛教故事的慧黠：「一千二百年前惠果上人沒有依據國籍來判斷應該把密法傳給誰，才有後來第八高祖空海大師把密法傳入日本創立真言宗的歷史。千幾年的今日也可以將密法傳給其他國藉的人。」起初她只是想認識佛法，她沒想到在這來來回回的經歷，以及過往搜集資料的過程中體會了佛法的可貴之處，潛移默化地喚起她將密法帶到本地的渴望。儘管她是香港人，也是女性，但這些外在條件也無礙她一心求法的決心，仍然決定不惜一切付上代價求法。從被拒絕、到接納、到上山出家，足足經歷了好幾年的考驗。在法心感動之下，從一九九○年皈依添田隆昭大僧正門下修習真言宗密法後，她到了一九九六年才感動到他們，得以在高野山蓮華定院得道，得到法號真華高野山終於願意讓她參與一百零八天的苦修計劃。
寒冬雪山裡苦行修練
那是冬季二月，日本剛開始融雪時期，正值全年最冷的一個月，劉真華凌晨三點就要起床。在她的房間裡只有一個聊勝於無的小暖爐，在高野山上根本算不上是甚麼慰藉。衣櫃裡只有三件僧衣，地上一雙木屐。她起床，打坐，唸經一直到五點半，就開始準備需要學習的課程和法事，然後六點上早課。
其後她便去與師傅和同門吃早餐，在佛寺裡吃飯名為「過堂」，需要時時唸經。早餐過後她便開始打掃和唸經，直到十二點午餐後，苦修最辛苦的一段便來了。她要在冰天雪地中穿著木屐前往「奧之院」和「壇上伽藍」，前者是空海大師長眠之處，後者是空海建立的道場。這兩個地方距離午餐的地方足足有兩公里，沿途全是及膝雪地，她頭上也因苦修剃去頭髮：「有時真的冷到下意識哭了出來，沒有辦法。雪會在木屐的趾縫中卡上來，直到膝蓋全是冰冷的雪，成隻腳凍到爆拆，根本是舉步難行。」
除了外在環境外，人際關係也是一個難關。她是當期在高野山上唯一一個外國人，也是少數的女性，其他全是日本寺院的繼承者。他們前來高野山苦修後，便能回到自己祖傳繼承的寺廟擔任工作。日本是著名充滿潛規則的地方，比如餐具用具如何擺放等等他們不會直接告訴你，只會沉默告之，劉真華在初時就為此吃了不少苦頭。其後到了閉關修行後，這種人際關係的難題又變形成另外一種苦項，其時他們被下令禁語，除了唸經外不得交談，就算見面也只能合掌點頭致意。少了交流，卻多了孤獨，在修法的這些日子裡她唯一能交流的對象就是師傅：「如果讀經時有不懂的地方，我就會寫字條book appointment，在會面處等師傅來指導。」在冰天雪地的高野山上，佛教也悄然成了一個現代的規訓機構，有著各式各樣的行政事務。顯然，這種生活對在香港長大的劉真華來說實在不易，苦修期間十分掛念香港的茶餐廳以及閒時與朋友食飯聊天的生活。艱苦的修練、離鄉的孤寂，令劉真華盟生起放棄的念頭。每當想放棄時，她回想起過往所付出的代價，然後咬緊牙關跟自己打氣說聲「頑張って！頑張って！」。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com