企業數位轉型，成功贏得客戶和員工的心

深耕台灣37年，身為全台最大整流元件製造商的強茂集團於高雄岡山起家，一路從小公司茁壯成為提供晶片設計、晶圓製造、封裝測試及全球市場行銷等一條龍服務的大型集團，營收更是不斷翻倍成長，半導體部門早已於2018年突破百億大關。這樣快速擴張增長的強茂集團，不僅緊追市場趨勢、持續追求新產品開發與創新，在數位化轉型的路上更是不遺餘力，多元採納數位化工具，降低員工負擔的同時，精準提高效益！

重視顧客意見的強茂集團，始終秉持著顧客導向的理念，累積了37年的好口碑，而為了達成「員工得力，顧客滿意」的目標，強茂集團採用了SurveyCake作為重要溝通工具，從研發部門的客戶與合作對象需求調查內/外部滿意度調查行銷部門的參展應用以及人資部門的校園徵才，都可以在其中發現使用SurveyCake的蹤跡。

Photo Credit：SurveyCake

「最初是行銷部門開始採用，為了在國外參展時，能透過好用易上手且能夠有效呈現企業識別的問卷，搭建良好的顧客溝通橋樑，後來發現許多功能都十分實用，例如邏輯跳/接題、QR Code生成、群組協作等，尤其是群組協作功能，讓不同部門能夠分別創建並協作問卷，接著各個部門都開始使用了。」強茂集團人資行政部門的Evelyn分享強茂開始採用SurveyCake的契機，不僅是因為SurveyCake在顧客溝通層面的輔助以及人性化的介面，更因為能透過群組協作功能創造驚人團隊綜效，延展團隊合作空間。

Photo Credit：SurveyCake

內部問卷調查數位化，打破地域限制，減輕近七成的人力成本

最初為了精準與顧客溝通和呈現專屬企業識別而選擇了SurveyCake，沒想到後續卻發現，對內溝通亦有許多可以善用SurveyCake的情境。

「現在強茂內部有約6成的SurveyCake使用量皆來自HR部門，可以說是用量最大的部門，其中SurveyCake的運用更對我們的關鍵人才培育產生非常大的助力，減輕了近七成的人力成本。」Evelyn分享將SurveyCake導入內部問卷調查後帶來的成效。

強茂集團針對公司潛力人才加強職能培養、提升發展潛能的人才培育計畫，在人才培育的過程中，勢必需要與員工之間搭建有效溝通的橋樑，促使雙向溝通與聆聽。為使同仁擁有私密的填答環境，同時擁有足夠的思考時間，強茂透過SurveyCake進行學習需求調查 對於HR來說，除了問卷線上發送的高效率，填答結果自動回傳以及後續SurveyCake後台的「統計圖表」、「文字雲」等功能，更加快了HR檢視回饋的效率，有效分析人才培育的來年走向。

Photo Credit：SurveyCake SurveyCake 後台統計圖表示意圖

Photo Credit：SurveyCake SurveyCake 的統計圖表功能可以在問卷回收的當下，對其進行即時分析並以文字雲、圓餅圖、長條圖、直方圖等方式呈現。

除此之外，強茂集團旗下公司遍佈全台，地理位置分佈廣泛對於蒐集員工的課程和活動回饋來說同樣是一大考驗，而數位化工具的採納，讓HR能夠打破地域限制，無需如過往一般南北來回訪談、蒐集資料，現在只要輕鬆輸出並轉發問卷網址，即可靜靜等待資料自動回收，不同城市、甚至是使用不同語言的員工可同步進行，問卷結果也可以同時統整分析，最終工作流程自動化、數位化的結果，成功為雙方帶來效率的提升、更減輕了人力成本與時間消耗。

問卷＝履歷，校園徵才事半功倍

深耕台灣近40年，卻從未參加過大型校園徵才活動的強茂集團，究竟是如何在參與校園徵才的第一年便收穫超乎預期的履歷？ 「以往強茂只會參加小型的徵才說明會，並採用紙本的方式回收履歷，其中最大的痛點就是學生填寫意願不高，回收成效也不會好。」Evelyn歸結過往經驗，整理出重要洞察，「所以在參與大型徵才的第一年，我們採取問卷即履歷的策略，透過簡易的問答題型回收徵才資訊，回去媒合後若有合適，再邀請學生寄送完整履歷。」Evelyn對SurveyCake簡易直覺的頁面表達肯定，認為一個美觀直覺的線上問卷能夠有效降低學生的填答門檻。 提到將徵才流程數位化帶來的結果，除了大型校園徵才以外，即便是較小型的校園說明會，如強茂集團於中山大學的企業徵才說明會，比較兩年間從紙本履歷到線上問卷的轉換，亦讓履歷回收量達到往年的2倍之高。 Evelyn也悄悄與我們分享強茂在校園徵才上成功的秘訣 一 3分鐘法則，「製作問卷的過程中，我們會仔細確認一份問卷是否能在3分鐘之內填寫完成，太長的話容易讓學生不想填寫。」透過強茂集團對於時間效率的掌握，搭配美觀直覺的問卷介面以及問卷結尾的互動遊戲，最終交出首年參與校園徵才高效的亮眼佳績。

積極數位化轉型，成功擄獲客戶的心

「強茂很注重客戶的滿意，而SurveyCake無論在介面設計、操作順手程度，都能讓客戶感受到強茂的用心，所以各部門單位才會這麼願意使用蛋糕。」Evelyn表示強茂集團重視顧客意見的理念，可以從其採用SurveyCake作為數位化工具中體現。

「過去為了放置資料，櫃子要越買越多！」對於強茂來說，採用SurveyCake作為數位化轉型工具帶來最大的好處，除了直覺人性化的溝通介面深得客戶信任以外，內部員工在資料蒐集與存儲上同樣事半功倍，過往紙本資料的處理與儲存不僅耗時費力又佔空間，倘若臨時需要調取往年資料，又將是一場艱辛的工程。採用SurveyCake後，無論是客戶稽查或是臨時調資料，只需要進入SurveyCake後台即可輕鬆檢索，不僅方便快速，SurveyCake ENTERPRISE更提供銀行級高資安規格的主機部署方案，創造令人信賴的存儲環境，員工可以輕鬆整頓資料，客戶也無須擔憂資料隱私的安全問題，深得員工與客戶的心。

強茂集團於台灣半導體市場兢兢業業數十年，未來也將持續追求卓越、茁壯成長，而其堅守了37年的成功秘訣，不僅歸因於決策精準果斷、持續追求新產品開發與創新，回歸根本與初衷，便可以發現其「顧客導向」且重視溝通的企業經營理念，更是其中帶領強茂於競爭市場中屹立不拔，進而創造無限價值的主要原因，而在未來前行的路途上，SurveyCake將持續扮演數位化轉型的助手，協助強茂多方搭建高效率的溝通橋樑。

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：Simon