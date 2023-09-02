五款國產休旅肉搏戰！MG ZS不到75萬擁全景天窗、L2輔助駕駛，強碰Yaris Cross誰能勝出？

文：黃靖文

車長約四米的國產小型跨界休旅，一直是台灣小家庭客群的首選級距，近年來也有民眾獨鍾車內空間大的休旅車型，讓這塊市場成為必爭大餅，也是廝殺最激烈的紅海。

目前市場上主要國產休旅競爭對手，有Honda的HR-V、Nissan的Kicks，以及和泰的TOYOTA Corolla Cross與即將在9月底上市的Yaris Cross。和泰汽車上周開放Yaris Cross預售，短短四天就吸引超過700張訂單。

而MG Taiwan周四（8/31）宣布小型休旅MG ZS上市，售價74.9萬，要與和泰車（2207）剛預售接單的TOYOTA Yaris Cross對決，價格肉搏戰直接開打！

不照傳統車廠模式切車型、MG直推旗艦單一款

傳統車廠推出新品，通常都會考量市場需求，將車型切分為基本、豪華、旗艦等多種車型，切分力求價格實惠，與追求豐富內裝的客群。

不過MG反其道而行，延續上次中型休旅MG HS的策略，這次同樣僅推出MG ZS1.5旗艦款單一車型，聲稱讓消費者能用平實價格獲得其他車廠的「旗艦享受」。

MG Taiwan宣布MG ZS上市，延續高性價比的搶市策略，MG ZS開出74.9萬的價格，搭配豐富的車內配備，包含超大全景天窗、完整Level 2行車輔助系統，要搶進小型跨界休旅（CUV）紅海，若再加上舊換新的五萬元補助，等於70萬有找。

國內熱銷小型休旅價格比拚 車型 MG ZS Nissan Kicks Honda HR-V Hyundai Venue Toyota Yaris Cross（預售） 售價 單一車型74.9萬 卓越版 81.5萬 旗艦版 85萬 勁化版 83.9萬 尊榮版 89.9萬 GLA車型 68.9萬 GLB車型 72.9萬 GLC車型 78.9萬 享樂版 72.5萬 酷動版 76.5萬 潮玩版 83.5萬

MG ZS搭載1.5升自然進氣引擎，17吋車胎，最大馬力可達120匹，使用CVT變速箱，官方公布的平均油耗約15.3 km/L。車長4323公釐、車寬1809公釐、車高1653公釐。

Photo Credit: 今周刊 / 黃靖文

MG ZS外型新潮，黑色矩陣水箱護罩、LED頭燈，車側則有三條腰線，劃出流線跑格。頭燈開啟的狀況下，前霧燈還有輔助轉向照明功能。

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MG ZS內裝最搶眼的配備，非這個超大全景天窗莫屬。儘管MG ZS屬於小型跨界休旅，後座乘坐間難免有些侷促，不過有了全景天窗讓空間顯得開闊許多，在同級國產小型休旅車中，幾乎找不到有相同配備的車款。

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MG ZS配有Auto Hold自動定車煞車系統，遇見紅燈停時不必一直腳踩煞車，車輛會自動拉起手煞車，讓市區行駛體驗更佳輕鬆。

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MG ZS駕駛座也搭載電動調整座椅，雙前座椅配有加熱功能，這是同級車款比較少見豪華配備。

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MG ZS有10.1吋超大中控螢幕，其他像是MG Pilot 2.0 Level 2輔助駕駛、360度環景影像一應具全，另支援Apple CarPlay與Android Auto。空調、音量等功能，也保留實體按鍵。

而目前市場上主要國產休旅競爭對手，有Honda的HR-V、Nissan的Kicks，以及將在9月底上市的TOYOTA Yaris Cross。

Yaris Cross還未見實車，就狂吸訂單

和泰汽車上周開放 Yaris Cross預售，短短四天就吸引超過700張訂單。Yaris Cross車身長度4310公釐、寬度1770公釐、高度1655公釐，1.5公升自然進氣引擎，標配九吋的智能車載系統。

Photo Credit: Toyota

和泰推出的Yaris Cross預購價最基本車型僅72.5萬，同樣擁有智能配備如九吋的中控螢幕、Apple CarPlay和Android Auto、Auto Hold自動定車煞車輔助系統。Yaris Cross安全配備也包含ACC全速域跟車系統、PCS預警式防護系統、車道行駛輔助系統，智慧偵測不讓車子偏離軌道。

不過，想要有電動收折後照鏡、後座出風口、倒車輔助雷達等功能，就得升級到中階的Yaris Cross酷動版。最高階的潮玩版還新增足踢式感應電動尾門、升級七吋全數位儀表板、LED前霧燈。

銷售王TOYOTA Corolla Cross受挑戰？

MG ZS的最大對手，非國產休旅王者TOYOTA Corolla Cross莫屬。2023年上半年Corolla Cross賣出1萬7146輛，靠著TOYOTA好開、好養的優勢，穩坐台灣熱銷冠軍寶座。它搭載1.8升自然進氣引擎，純油車型85萬元起、油電車款89.5萬元起，車身長度4455公釐，級距與MG ZS十分相似。

Corolla Cross標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統、遠光燈自動切換系統，只是依舊沒搭載EPB電子手煞車與Auto Hold輔助系統，目前MG ZS、Yaris Cross都已納入標配，Corolla Cross是否會在未來新年式車款導入，頗受關注。

Honda HR-V去年大改款，彈性後座空間成優勢

Honda HR-V去年才大改款，售價83.9萬到87.9萬之間，搭載1.5升自然進氣引擎，同樣有Level 2輔助駕駛系統Honda Sensing。其中，高階的尊榮版搭載MG ZS沒有的雙區恆溫空調、感應式電動尾門。另外，Honda有招牌的後坐椅墊向上收折功能，彈性的後座空間運用，成為不少小家庭的首選。

Nissan Kicks動力略勝一籌，小改款增Auto Hold

Nissan Kicks售價81萬5000元起，分有卓越版與旗艦版兩種車型。去年歷經小改款後，Kicks取消傳統手煞車，搭載EPKB電子手煞車與Auto Hold功能，360度環景、盲點警示功能得買到旗艦版才會搭載。

Kicks搭載1.6升的自然進氣引擎，馬力達到136匹，力壓MG ZS的120匹馬力，平均油耗也比較漂亮，每公升油可跑16公里。

Hyundai Venue同樣主打CP值