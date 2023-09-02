五款國產休旅肉搏戰！MG ZS不到75萬擁全景天窗、L2輔助駕駛，強碰Yaris Cross誰能勝出？
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MG Taiwan去年推出中型休旅MG HS，成功在台灣車壇打響名號，短短一年，台灣就已經累積8000位MG車主，隨MG ZS上市，總經理陳宗裕預計在年底，MG台灣就能達到1萬2000輛車的成績。只是，MG重返台灣才1年，保修、服務據點能否滿足消費者，仍是不少人憂心的重點。
文：黃靖文
車長約四米的國產小型跨界休旅，一直是台灣小家庭客群的首選級距，近年來也有民眾獨鍾車內空間大的休旅車型，讓這塊市場成為必爭大餅，也是廝殺最激烈的紅海。
目前市場上主要國產休旅競爭對手，有Honda的HR-V、Nissan的Kicks，以及和泰的TOYOTA Corolla Cross與即將在9月底上市的Yaris Cross。和泰汽車上周開放Yaris Cross預售，短短四天就吸引超過700張訂單。
而MG Taiwan周四（8/31）宣布小型休旅MG ZS上市，售價74.9萬，要與和泰車（2207）剛預售接單的TOYOTA Yaris Cross對決，價格肉搏戰直接開打！
不照傳統車廠模式切車型、MG直推旗艦單一款
傳統車廠推出新品，通常都會考量市場需求，將車型切分為基本、豪華、旗艦等多種車型，切分力求價格實惠，與追求豐富內裝的客群。
不過MG反其道而行，延續上次中型休旅MG HS的策略，這次同樣僅推出MG ZS1.5旗艦款單一車型，聲稱讓消費者能用平實價格獲得其他車廠的「旗艦享受」。
MG Taiwan宣布MG ZS上市，延續高性價比的搶市策略，MG ZS開出74.9萬的價格，搭配豐富的車內配備，包含超大全景天窗、完整Level 2行車輔助系統，要搶進小型跨界休旅（CUV）紅海，若再加上舊換新的五萬元補助，等於70萬有找。
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國內熱銷小型休旅價格比拚
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車型
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MG ZS
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Nissan Kicks
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Honda HR-V
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Hyundai Venue
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Toyota Yaris Cross（預售）
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售價
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單一車型74.9萬
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卓越版 81.5萬
旗艦版 85萬
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勁化版 83.9萬
尊榮版 89.9萬
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GLA車型 68.9萬
GLB車型 72.9萬
GLC車型 78.9萬
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享樂版 72.5萬
酷動版 76.5萬
潮玩版 83.5萬
MG ZS搭載1.5升自然進氣引擎，17吋車胎，最大馬力可達120匹，使用CVT變速箱，官方公布的平均油耗約15.3 km/L。車長4323公釐、車寬1809公釐、車高1653公釐。
MG ZS外型新潮，黑色矩陣水箱護罩、LED頭燈，車側則有三條腰線，劃出流線跑格。頭燈開啟的狀況下，前霧燈還有輔助轉向照明功能。
MG ZS內裝最搶眼的配備，非這個超大全景天窗莫屬。儘管MG ZS屬於小型跨界休旅，後座乘坐間難免有些侷促，不過有了全景天窗讓空間顯得開闊許多，在同級國產小型休旅車中，幾乎找不到有相同配備的車款。
MG ZS配有Auto Hold自動定車煞車系統，遇見紅燈停時不必一直腳踩煞車，車輛會自動拉起手煞車，讓市區行駛體驗更佳輕鬆。
MG ZS駕駛座也搭載電動調整座椅，雙前座椅配有加熱功能，這是同級車款比較少見豪華配備。
MG ZS有10.1吋超大中控螢幕，其他像是MG Pilot 2.0 Level 2輔助駕駛、360度環景影像一應具全，另支援Apple CarPlay與Android Auto。空調、音量等功能，也保留實體按鍵。
而目前市場上主要國產休旅競爭對手，有Honda的HR-V、Nissan的Kicks，以及將在9月底上市的TOYOTA Yaris Cross。
Yaris Cross還未見實車，就狂吸訂單
和泰汽車上周開放 Yaris Cross預售，短短四天就吸引超過700張訂單。Yaris Cross車身長度4310公釐、寬度1770公釐、高度1655公釐，1.5公升自然進氣引擎，標配九吋的智能車載系統。
和泰推出的Yaris Cross預購價最基本車型僅72.5萬，同樣擁有智能配備如九吋的中控螢幕、Apple CarPlay和Android Auto、Auto Hold自動定車煞車輔助系統。Yaris Cross安全配備也包含ACC全速域跟車系統、PCS預警式防護系統、車道行駛輔助系統，智慧偵測不讓車子偏離軌道。
不過，想要有電動收折後照鏡、後座出風口、倒車輔助雷達等功能，就得升級到中階的Yaris Cross酷動版。最高階的潮玩版還新增足踢式感應電動尾門、升級七吋全數位儀表板、LED前霧燈。
銷售王TOYOTA Corolla Cross受挑戰？
MG ZS的最大對手，非國產休旅王者TOYOTA Corolla Cross莫屬。2023年上半年Corolla Cross賣出1萬7146輛，靠著TOYOTA好開、好養的優勢，穩坐台灣熱銷冠軍寶座。它搭載1.8升自然進氣引擎，純油車型85萬元起、油電車款89.5萬元起，車身長度4455公釐，級距與MG ZS十分相似。
Corolla Cross標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統、遠光燈自動切換系統，只是依舊沒搭載EPB電子手煞車與Auto Hold輔助系統，目前MG ZS、Yaris Cross都已納入標配，Corolla Cross是否會在未來新年式車款導入，頗受關注。
Honda HR-V去年大改款，彈性後座空間成優勢
Honda HR-V去年才大改款，售價83.9萬到87.9萬之間，搭載1.5升自然進氣引擎，同樣有Level 2輔助駕駛系統Honda Sensing。其中，高階的尊榮版搭載MG ZS沒有的雙區恆溫空調、感應式電動尾門。另外，Honda有招牌的後坐椅墊向上收折功能，彈性的後座空間運用，成為不少小家庭的首選。
Nissan Kicks動力略勝一籌，小改款增Auto Hold
Nissan Kicks售價81萬5000元起，分有卓越版與旗艦版兩種車型。去年歷經小改款後，Kicks取消傳統手煞車，搭載EPKB電子手煞車與Auto Hold功能，360度環景、盲點警示功能得買到旗艦版才會搭載。
Kicks搭載1.6升的自然進氣引擎，馬力達到136匹，力壓MG ZS的120匹馬力，平均油耗也比較漂亮，每公升油可跑16公里。
Hyundai Venue同樣主打CP值
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。