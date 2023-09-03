電鍋就可以做出的家常料理：每個人心中，都有一鍋自己的「紅燒牛肉」

紅燒牛肉是家常料理一定要會的牛肉料理，匯集紅燒湯汁的醬香、燉煮入味的牛肉和蔬菜，相當下飯！紅燒牛肉若使用爐火燉煮往往耗時，而搭配使用電鍋，不僅免看爐火，紅燒牛肉的風味更融合，牛肉口感則恰到好處。讓紅燒牛肉香氣足、少腥味的食譜、料理做法有哪些？紅燒牛肉該準備哪些食材和調味料？請搭配電鍋製作香噴噴的紅燒牛肉吧！

紅燒牛肉適合挑選什麼牛肉部位？

製作紅燒牛肉最常見挑選牛腩、牛腱，牛腩主要位於牛腹部，在接近胸部或是腹部連結大腿處的肉質，脂肪量較少，可享受令人滿足的肉質與口感。而牛腱則是製作滷味、燉肉常用部位，牛腱位於牛大腿，腿部口感紮實，牛腱則常帶有筋，咀嚼時帶有Q勁，喜愛帶筋口感者，選牛腱準沒錯！

牛肉去腥、去雜質技巧

牛肉稍微帶有腥味，若想減少牛肉腥味雜質殘留，在前置處理以汆燙方式處理。先起一鍋水，放入薑片、八角等滾煮，水滾後再將牛肉放入燙煮，一方面將牛肉的表層雜質帶離，使燉煮時湯水清澈，更能去除腥味。

另外先汆燙後，將牛肉切塊香煎，可以提升肉的香氣。（若不汆燙，直接香煎處理也可以）

燉牛肉前務必先炒料

製作紅燒牛肉，雖然直接將所有食材放入電鍋內也能一鍵完成，但卻缺少香氣，因此在用電鍋前，推薦先在炒鍋中香炒辛香料與肉類，讓香氣發揮到最大值。而香炒做法，先爆香辛香料、蔬菜（如紅蘿蔔、洋蔥等），再加入煎過的牛肉，最後放入調味料，炒至醬香味散出。

紅燒牛肉必備的調味料：豆瓣醬、八角

製作紅燒牛肉的香氣關鍵是豆瓣醬，豆瓣醬是以黃豆、蠶豆以及辣椒、油脂等經過發酵釀造而成，鹹香中帶辣開胃，經過油脂拌炒後味道更盛於單純使用，紅燒牛肉的味道精華，一定要使用豆瓣醬。

另一個是八角，八角含有揮發油成分茴香醛、茴香醚等，用於滷汁類燉煮時，八角帶甘味，能提味，輔助去除肉腥味，使醬汁更濃郁。若手邊沒有八角，則可使用醃肉常見的五香粉替代，不僅含八角成分，更有多種辛香料，甚至能讓味道更好。

紅燒牛肉的簡易做法與步驟

紅燒牛肉步驟一：燙煮牛肉

在滾水中放入薑、蔥等辛香料，並將牛肉條燙煮，去除雜質與腥味。（簡易版則可略過此步驟）

紅燒牛肉步驟二：香煎牛肉

將牛肉取出擦乾表面水分，切成小塊後，以油脂香煎提升香味。

紅燒牛肉步驟三：香炒辛香料

保留牛肉釋出的油脂，以同鍋香炒辛香料蔥段、薑片等，待香氣散出後放入紅蘿蔔、洋蔥、白蘿蔔以及番茄等蔬菜，再放入牛肉拌炒。

紅燒牛肉步驟四：放入調味料

加入豆瓣醬、醬油、米酒、八角、適量冰糖以及胡椒粉等，持續翻炒避免沾鍋。最後加入水分，將食材蓋過。

紅燒牛肉步驟五：入電鍋燉煮

燉煮時外鍋放約兩杯水，約燉煮30～40分鐘左右，視口味與肉口感再適度調整燉煮時間。

搭配電鍋製作紅燒牛肉，能幫助食材與味道融合，使牛肉軟化帶嚼勁。製作紅燒牛肉，謹記牛肉先去腥味、創造食材香氣以及調味料使用，就能順利製作。

紅燒牛肉不論是配飯、搭配麵餅類，或在燉煮時增加湯水變成紅燒牛肉湯都方便，加個麵條或冬粉、燙青菜，輕鬆變化成紅燒牛肉麵！家中常備料理也相當推薦！若不吃牛肉，換成豬肉、雞肉也沒問題，搭配使用電鍋燉煮入味的做法秘訣，請務必挑戰製作！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：牛肉料理必學「紅燒牛肉」做法！搭配電鍋完成軟嫩、入味的下飯料理

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航