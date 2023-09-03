電鍋就可以做出的家常料理：每個人心中，都有一鍋自己的「紅燒牛肉」
我們想讓你知道的是
製作紅燒牛肉的香氣關鍵是豆瓣醬，豆瓣醬是以黃豆、蠶豆以及辣椒、油脂等經過發酵釀造而成，鹹香中帶辣開胃，經過油脂拌炒後味道更盛於單純使用，紅燒牛肉的味道精華，一定要使用豆瓣醬。
紅燒牛肉是家常料理一定要會的牛肉料理，匯集紅燒湯汁的醬香、燉煮入味的牛肉和蔬菜，相當下飯！紅燒牛肉若使用爐火燉煮往往耗時，而搭配使用電鍋，不僅免看爐火，紅燒牛肉的風味更融合，牛肉口感則恰到好處。讓紅燒牛肉香氣足、少腥味的食譜、料理做法有哪些？紅燒牛肉該準備哪些食材和調味料？請搭配電鍋製作香噴噴的紅燒牛肉吧！
紅燒牛肉適合挑選什麼牛肉部位？
製作紅燒牛肉最常見挑選牛腩、牛腱，牛腩主要位於牛腹部，在接近胸部或是腹部連結大腿處的肉質，脂肪量較少，可享受令人滿足的肉質與口感。而牛腱則是製作滷味、燉肉常用部位，牛腱位於牛大腿，腿部口感紮實，牛腱則常帶有筋，咀嚼時帶有Q勁，喜愛帶筋口感者，選牛腱準沒錯！
牛肉去腥、去雜質技巧
牛肉稍微帶有腥味，若想減少牛肉腥味雜質殘留，在前置處理以汆燙方式處理。先起一鍋水，放入薑片、八角等滾煮，水滾後再將牛肉放入燙煮，一方面將牛肉的表層雜質帶離，使燉煮時湯水清澈，更能去除腥味。
另外先汆燙後，將牛肉切塊香煎，可以提升肉的香氣。（若不汆燙，直接香煎處理也可以）
燉牛肉前務必先炒料
製作紅燒牛肉，雖然直接將所有食材放入電鍋內也能一鍵完成，但卻缺少香氣，因此在用電鍋前，推薦先在炒鍋中香炒辛香料與肉類，讓香氣發揮到最大值。而香炒做法，先爆香辛香料、蔬菜（如紅蘿蔔、洋蔥等），再加入煎過的牛肉，最後放入調味料，炒至醬香味散出。
紅燒牛肉必備的調味料：豆瓣醬、八角
製作紅燒牛肉的香氣關鍵是豆瓣醬，豆瓣醬是以黃豆、蠶豆以及辣椒、油脂等經過發酵釀造而成，鹹香中帶辣開胃，經過油脂拌炒後味道更盛於單純使用，紅燒牛肉的味道精華，一定要使用豆瓣醬。
另一個是八角，八角含有揮發油成分茴香醛、茴香醚等，用於滷汁類燉煮時，八角帶甘味，能提味，輔助去除肉腥味，使醬汁更濃郁。若手邊沒有八角，則可使用醃肉常見的五香粉替代，不僅含八角成分，更有多種辛香料，甚至能讓味道更好。
紅燒牛肉的簡易做法與步驟
- 紅燒牛肉步驟一：燙煮牛肉
在滾水中放入薑、蔥等辛香料，並將牛肉條燙煮，去除雜質與腥味。（簡易版則可略過此步驟）
- 紅燒牛肉步驟二：香煎牛肉
將牛肉取出擦乾表面水分，切成小塊後，以油脂香煎提升香味。
- 紅燒牛肉步驟三：香炒辛香料
保留牛肉釋出的油脂，以同鍋香炒辛香料蔥段、薑片等，待香氣散出後放入紅蘿蔔、洋蔥、白蘿蔔以及番茄等蔬菜，再放入牛肉拌炒。
- 紅燒牛肉步驟四：放入調味料
加入豆瓣醬、醬油、米酒、八角、適量冰糖以及胡椒粉等，持續翻炒避免沾鍋。最後加入水分，將食材蓋過。
- 紅燒牛肉步驟五：入電鍋燉煮
燉煮時外鍋放約兩杯水，約燉煮30～40分鐘左右，視口味與肉口感再適度調整燉煮時間。
搭配電鍋製作紅燒牛肉，能幫助食材與味道融合，使牛肉軟化帶嚼勁。製作紅燒牛肉，謹記牛肉先去腥味、創造食材香氣以及調味料使用，就能順利製作。
紅燒牛肉不論是配飯、搭配麵餅類，或在燉煮時增加湯水變成紅燒牛肉湯都方便，加個麵條或冬粉、燙青菜，輕鬆變化成紅燒牛肉麵！家中常備料理也相當推薦！若不吃牛肉，換成豬肉、雞肉也沒問題，搭配使用電鍋燉煮入味的做法秘訣，請務必挑戰製作！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：牛肉料理必學「紅燒牛肉」做法！搭配電鍋完成軟嫩、入味的下飯料理
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。