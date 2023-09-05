日本企業修行報告：我是來打工的不是來交朋友的

文：Norika

放在前面，居然有那麼多讀者感興趣，讓Norika有些驚訝。因此，對於第一篇連載是否要開始充滿負能量，我也有些猶豫。

我經常覺得工作就是一場修行，而修行的方式因人而異。大多數人想在工作上取得成就、爬到頂點，但實際上，能夠平穩地向上發展，獲得應有的回報和自我實現，可能更為重要。

從我在日本工作的經驗來看，我發現日本人的個性較喜歡和諧相處，喜歡一同工作，分工明確，較不傾向個人主義。不管這是好是不好，每個人都有自己的評論。在工作時，對於個人生活的分享較少見。

我之前工作的公司是一家國際性的跨國企業，員工來自各國。因此，我結交了來自不同國家的朋友，例如歐洲人和美國人。特別是在中午，大家喜歡一起外出用餐，分享生活，討論假日去哪裡玩、吃到什麼好吃的等。尤其是那些遠道而來，在日本工作的人，都對日本文化或旅遊有濃厚興趣。

在我修行滿兩年時，有一天一位不苟言笑的前輩，我們叫他長岡桑，問了我一句：

你是來交朋友還是來上班的？為什麼你總是有那麼多朋友？

當時，我還是修行新人，被修行五年以上的前輩這麼說，我覺得自己可能做錯了什麼事。有一段時間，我開始中午自己吃便當，不再跟大家外出。直到有一天，我好朋友塔尼醬跟我說：「Norika，你很久沒和我們一起午餐了，最近很忙嗎？我很擔心你呢。」

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我跟塔尼醬一起喝咖啡，和他分享了長岡桑的事情。塔尼醬睜大雙眼看著我說：「難道不是他嫉妒你有那麼多朋友，而自己一個都沒有嗎？」突然間，我恍然大悟。原來長岡桑對我不順眼，可能不只是我單方面的問題，我為何只要一直在自己身上找原因，硬是改變我自己。

我回想起了我們一起合作的工作，雖然自己覺得自己做得還不錯，但似乎沒有被他認可。這讓我明白，我不需要因為別人的想法而改變自己。在之後的日子裡，我又開始和不同部門的同事一起中午外出用餐。

現在自己也成為修行界的前輩了，在一家純日本公司工作，純日本公司。交各路朋友的機會減少了，因為日本人上下班比較有分界，私下也不太會建立LINE群組之類的。只和合得來的同事做朋友，其他人則是共同工作的夥伴，一起修行的路人。

其實這也沒有不好，大家不用勉強自己硬是交往，這不也更加心靈自在一些嗎。今天的修行報告是，無論我如何改變，總會有人不喜歡我，有各種不同的理由。所以，何不做回自己，更加自在。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：我是來打工的不是來交朋友的

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航