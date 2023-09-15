《可愛動物聯合國【地緣政治超萌圖解】》：通往太平洋的四條路線——旋轉地圖，就能看出中國的野心
我們想讓你知道的是
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文：總有一天會做社長（いつかやる社長）
通往太平洋的四條路線
旋轉地圖，就能看出中國的野心
旋轉地圖，就能看到「必要的東西」在哪裡
要了解中國的地緣政治學，最容易理解的方法，是將地圖向左旋轉90度，如此一來，就可以看到中國如果要向太平洋部署軍艦時，有四條候選路線，分別是：①穿過北海道的北方到鄂霍次克海；②穿過北海道和青森之間的津輕海峽；③穿過沖繩本島與宮古島；④繞過台灣海峽。
中國選擇沖繩路線的理由
在四條路線中，既不刺激周圍國家也不用繞道，又可以直通太平洋的路線只有一條，你們知道是哪一條嗎？那就是穿過日本沖繩和宮古島之間的路線。你可能會有「從日本國土之間穿過去，是不是違法？」的疑問，但這裡其實是「EEZ（專屬經濟海域） 」，基本上任何國家都能自由進出，中國的船也不例外，因此中國試圖利用這條路線進入太平洋。
渴望海上據點的中國
但是，如果中國的軍隊光開進太平洋，卻不像美國一樣建立據點（基地），就沒有任何意義了。而中國的候選據點，就是與中國有關新聞中經常出現的釣魚台列嶼、台灣、沖繩等地。為什麼中國想要控制這些地方？讓我們從下一小節開始詳細分析中國的戰略！
想要進軍大海的中國
中國在地緣政治學上是陸權國家，但現在中國不僅想掌控陸地，也想要進軍海洋，試圖成為兼具陸權與海權的國家。1400年代，當中國還在明朝時，鄭和進行了一次大航海（鄭和下西洋），最遠曾經到達非洲，但他的航行最後卻因國內爭鬥而失敗。因此，現在向海洋進軍將是中國在歷史上的第二次挑戰。
陸地和海洋，兩種力量都想要！
有一點非常重要，從地緣政治學的觀點來看，「任何國家都不可能同時擁有陸權和海權」。日本雖然也是海權國家，但在第二次世界大戰中採取陸權的作戰方式，結果大慘敗（詳見第55小節）。同樣地，過去法國、德國、蘇聯雖然是陸權國家，但也曾試圖擁有海權，最終都以失敗告終。特別是蘇聯，最後連國家都解體了。
必須密切關注鄰國的動向
中國身為陸權國家，與許多國家「國土相連」。因此，隨時都有捲入其他國家陸權競爭的危險。與海洋不同，陸地看似遼闊，實則狹窄，例如，如果俄羅斯或印度採取軍事行動，中國也會受到影響，所以，陸權國家在決策時有必要時時將鄰國列入考量。
以獲得海權為目標
中國想得到海洋之力，但……
對來自海上的敵人抱持警戒
身為陸權國家的中國，想要進軍海洋的理由有很多，而其中一個原因是「心理創傷」。中國還在清朝時，在與渡海而來的西方國家以及跟日本的戰爭中屢戰屢敗，國家變得破敗不堪。因為這段慘痛的記憶，中國認為「如果不好好守住海洋，就會再次失敗」，因此中國想要先把海洋占為己有，不讓其他國家靠近。
想要守住運送物資到中國的海上航線
中國進軍海洋的另一個原因，是為了保護中國的海上航線。如果跟擁有世界各地海洋的美國發生戰爭，美國應該會封鎖中國的海上航線，如此一來，中國需要的物資和石油就無法進口。因此，與其說中國想要得到世界各地的海洋，不如說它是想將美國逐出中國周圍海域和海上航線。
解決國界問題，好使用剩餘的金錢
另外，中國和鄰國在國界問題上一直爭執不斷，但在多次協商後，已在2000年代初期解決大部分問題。也多虧了這一點，中國從前在國界上花費的資金，終於能轉移到海洋上。
成長茁壯的中國，和掌握著海洋的美國之間，戰爭似乎即將正式爆發。
書籍介紹
本文摘錄自《可愛動物聯合國【地緣政治超萌圖解】：我的第一本世界大局繪讀本》，野人出版
作者：總有一天會做社長（いつかやる社長）
繪者：ika
譯者：陳聖傑
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- 中國貓熊：我想跟美國一樣掌控大海！我們有錢又人口多，才不怕美國那隻小喵咪～略略略
- 日本柴柴：我要努力變強，將來才不用事事依賴美國獅老大！(＞_＜)
- 俄羅斯北極熊：想念過去我稱霸世界的快樂時光……也想和南方的小動物們一起玩耍，如果他們可以把不會結凍的港口送給我就更好了(無害微笑)。
俄羅斯入侵烏克蘭
中國在台灣附近進行軍事演習
北韓頻頻試射飛彈
各國的目標是什麼？
這些事件對我們有什麼影響？
雖然有很多想要知道的事情，但是國際新聞好難，我都聽不懂……
不少人有這樣的心聲吧？
那麼，快翻開這本書吧！
一本讀懂「地緣政治基礎觀念✕四大國的地緣政治學觀點」
序章「地緣政治學的基本知識」：
開頭先介紹「陸權、海權、航道、咽喉點（扼制點）」等
重要地緣政治概念，先備知識一網打盡！
從「美、中、日、俄」觀點看地緣政治：
從世界主要大國的思維出發，看懂各國如何與世界互動！
每讀「2頁」就秒懂1個世界大局觀！
每個重點都用「1頁圖畫+1頁文字」說明，不怕讀到睡著！
可愛之外，還有滿滿地緣政治補充知識！
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html