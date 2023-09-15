《可愛動物聯合國【地緣政治超萌圖解】》：通往太平洋的四條路線——旋轉地圖，就能看出中國的野心

文：總有一天會做社長（いつかやる社長）

通往太平洋的四條路線

旋轉地圖，就能看出中國的野心

旋轉地圖，就能看到「必要的東西」在哪裡

要了解中國的地緣政治學，最容易理解的方法，是將地圖向左旋轉90度，如此一來，就可以看到中國如果要向太平洋部署軍艦時，有四條候選路線，分別是：①穿過北海道的北方到鄂霍次克海；②穿過北海道和青森之間的津輕海峽；③穿過沖繩本島與宮古島；④繞過台灣海峽。

Photo Credit: 野人出版

中國選擇沖繩路線的理由

在四條路線中，既不刺激周圍國家也不用繞道，又可以直通太平洋的路線只有一條，你們知道是哪一條嗎？那就是穿過日本沖繩和宮古島之間的路線。你可能會有「從日本國土之間穿過去，是不是違法？」的疑問，但這裡其實是「EEZ（專屬經濟海域） 」，基本上任何國家都能自由進出，中國的船也不例外，因此中國試圖利用這條路線進入太平洋。

渴望海上據點的中國

但是，如果中國的軍隊光開進太平洋，卻不像美國一樣建立據點（基地），就沒有任何意義了。而中國的候選據點，就是與中國有關新聞中經常出現的釣魚台列嶼、台灣、沖繩等地。為什麼中國想要控制這些地方？讓我們從下一小節開始詳細分析中國的戰略！

想要進軍大海的中國

中國在地緣政治學上是陸權國家，但現在中國不僅想掌控陸地，也想要進軍海洋，試圖成為兼具陸權與海權的國家。1400年代，當中國還在明朝時，鄭和進行了一次大航海（鄭和下西洋），最遠曾經到達非洲，但他的航行最後卻因國內爭鬥而失敗。因此，現在向海洋進軍將是中國在歷史上的第二次挑戰。

陸地和海洋，兩種力量都想要！

有一點非常重要，從地緣政治學的觀點來看，「任何國家都不可能同時擁有陸權和海權」。日本雖然也是海權國家，但在第二次世界大戰中採取陸權的作戰方式，結果大慘敗（詳見第55小節）。同樣地，過去法國、德國、蘇聯雖然是陸權國家，但也曾試圖擁有海權，最終都以失敗告終。特別是蘇聯，最後連國家都解體了。

必須密切關注鄰國的動向

中國身為陸權國家，與許多國家「國土相連」。因此，隨時都有捲入其他國家陸權競爭的危險。與海洋不同，陸地看似遼闊，實則狹窄，例如，如果俄羅斯或印度採取軍事行動，中國也會受到影響，所以，陸權國家在決策時有必要時時將鄰國列入考量。

Photo Credit: 野人出版

以獲得海權為目標

中國想得到海洋之力，但……

對來自海上的敵人抱持警戒

身為陸權國家的中國，想要進軍海洋的理由有很多，而其中一個原因是「心理創傷」。中國還在清朝時，在與渡海而來的西方國家以及跟日本的戰爭中屢戰屢敗，國家變得破敗不堪。因為這段慘痛的記憶，中國認為「如果不好好守住海洋，就會再次失敗」，因此中國想要先把海洋占為己有，不讓其他國家靠近。

想要守住運送物資到中國的海上航線

中國進軍海洋的另一個原因，是為了保護中國的海上航線。如果跟擁有世界各地海洋的美國發生戰爭，美國應該會封鎖中國的海上航線，如此一來，中國需要的物資和石油就無法進口。因此，與其說中國想要得到世界各地的海洋，不如說它是想將美國逐出中國周圍海域和海上航線。

解決國界問題，好使用剩餘的金錢

另外，中國和鄰國在國界問題上一直爭執不斷，但在多次協商後，已在2000年代初期解決大部分問題。也多虧了這一點，中國從前在國界上花費的資金，終於能轉移到海洋上。

成長茁壯的中國，和掌握著海洋的美國之間，戰爭似乎即將正式爆發。

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書籍介紹

本文摘錄自《可愛動物聯合國【地緣政治超萌圖解】：我的第一本世界大局繪讀本》，野人出版

作者：總有一天會做社長（いつかやる社長）

繪者：ika

譯者：陳聖傑

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俄羅斯北極熊：想念過去我稱霸世界的快樂時光……也想和南方的小動物們一起玩耍，如果他們可以把不會結凍的港口送給我就更好了(無害微笑)。

俄羅斯入侵烏克蘭

中國在台灣附近進行軍事演習

北韓頻頻試射飛彈

各國的目標是什麼？

這些事件對我們有什麼影響？

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Photo Credit: 野人出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰