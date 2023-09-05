中國人李玟，與同情心氾濫的台灣人
我們想讓你知道的是
李玟逝世後，事隔月餘後《中國好聲音》中的幕後片段流出，掀起輿論對該節目的一片撻伐。然而，這難道不是變相的另一種錯誤的單一歸因？也就是說，這樣的撻伐不啻是把李玟的死亡歸咎給該節目？而且對於一個美籍港人（出生地）自願到「中國」參加「娛樂節目」的「中國人」（民族認同）的整個事件，難道能說是預料之外嗎？
文：曾友俞
前些陣子李玟過世震驚亞洲，憂鬱症而輕生是其家人所公開發佈的原因，對照到台灣主流娛樂圈對於憂鬱症斷言為「不知足」，而形成對精神疾病的反省，亦即錯誤的單一歸因，然而在事隔月餘後《中國好聲音》中的幕後片段流出，內容為李玟對節目賽制不公的批判、對節目盡心力的傾訴等，掀起輿論對該節目的一片撻伐。
然而，這難道不是變相的另一種錯誤的單一歸因？也就是說，這樣的撻伐不啻是把李玟的死亡歸咎給該節目？
對精神疾病的單一歸因無論如何都是種恣意的代言，精神疾病不僅有器質性的層面，亦有環境因素的肇因。而李玟作為許多人的時代記憶中，除了過往流行歌曲的印刻外，多數人對其無論是器質或環境的各種因素都不是那麼了解的，但卻只需要一個「幕後影片」就可歸責，這將會是武斷的，惟此等輿論的撻伐不過是穿鑿附會的具現，就像是藉由李玟過世的契機對該節目批評一番，但這與吃人血饅頭有何異？
再者，這個節目的名稱已經挑明了這是「中國」的好聲音，中國代表什麼？中國代表自己，談到民主、自由、資本主義等等，到了這個疆域都會加上變成中國式民主、中國式自由、中國式資本主義。
而李玟作為天后，並不像其他節目中的參賽選手一般沒有議價的地位，甚至參加與不參加這節目對該地位更無影響，換句話說，作為一個美籍港人的音樂天后，這是一個自由自主參加節目的選擇，那所有人究竟是憑藉著什麼，為一個有充分談判地位的菁英做出的決定抱屈？這反倒是種凌駕他人選擇做出的判斷，白話來說，越俎代庖。
其次，這是個「節目」，節目是種娛樂，就算是所謂的實境秀也是種被截取的片段，退萬步來說，紀錄片也是帶著特定觀點呈顯給觀眾，那就更別說綜藝。
比賽的「轉播」與娛樂節目的「播送」是完全不同的，比賽才談公平不公平，節目從來只考慮有沒有效果。所以說，要去一個節目談公平，本來就搞錯地方，更別說要去中國的節目談公平，那更是搞不清楚狀況，對此的義憤填膺，不過是欲加之罪罷了。
要說節目有沒有內定，就算有又如何？這可是娛樂，而不是比賽，難道整人節目真的有人被整嗎？更別說，另一個類似的節目《中國新說唱》裡頭弄得一副嘻哈的外貌，卻從來沒有過對權力的批判，這些類似的情形不早都是公開的秘密了嗎？電視娛樂的唯一判準就是收視率，而非比賽中人與人之間才能的競逐，把個人對比賽的想望投射到娛樂節目中，此即所謂鄉愿也。
在部分的錄音檔中我們能聽到李玟說他為這節目盡心盡力、有所犧牲，但就只說在這節目上的導師級人員好了，誰不是有所犧牲？誰不是要陪笑的？誰不是要言不由衷的？又，在節目之上的整個中國娛樂圈來說，甚至連到中國表演的所謂嘻哈歌手都要改歌詞才行呢（當然，這是不是嘻哈就很難說了）。
若說中國有公平，張麻子就不用到鵝城辦事了。到中國無論從事什麼行業，要賺中國人的錢總都是心照不宣，無論是什麼領域，唯一的一條規則就是：用自由換金錢。
就拿最為根本的基本自由——言論自由來說好了，想要在中國發展並不是默不吭聲就可以了，還必須要積極表態，而李玟也正是其中之一。
曾發表過「只有一個中國」的她，在李玟的錄音檔中（6分24秒至6分37秒處））她這麼說：「...因為我一直想著，他們改是應該的，全國人民都在說這個不公道，我們是中國人，我們知道什麼是對和錯，我們聰明的，我們有理智的，我們的耳朵不是盲目的。」，就此，我們甚至可以認為李玟是一個堂堂正正的中國人。
也就是說，對於一個美籍港人（出生地）自願到「中國」參加「娛樂節目」的「中國人」（民族認同）的整個事件，難道能說是預料之外嗎？
如果同情心真的這麼的多，實際上也有更好的擺放處所。1999年的台灣九二一大地震災害時，有多少受災戶？會提起這麼久遠的事件，正是因為這是一個中國阻礙台灣獲得援助的象徵事件，但台灣人依然在將近十年中國汶川發生的大地震捐款高居世界第一，仍然在李玟的事件表現出充分的關懷，更別說近期有中國網紅以癌母為由獲得台灣人的高額Donate結果卻坐享豪奢。
這裡也並沒要去置喙眾人要把同情心放在哪裡，畢竟這將會是本文所批判的那種越俎代庖，卻只不過是要指出台灣人的友善可能不只是同情心氾濫，甚至是斯德哥爾摩症候群的病癥。
更且，對於一個對於我們有著強烈「敵」意的國家，又要如何對其「友」善？就算做好事並不是為了任何功利——例如博得美名、或者換取對方相對的回報，那這些善行的目的又是什麼？且在道德與政治此二不同層面上，對敵人的仁慈是否會是對自己（我群）的殘忍？
關於李玟，並不能只看到她作為歌手、音樂人的這些身分，對於她具有的明顯民族認同而言，更具有中國人的身分。而中國人對於台灣人來說總會是伺機而動的併吞者、殖民者，這是我們必須在個人的層面之上看到的，更大的國族問題。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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