2023/09/01,
國際

影響力先行者計畫獎金高達600萬，可乘著國合會腳步去看世界、闖友邦並傳承永續經驗

影響力先行者計畫獎金高達600萬，可乘著國合會腳步去看世界、闖友邦並傳承永續經驗
Photo Cerdit - 國合會

我們想讓你知道的是

順應世界永續觀念蓬勃發展，國合會舉辦之「影響力先行者計畫」，發出高達600萬等額配對獎金，廣邀投注於氣候行動調適、生態及環境永續發展、弱勢經濟增能、及綠色永續飲食，關注這些議題的組織一同跨出台灣，前進友邦，傳承經驗與探詢商機。

由財團法人國際合作發展基金會(後稱：國合會)發起的第2屆「發展x創新x永續實驗競賽-影響力先行者計畫( 2nd Impact Frontier Lab)」徵選活動已經展開。

以協助台灣組織公司發掘開發中國家的商業潛力，藉由經驗分享以及分攤資金風險等方式開拓商機的影響力先行者計畫。此次更定調將以「氣候行動調適」、「生態及環境永續發展」、「弱勢經濟增能」及「綠色永續飲食」4 大主軸邀請國內私部門夥伴踴躍提案參賽，鼓勵企業與組織爭取新台幣600萬元的等額配對獎金，與友邦共同探尋商機、共創財富。

延續第1屆計畫的成功基礎，國合會將本屆提案計畫對象國家擴展至台灣在太平洋、非洲、拉丁美洲及加勒比海的所有友邦，希望藉由開放的做法發揮私部門的創意。

此外，本屆競賽增加複選機制，通過初選的團隊將參加培訓工作坊，藉由瞭解友邦商機來精進提案內容；通過複選的團隊將前往友邦進行現地考察，並微調該企業的產品與服務以期更符合友邦文化與需求。最終獲選團隊將獲得最高新台幣600萬元的等額配對獎金前往友邦落地執行計畫。

國合會啟動記者會_拍照區使節合照(ICDF_Logo)
Photo Credit - 國合會
啟動記者會上，所有台灣邦交使節都到場應援。

啟動記者會上，外交部唐殿文主任秘書表示，台灣是全亞洲擁有最多社會企業的國家之一，展望未來，將會有更多創意夥伴與外交部及國合會併肩同行，一起執行更具規模且更有影響力的計畫，讓世界看到台灣公私協力參與援助工作，朝「2030 年聯合國永續發展議程」目標而努力。

國合會李朝成秘書長認為，援助必須整合、共創才能共榮，永續發展對私部門來說是一個重要的契機，國合會近年致力扮演平台角色，希望藉由專業、經驗與能量，協助私部門夥伴建構前往友邦發展的能力，同時分攤投資的風險，提高商業模式的成功機率。

駐臺使節團代表諾魯共和國凱法斯大使(H.E.Ambassador Jarden Kephas)也到場致詞，除了感謝台灣引領友邦國家在生態、社會和經濟發展中持續的努力與付出，在氣候變化動盪、全球衝突不斷的艱困時期更顯難能可貴，台灣正用實際行動落實Taiwan can help的精神。

第2屆影響力先行者計畫已於即日起展開，並由獲選為未來大人物的 Impact Hub Taipei 執行承辦。將於10月14日截止報名，提案內容須具焦4大主軸，並於報名截止日前上傳提案單位的基本資料、提案方向及簡報內容才算完成。

續由國合會檢視提案單位資格，符合資格的單位需於10 月30 日參加初選簡報，詳細內容及時間規畫請參考第2 屆影響力先行者計畫活動官網

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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