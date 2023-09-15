《揭密保險》：一個人會做出什麼醫療決定，是永遠測不出來的訊息
我們想讓你知道的是
台灣的保險滲透度連續蟬聯全球前三，但是我們真的懂保險嗎？你是否知道，為什麼牙科保險做不起來？為什麼寵物保險這麼貴？離婚保險真的有人買嗎？為什麼某些保險商品會崩潰（看看那慘烈的防疫險？）為了揭開保險市場的神秘面紗，三位重量級經濟學家，深入探索其背後運作。
文：倫．艾納夫（Liran Einav）、艾咪．芬克爾斯坦（Amy Finkelstein）、雷．費斯曼（Ray Fisman）
無論花多少錢都買不到保險
就保險公司未能蒐集足夠客戶資訊，以消除逆選擇的情況而言，或許最引人注目的例證是大量拒絕承保：許多申請（或可能申請）保險的人，被所有保險公司拒絕保障。換句話說，並非每個人都能購買保險；許多人（誤用消費者權益代言人——律師拉爾夫．奈德〔Ralph Nader〕的話）「無論花多少錢都買不到保險」。
你可能認為計算因條件不合格而無法獲得保險的人數很簡單。其實不然，你不能只看申請人被拒絕的比例，因為知道自己沒有機會得到批准的申請人，甚至連申請都不會。
經濟學家奈森．亨德倫（Nathan Hendren）在他的博士論文中，找出了一個解決此問題的聰明方法。
他取得了幾家保險公司的指南，上面列出了它們的保險經紀人決定是否拒絕（或至少不建議）承接申請者壽險、殘廢險和長期照護險的條件。例如，過去有中風病史，就會自動拒絕壽險和長期照護險；任何曾住過護理之家的人也買不到長期照護險；而許多疾病是否在保障範圍內，取決於疾病的具體情況——例如食道癌是可以接受的，前提是最後治療日期至少在四年前。有些標準則留給醫生或保險經紀人自行判斷，例如對於食道癌，持續體重下降列為被拒絕的理由，但並未明確說明是依據過去的一個月還是一年內的體重減輕程度。
然後，亨德倫將這些拒絕標準，與一份數千名五十五歲以上美國老年人的調查數據（包含詳細的健康狀況）進行對比，藉由結合這兩組資料，亨德倫可以確定一個人申請保險時會得到什麼樣的待遇——一定會被拒絕、幾乎可以確定被接受，還是介於兩者之間。最終，亨德倫得出結論，許多可能需要保險的人如果嘗試申請，都無法通過：在他的樣本中，接近三○％的人不符合長期照護險的要求，近二○％的人無法獲得人壽保險。可以買到保險的比例也很相似——長照險為三○％，壽險為二○％。剩下的人（大部分的人）處於灰色的中間地帶，或許可以，或許不可以。
拒保並不罕見，也是尋常的經歷——對於五十五歲以上的人來說，這是非常普遍的。這種情況也不僅限於人類。儘管亨德倫在他的學術研究中沒有提到，但我們已經看到那些老邁的狗，或有特定健康狀況的狗也不能獲得保險。
你的第一個反應可能是，「這很合理！為什麼要讓已經生病的人投保？」我們用問題來回答問題：為什麼不提供高價的保險，反映那些客戶未來預期的成本呢？畢竟，即使過去中風過的患者，仍可能過著無須協助的生活，而有些人最終都得在護理之家度過餘生，為什麼不讓這類高風險人群共同分擔風險，支付相對高額的保費獲得保險，以預防護理之家的開支可能導致其財務破產？
相反地，他們根本買不到保險。花多少錢都不行。
這是令人困惑的，因為計算癌症患者和中風患者未來的醫療費用，並依此設定保費，實在不該如此困難。為什麼大數據無法解決這個問題，讓那些已有健康狀況的人、和那些可以出售保險來賺錢的公司都受益呢？事實證明，這個最棘手的選擇問題，需要深入了解潛在客戶的內心深處，而不僅僅是他們的醫院紀錄。如果這聽起來有點模糊，我們用亨德倫的說法來深入解釋。
永遠測不出來的訊息：一個人會做出什麼醫療決定？
亨德倫提供了這個問題的答案。他認為，儘管壽險公司蒐集了大量訊息，但患有某些健康狀況的人知道有關未來成本的一些事情，保險公司從醫療歷史或體檢中卻無法得知。因此，他們不僅需要花費更多金錢來照顧自己，而且還能更清楚地知道未來照顧自己所需的費用，正是這種內線消息，導致了既有疾病保障市場的崩潰。
要理解亨德倫的理論，思考極端案例是很有用的：考慮是否接受癌末昂貴且痛苦的化療，換來微小的緩解機會，是一個煎熬的決定。如果你問我們會怎麼做，我們也不知道，作為五十多歲的健康人，我們從來沒有必要思考這樣的情況，也沒有真正的基礎來權衡成本和收益。治療實際上會有多痛苦？我們如何面對生命終點的決定？
得存活的機會，願意付出多少。在困難的計算後，不同的人會有不同的決定，這個結果對於已同意提供保險的任何保險公司，都會產生明顯的財務影響。（這很像第二章討論的困擾寵物保險的選擇問題。有些人能心平氣和地面對自己小狗的死亡，有些人會將寵物匆忙送到犬科加護病房急救，無論代價如何——不管獸醫帳單多少或小狗承受多少痛苦。保險公司無法分辨這兩種客戶。）
現在讓我們想想，保險公司若想要為患有相似診斷的癌症患者，提供相關保障時會遇到的問題。雖然在公司的統計學家眼裡看來相似，但不同的患者可能會選擇非常不同的治療方案。有些人可能決定採取積極的治療選項，有些人可能選擇退出這場漫長而痛苦的戰鬥。病人的醫療費用將會有很大的差異，儘管他們的預後（prognosis）相似。
這基本上就是標準的選擇模型，在這種模型中，成本差異取決於申請人是否願意選擇積極的治療方式，而非整體健康狀況，但保險公司無法觀察到他們的意願。因此，市場容易陷入第二章所描述的相同混亂：希望採取積極治療的病患購買保障；希望退出治療的病患不買；保險公司的支出高於預期，如果為了補償支出而提高售價，只會讓情況變得更糟。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
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你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約