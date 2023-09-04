【講座】記者蔣宜婷揭發「性私密影像社團」：採訪過程痛苦艱辛，甚至要冒著被報復的風險
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「如果問題沒有被看見的話，就沒有辦法被處理。」蔣宜婷說，然而這類數位性暴力的報導有其特殊性，因為性私密影像並不會隨著報導的刊登而消失，甚至會被報復式廣傳，犯罪行為也持續進行，因此在編採規則上，他也更加謹慎並保留彈性。
文：萬巧蓉
由卓越新聞獎基金會、優質新聞發展協會、台灣事實查核中心共同主辦的「2023調查報導與事實查核工作坊 — 虛幻新科技下的求真之路」於7月29日、30日舉行。
在第一日下午的議程中，邀請《鏡週刊》人物組記者蔣宜婷及《上下游》新聞市集總編輯楊語芸分享調查報導產製的歷程心法，主持人則是卓越新聞獎基金會執行長邱家宜（目前已轉任台灣事實查核教育基金會董事暨執行長）。
蔣宜婷以調查報導〈青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿〉獲得2022卓新獎調查報導獎；楊語芸則是獲得卓越新聞獎20週年「新聞報導專案獎助計畫」提供資金，順利完成〈高山農業崩壞現形記〉調查報導。
數位性暴力新興犯罪殺傷力大
首先由蔣宜婷提出〈青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿〉報導的調查源頭，約莫在2020年時，她與同事注意到台灣的性私密影像外流案件漸增，並在臉書上發現一篇受害者家屬發布的貼文，內容描述受害者遭前任伴侶外流性私密影像後自殺，儘管後來查證確認受害者未自殺，這是個為保全自己的謊言，但蔣宜婷更為震驚——「因為當這樣的犯罪行為，你必須去跟別人宣稱你已經死了，才有辦法停止的時候，其實是非常嚴重的。」
意識到數位性暴力這種新興犯罪的殺傷力，蔣宜婷開始進行一系列的調查，接觸相關的救援團體與受害人，在重重牽線下，得以臥底進入Telegarm的私密色情群組，蒐證、觀察運作的生態及梳理犯罪系統，並探討這類型事件究竟是單一行為，還是連續性、系統性的犯罪案。
蔣宜婷分享，此類報導的調查過程有異於新聞學訓練強調的親臨田野、深入現場，他多半時間是守在家中，在深夜使用備用機登入各群組調查追蹤。
長達半年多，他蹲點在Telegram色情群組、臉書霸社，等待深夜才會大量發布、存在數小時的外流影片，耐住不舒服的情緒持續了解此體系的習性、用語、邏輯等，調查後期才獲得進入付費色情論壇「創意私房」的資格，並經一則則比對後發現，台灣網路九成以上非法色情資源都來自於此，進一步去挖掘幕後加害者的身份。
受害者對記者保持警戒、不信任，約訪過程困難重重
追查加害足跡的同時，蔣宜婷也著手接觸受害者們，面對他們的警戒與不信任，蔣宜婷以《性、謊言、吹哨者》中的話警惕自己：「這一類報導天生帶著不公平：她們沒有做錯任何事，為什麼公開說出不愉快的事，是她們的責任？」
蔣宜婷描述，當他接觸到報導中的丹尼（化名），就寫了整整兩頁A4大小的約訪信，從為什麼要當記者寫起，也說明了記者的工作內容、一個新聞專題的產製把關、這個報導希望產生的影響等，「幾乎像是一個我的自我介紹加企劃書給他」。
蔣宜婷認為這是非常重要的過程，一方面對方無從得知媒體會將他的素材如何運用，所以記者必須精準的告知採訪內容的去向，另一方面，即使是見面相處過的人都不見得能信任彼此，更何況記者就是對方的陌生人，需要更耐心建立關係。經過這封長信和多次的訊息對話，蔣宜婷才終於讓丹尼願意卸下心防受訪。
在報導製作的過程中，蔣宜婷也持續思考如何讓讀者去理解受害者，明白他們不是天真或笨，而是被經驗老到的設局犯罪所害。因此，蔣宜婷費時去拆解加害者的犯罪手法，並採訪了心理師、警政人員、司法人員等去解析此詐騙陷阱。
在報導呈現上與設計師合作，透過許多插畫展現受害者的面貌與思維，也藉他們的群像主動告訴讀者，受害者不是單一樣貌，不是只有很脆弱、感到羞恥、無法面對的類型，也有人是自主合作去加入群組蒐證，甚至傳訊息請對方撤掉影像的受害者，「我想要讓讀者知道說，其實在這樣子的事件裡面，他不是只是一個受害者，他其實也是一個行動者。」
受訪者傳達的勇氣與力量也時常鼓舞到蔣宜婷，他坦承，從製作deepfake事件報導時，就知道國外有女記者因為製作類似新聞，因此被加害人報復換臉，投身在數位性暴力調查的他也擔心過自己，「不過當你的受訪者都已經站出來了，擔心這件事情好像又很沒有道理，因為他們才是真正在承擔這件事情的人。」
蔣宜婷提到，對他來說，這類數位性暴力的報導有其特殊性，因為性私密影像並不會隨著報導的刊登而消失，甚至會被報復式廣傳，犯罪行為也持續進行，因此在編採規則上，他也更加謹慎並保留彈性。
例如，報導發布前的原則是不能夠讓受訪者看稿，但在此案例上，蔣宜婷苦思了許久，選擇朗讀稿件內容讓受訪者聆聽確認。蔣宜婷強調，「我覺得沒有一個答案，是在這個報導裡對的，在下一個報導也是對的。」他認為，每篇報導的性質不一樣、報導當事人的處境與狀態也相異，因此，「每一次，我們都要很認真去看待我們做的每一個抉擇跟決定。」並反覆確認自己的作法與思考模式。
除此之外，他也請公司法務對報導內容進行嚴格審視確認，並在保障受訪者隱私上花了諸多心思。
性暴力類型報導查證困難，避免可信度遭議是記者重責大任
另外，如何查證核實是採寫性暴力類型報導常見的疑慮，蔣宜婷分享，他在採訪後，會請受訪者盡可能提供一些證據，並會強調需要證據的原因不是我質疑你，而是希望讀者在看報導的時候不要質疑你。
蔣宜婷表示，避免報導的可信度遭攻擊是記者的重責大任，不該讓讀者因記者的疏忽確認，而有機會去指責受訪者。他也分享另一種作法，是《德國之聲》曾以系列報導處理此類題材，採取的方式是找到更多當事人去佐證原先唯一指控者，即便在缺乏明確證據（如：截圖、目擊者）去證實的狀況下，有夠多當事人揭露其受害事實，也能夠支撐出一種證據。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
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以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。