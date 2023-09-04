【講座】記者蔣宜婷揭發「性私密影像社團」：採訪過程痛苦艱辛，甚至要冒著被報復的風險

文：萬巧蓉

由卓越新聞獎基金會、優質新聞發展協會、台灣事實查核中心共同主辦的「2023調查報導與事實查核工作坊 — 虛幻新科技下的求真之路」於7月29日、30日舉行。

在第一日下午的議程中，邀請《鏡週刊》人物組記者蔣宜婷及《上下游》新聞市集總編輯楊語芸分享調查報導產製的歷程心法，主持人則是卓越新聞獎基金會執行長邱家宜（目前已轉任台灣事實查核教育基金會董事暨執行長）。

蔣宜婷以調查報導〈青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿〉獲得2022卓新獎調查報導獎；楊語芸則是獲得卓越新聞獎20週年「新聞報導專案獎助計畫」提供資金，順利完成〈高山農業崩壞現形記〉調查報導。

數位性暴力新興犯罪殺傷力大

首先由蔣宜婷提出〈青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿〉報導的調查源頭，約莫在2020年時，她與同事注意到台灣的性私密影像外流案件漸增，並在臉書上發現一篇受害者家屬發布的貼文，內容描述受害者遭前任伴侶外流性私密影像後自殺，儘管後來查證確認受害者未自殺，這是個為保全自己的謊言，但蔣宜婷更為震驚——「因為當這樣的犯罪行為，你必須去跟別人宣稱你已經死了，才有辦法停止的時候，其實是非常嚴重的。」

意識到數位性暴力這種新興犯罪的殺傷力，蔣宜婷開始進行一系列的調查，接觸相關的救援團體與受害人，在重重牽線下，得以臥底進入Telegarm的私密色情群組，蒐證、觀察運作的生態及梳理犯罪系統，並探討這類型事件究竟是單一行為，還是連續性、系統性的犯罪案。

蔣宜婷分享，此類報導的調查過程有異於新聞學訓練強調的親臨田野、深入現場，他多半時間是守在家中，在深夜使用備用機登入各群組調查追蹤。

長達半年多，他蹲點在Telegram色情群組、臉書霸社，等待深夜才會大量發布、存在數小時的外流影片，耐住不舒服的情緒持續了解此體系的習性、用語、邏輯等，調查後期才獲得進入付費色情論壇「創意私房」的資格，並經一則則比對後發現，台灣網路九成以上非法色情資源都來自於此，進一步去挖掘幕後加害者的身份。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 蔡宏杰攝 蔣宜婷分享調查性私密影像遭誘騙外流案件的心路歷程

受害者對記者保持警戒、不信任，約訪過程困難重重

追查加害足跡的同時，蔣宜婷也著手接觸受害者們，面對他們的警戒與不信任，蔣宜婷以《性、謊言、吹哨者》中的話警惕自己：「這一類報導天生帶著不公平：她們沒有做錯任何事，為什麼公開說出不愉快的事，是她們的責任？」

蔣宜婷描述，當他接觸到報導中的丹尼（化名），就寫了整整兩頁A4大小的約訪信，從為什麼要當記者寫起，也說明了記者的工作內容、一個新聞專題的產製把關、這個報導希望產生的影響等，「幾乎像是一個我的自我介紹加企劃書給他」。

蔣宜婷認為這是非常重要的過程，一方面對方無從得知媒體會將他的素材如何運用，所以記者必須精準的告知採訪內容的去向，另一方面，即使是見面相處過的人都不見得能信任彼此，更何況記者就是對方的陌生人，需要更耐心建立關係。經過這封長信和多次的訊息對話，蔣宜婷才終於讓丹尼願意卸下心防受訪。

在報導製作的過程中，蔣宜婷也持續思考如何讓讀者去理解受害者，明白他們不是天真或笨，而是被經驗老到的設局犯罪所害。因此，蔣宜婷費時去拆解加害者的犯罪手法，並採訪了心理師、警政人員、司法人員等去解析此詐騙陷阱。

在報導呈現上與設計師合作，透過許多插畫展現受害者的面貌與思維，也藉他們的群像主動告訴讀者，受害者不是單一樣貌，不是只有很脆弱、感到羞恥、無法面對的類型，也有人是自主合作去加入群組蒐證，甚至傳訊息請對方撤掉影像的受害者，「我想要讓讀者知道說，其實在這樣子的事件裡面，他不是只是一個受害者，他其實也是一個行動者。」

受訪者傳達的勇氣與力量也時常鼓舞到蔣宜婷，他坦承，從製作deepfake事件報導時，就知道國外有女記者因為製作類似新聞，因此被加害人報復換臉，投身在數位性暴力調查的他也擔心過自己，「不過當你的受訪者都已經站出來了，擔心這件事情好像又很沒有道理，因為他們才是真正在承擔這件事情的人。」

蔣宜婷提到，對他來說，這類數位性暴力的報導有其特殊性，因為性私密影像並不會隨著報導的刊登而消失，甚至會被報復式廣傳，犯罪行為也持續進行，因此在編採規則上，他也更加謹慎並保留彈性。

例如，報導發布前的原則是不能夠讓受訪者看稿，但在此案例上，蔣宜婷苦思了許久，選擇朗讀稿件內容讓受訪者聆聽確認。蔣宜婷強調，「我覺得沒有一個答案，是在這個報導裡對的，在下一個報導也是對的。」他認為，每篇報導的性質不一樣、報導當事人的處境與狀態也相異，因此，「每一次，我們都要很認真去看待我們做的每一個抉擇跟決定。」並反覆確認自己的作法與思考模式。

除此之外，他也請公司法務對報導內容進行嚴格審視確認，並在保障受訪者隱私上花了諸多心思。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 蔡宏杰攝 蔣宜婷希望透過報導，讓讀者理解性私密影像遭外流的受害者

性暴力類型報導查證困難，避免可信度遭議是記者重責大任

另外，如何查證核實是採寫性暴力類型報導常見的疑慮，蔣宜婷分享，他在採訪後，會請受訪者盡可能提供一些證據，並會強調需要證據的原因不是我質疑你，而是希望讀者在看報導的時候不要質疑你。

蔣宜婷表示，避免報導的可信度遭攻擊是記者的重責大任，不該讓讀者因記者的疏忽確認，而有機會去指責受訪者。他也分享另一種作法，是《德國之聲》曾以系列報導處理此類題材，採取的方式是找到更多當事人去佐證原先唯一指控者，即便在缺乏明確證據（如：截圖、目擊者）去證實的狀況下，有夠多當事人揭露其受害事實，也能夠支撐出一種證據。