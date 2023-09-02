2023/09/02,
藝文

2023台北藝術節《百葉》：什麼是「自然」？如何談自由的限度？

2023台北藝術節《百葉》：什麼是「自然」？如何談自由的限度？
Photo Credit: 風格涉 Style Lab

我們想讓你知道的是

2023台北藝術節的節目之一《百葉》視為一種思考如何創作的創作。以光線和空間、百葉窗的空間具像的抽象化為索引，並非「再現」，而是劇場場所的揭露，逐一測量場所——空間深度、建築材質，外加表演者間的默契與即興方式與其互動。

文：拉特飯

2023台北藝術節的節目之一《百葉》視為一種思考如何創作的創作。以光線和空間（百葉窗的空間具像的抽象化）為索引，並非「再現」，而是劇場場所的揭露，逐一測量場所——空間深度、建築材質，外加表演者間的默契與即興方式與其互動。

以上都以理解的拼裝式概念創作方式，乃至於不可得知的現場的氣氛，ㄧ切看來沒什麼問題。

對於《百葉》的（一點點）困惑會在於美術館式的遊走，與劇場固定座位的矛盾之下，與劇場人感的表演，以及包含人表演的敘事必須擁有的時間長度，但如果我們對這齣劇又加更加極限來說，那麼「何須有人」？

想像北藝中心大劇院藍盒子像鬼屋一樣，設備與光線等兀自運作，如此寂寥的與「人感」的互斥狀態。但問題又並非是「無人劇場」的問題 [1]

如同理解導演前作《超級市場》的「物質荒漠」，如此帶有對現實的資本物質世界，不斷堆積到崩壞的荒謬傷感 [2]。就像《百葉》末段劇場吊燈的機械效果，帶來的舞台深度立體與景深運作的種種奇觀，同時也在此表演的某小段落，劇場吊燈頂上的投射燈亮起，在某一刻看到吊燈架上的灰塵，瞬時讓人想像燈架上佈滿了各種人為垃圾，如海灘的生鏽鐵絲網勾住許多的垃圾那樣。

我所在意的低限，理解日常的邊界與劇場性（藝術創作） 的「低限」反美學的美學，在強調必須具備某種讓人震驚的「創作」，看似「隨便」且日常的反形式化 [3]，於是《百葉》中的那些「人感」顯得刻意，因為更令人傷感的其實會是那平白無奇、周而復始的不經意日常。

什麼是「自然」？如何談自由的限度？那關乎我與其他人的倫常道德（關係）嗎？自己身為創作者的概念有時會抗拒某種心情式、感性式的靈感發想，抑或是欣賞作品觀者強加某些時刻的「共鳴」，例如光線噴霧的氤氳，太過浪漫的想像。

於是，我想強調的是某種普遍性，更加無情地考察我們認知的物。如果不確定其他人感受到是甚麼，就放入括弧（胡賽爾的現象學）。

我們（人跟人）之間所能確定的只是，我們查覺到，感受到物的意識，但我們無法確定我們查覺到是一樣的東西，於是物（建築）就是那樣，那樣，沒有任何形容，沒有任何的情感，或者所謂時間之類的。

備註

  1. 通常談無人劇場往往是技術性與形式化，而這裡所以稱之「無人」甚至無時間的寂寥正是拒絕這種形式化的方式。
  2. 在《百葉》某段利用全敞舞台深度的各種現成物與表演者之間的互動，對觀者而言有點像是導演前作《超級市場》利用物質世界的表演繪畫，呈現空間深度與平面之間的幻覺，另外如此即興的物件實驗，ㄧ直想到日本藝術家田中功起（有興趣請自行搜尋）
  3. 對於低限的詞語概念的思考，其實是參考之前寫的文章

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《百葉》- 日常的邊界

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


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