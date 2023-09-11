只要你臉皮夠厚，就可以混到退休——投入公職前你想清楚了嗎？
我們想讓你知道的是
我清楚準備公務員考試對我的意義，我想追求一份穩定的生活，但進去之後，我始終找不到我在公職的意義為何，我像是一朵準備枯萎的花，已經知道結局與終點，只是等待時間流逝而已。發現自己到退休前的日子，都只能像沒有靈魂的軀殼般地活著，這件事情令我驚恐又害怕......
文：小紅臉
「活得有使命，將以失去自由做為代價；活得無拘無束，則需要渡過存在的焦慮。」
——《一隅有花 Withering Calendar》
昨天去助人機構值班，聽小我十多歲左右的研究生妹妹說，他身邊很多朋友還在考公職，有的甚至考了好多年，我有點驚訝，我以為這麼多年過去，大家對公務員等於鐵飯碗的想像早已幻滅，畢竟退休制度不停修改，退休金早不如以前。
我不禁好奇，大家現在選擇考國考這條不歸路，究竟是因為評估過公職的職場環境適合自己？還是只是因為長輩認為這是最穩定又有保障的工作，選擇這條路最安全呢？
我自己當初考公職是因為大一時，上會計課第一堂，教授直接分享我們會計系之後的出路有哪些，其中之一是畢業直接進到會計師事務所，熬個幾年後薪水大幅成長，如果當到合夥人年薪更是幾百萬起跳，但忙季時每天加班到半夜、假日也要工作都是常態。
聽完我就清楚這條路完全不吸引我，對我來說，錢夠用就好，我更在意生活的穩定與品質，因此當下我就決定要考公職，當時的我以為，這是條適合我的路。
直到進去工作之後，我才知道公職的穩定是一體兩面的，雖然穩定提供了舒適與安全，但相對也剝奪人思考或成長的可能。整體公務環境氛圍偏向保守，更糟的是，往往升遷看的不見得是能力，而是年資，換句話說就是，即便能力再差，年資到了依舊有機會升上主管職。加上沒有淘汰機制，不管能力好不好、會不會管理下屬甚至跟同事相處，都無所謂，反正你不尷尬，尷尬的就會是別人，只要你臉皮夠厚，就是可以待到退休。
當年的我被情緒化又控制的主管逼到懷疑人生，我其實不太能理解，為什麼很多事情是依照他的心情來決定，而非根據法規，但糟的是，我不能提問，否則就是質疑他的專業，讓他心情更不美麗。他不開心後，影響到的不只是我，是機關內所有人的日子都很難過，因此我嘗試溝通後發現，其實我只能乖乖忍耐與聽話，沒有其他選擇。
但這些都不是最痛苦的，痛苦的是，我找不到做這些事情的意義為何。
「其實你只要戳瞎你的雙眼、閉起耳朵、不要想太多，你就可以爽爽過，直到退休耶！」那時聽我訴苦的某位朋友這麼回應我，但我真的會忍不住思考，我每月領納稅人的錢，卻做著毫無效率與意義的事情，只為了配合主管心情，我好厭惡這樣的自己，領的錢也讓我心虛不已⋯⋯
現在回頭整理，我當時為了準備國家考試，大學四年幾乎下課就回宿舍唸書，連人生第一次夜場都是考上後跟基礎訓的夥伴去的。大三開始補習、研一那年每個假日跟男友（也是現在的老公），從圖書館開門念到打烊，回家洗完澡再繼續念到12點。這些辛苦都撐過來了，但職場的苦卻我吞不下去。
原因是，我清楚準備考試對我的意義是，我想追求一份穩定的生活，但進去之後，我始終找不到我在公職的意義為何，我像是一朵準備枯萎的花，已經知道結局與終點，只是等待時間流逝而已。發現自己到退休前的日子，都只能像沒有靈魂的軀殼般地活著，這件事情令我驚恐又害怕，我真的不想也不願意這樣過完自己的一生⋯⋯
現在的你，不管正經歷著什麼痛苦，考試的痛苦也好、職場的痛苦也罷，記得先停下來問自己，這麼辛苦還願意堅持，是因為什麼？這件事情對你的意義為何？我很喜歡存在主義大師維克多.弗蘭克（Viktor Frankl）說過的一句話：「人可以忍受極大的痛苦，只要知道意義為何。」
我自己的經驗也是如此，離職後的我，不代表從此人生一帆風順、沒有挫折煩惱，但因為我深知現在做的助人工作對我的意義，就算苦也甘願。
人，不是吃不了苦，而是怕苦沒人看見沒人懂，以及不清楚這份苦的意義為何。
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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：投入公職前，你想清楚了嗎?
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。