只要你臉皮夠厚，就可以混到退休——投入公職前你想清楚了嗎？

文：小紅臉

「活得有使命，將以失去自由做為代價；活得無拘無束，則需要渡過存在的焦慮。」 ——《一隅有花 Withering Calendar》

昨天去助人機構值班，聽小我十多歲左右的研究生妹妹說，他身邊很多朋友還在考公職，有的甚至考了好多年，我有點驚訝，我以為這麼多年過去，大家對公務員等於鐵飯碗的想像早已幻滅，畢竟退休制度不停修改，退休金早不如以前。

我不禁好奇，大家現在選擇考國考這條不歸路，究竟是因為評估過公職的職場環境適合自己？還是只是因為長輩認為這是最穩定又有保障的工作，選擇這條路最安全呢？

我自己當初考公職是因為大一時，上會計課第一堂，教授直接分享我們會計系之後的出路有哪些，其中之一是畢業直接進到會計師事務所，熬個幾年後薪水大幅成長，如果當到合夥人年薪更是幾百萬起跳，但忙季時每天加班到半夜、假日也要工作都是常態。

聽完我就清楚這條路完全不吸引我，對我來說，錢夠用就好，我更在意生活的穩定與品質，因此當下我就決定要考公職，當時的我以為，這是條適合我的路。

直到進去工作之後，我才知道公職的穩定是一體兩面的，雖然穩定提供了舒適與安全，但相對也剝奪人思考或成長的可能。整體公務環境氛圍偏向保守，更糟的是，往往升遷看的不見得是能力，而是年資，換句話說就是，即便能力再差，年資到了依舊有機會升上主管職。加上沒有淘汰機制，不管能力好不好、會不會管理下屬甚至跟同事相處，都無所謂，反正你不尷尬，尷尬的就會是別人，只要你臉皮夠厚，就是可以待到退休。

當年的我被情緒化又控制的主管逼到懷疑人生，我其實不太能理解，為什麼很多事情是依照他的心情來決定，而非根據法規，但糟的是，我不能提問，否則就是質疑他的專業，讓他心情更不美麗。他不開心後，影響到的不只是我，是機關內所有人的日子都很難過，因此我嘗試溝通後發現，其實我只能乖乖忍耐與聽話，沒有其他選擇。

但這些都不是最痛苦的，痛苦的是，我找不到做這些事情的意義為何。

「其實你只要戳瞎你的雙眼、閉起耳朵、不要想太多，你就可以爽爽過，直到退休耶！」那時聽我訴苦的某位朋友這麼回應我，但我真的會忍不住思考，我每月領納稅人的錢，卻做著毫無效率與意義的事情，只為了配合主管心情，我好厭惡這樣的自己，領的錢也讓我心虛不已⋯⋯

現在回頭整理，我當時為了準備國家考試，大學四年幾乎下課就回宿舍唸書，連人生第一次夜場都是考上後跟基礎訓的夥伴去的。大三開始補習、研一那年每個假日跟男友（也是現在的老公），從圖書館開門念到打烊，回家洗完澡再繼續念到12點。這些辛苦都撐過來了，但職場的苦卻我吞不下去。

原因是，我清楚準備考試對我的意義是，我想追求一份穩定的生活，但進去之後，我始終找不到我在公職的意義為何，我像是一朵準備枯萎的花，已經知道結局與終點，只是等待時間流逝而已。發現自己到退休前的日子，都只能像沒有靈魂的軀殼般地活著，這件事情令我驚恐又害怕，我真的不想也不願意這樣過完自己的一生⋯⋯

現在的你，不管正經歷著什麼痛苦，考試的痛苦也好、職場的痛苦也罷，記得先停下來問自己，這麼辛苦還願意堅持，是因為什麼？這件事情對你的意義為何？我很喜歡存在主義大師維克多.弗蘭克（Viktor Frankl）說過的一句話：「人可以忍受極大的痛苦，只要知道意義為何。」

我自己的經驗也是如此，離職後的我，不代表從此人生一帆風順、沒有挫折煩惱，但因為我深知現在做的助人工作對我的意義，就算苦也甘願。

人，不是吃不了苦，而是怕苦沒人看見沒人懂，以及不清楚這份苦的意義為何。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：投入公職前，你想清楚了嗎?

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航