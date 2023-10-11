從晶片設計與製造邏輯，學會「登高望遠」、「朝三暮四」等專案管理技能
我們想讓你知道的是
如何在有限成本、緊迫交期中完成老闆交代的任務，往往是工作中最困難卻也最有價值的部分。實際該怎麼做？以下用幾個例子，分享兩種思考方式：從空間下手的「登高望遠」法以及從時間下手的「朝三暮四」法。
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
每年九月，全球科技媒體和消費者關注的焦點都放在蘋果公司會在秋季發表會中推出什麼令人耳目一新的產品。對消費者來說，總希望能用可負擔的價格買到功能更多、更省電的酷產品；但對企業而言，產品如何滿足消費者期待又能維持該有的獲利水準，取決於產品設計是否有良好規劃。
創新點：專案遇到瓶頸的兩大解方：提升思考高度、延長時間維度。
晶片設計的兩項限制、三個指標：「CD-PPA」
一般來說，晶片設計會使用兩項限制、三個指標來評估專案成效：兩項限制指的是「成本（Cost）」與「交期 （Deadline）」；三個指標則是「效能（Performance）」、「能耗（Power）」以及「面積（Area）」。
給定兩項限制的目的是：管控「成本」來提升獲利、嚴守「交期」則是對客戶的承諾。因此這兩條限制談定之後，幾乎沒有調整的空間。
不過對三個指標而言，彈性就相對較大，彼此之間可以「權衡」重要性來調整適當比例，在成本交期不變的前提下達成既定目標。
以手機的運作為例，要讓使用者體驗到順暢的高畫質影片，理論上只要用最快的晶片（Performance）、加大電池 （Power）、加大記憶體空間（Area）就能實現。
然而，速度快的晶片設計耗時又耗電、大容量電池讓手機變得笨重、昂貴記憶體會反映在售價。因此，手機設計不會無上限使用最頂級的規格，而是在上市期程和成本限制下，規劃如何把錢花在刀口上，選擇「夠快」的晶片、「夠大」的電池和「夠用」的儲存空間，打中消費者心中的價格甜蜜點。
而同樣的邏輯也能套用到職場之中：如何在有限成本、緊迫交期中完成老闆交代的任務，往往是工作中最困難卻也最有價值的部分。
實際該怎麼做？以下用幾個例子，分享兩種思考方式：從空間下手的「登高望遠」法以及從時間下手的「朝三暮四」法。
登高望遠：把「局部」難解的題，拉高到「全局」思考
晶片是手機中最重要的元件，由訊號處理、儲存、傳輸等不同功能的方塊所組成。
每一項晶片設計專案的開始，專案管理人會統計各個功能方塊所需的效能、功耗、面積，進而制定出整顆晶片的規格。
隨著專案進展，各個功能方塊的負責人常常會發現當初預估的目標無法完成，可能是追求效能讓耗電太兇，或是面積不夠塞進所有功能，這時候該怎麼辦呢？
- 情境一：截長補短
問題：方塊A的負責人在設計過程發現起初低估了功耗、高估了面積，無法達成自己的目標。
解法：釋出多估面積，若剛好方塊B願意降低一些功耗來換取方塊A面積，就能一起完成大家的目標。
- 情境二：化繁為簡
問題：方塊A和方塊B都低估了面積，導致整個晶片的面積比預估大了10%。
解法：在各自的方塊內找到功能重複的控制電路，變更設計，共用電路進而壓縮總面積。
從晶片設計的邏輯中，大家可以想想如何套用到自己的工作之中，在專案遇到瓶頸時，跳脫「自己的」限制，共享「彼此的」資源，完成「大家的」目標？
朝三暮四：跳脫當下、放眼未來，用時間爭取空間
從晶片設計專案到整個科技產業練，上下游的緊密合作是產品成敗的關鍵，整個流程中只要一個小地方出了錯，最終都可能讓整個專案出大包。因此，時程的控管非常重要。
不過，計劃往往趕不上變化，萬一有不可抗力因素可能影響專案進度，我們又該怎麼辦呢？讓我們看看以下兩種情境：
情境一：身為上游，化整為零
問題：本來下週要交整包資料（A和B）給下游，但電腦故障導致進度落後。
解法：和下游協商，能不能這星期提前給A部分先做事，但延後三天補齊B部分？
情境二：身為下游，用時間換空間
問題：下游銷售不佳，正努力銷庫存；但上游廠商因為成本提高，通知漲價。
解法：「我們因為庫存手上現金不多，但我也能理解你們有漲價壓力。不如這樣好了，你們能不能少漲一些，我們把約簽長一點，大家細水長流？」
以上兩種作法，適用於自己的角色可能對相對上下游造成影響時，透過適度的「補償」，讓整體合作不至於破局，也不影響最終交期或整體獲利。
往後，當手上的工作遇到難題時，不妨退後一步，回想前面提到的幾個例子，想想看能不能從「時間」或「空間」下手，找到一條可走的路！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。