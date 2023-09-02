TNL+ 2023/09/02,
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美國大法官托馬斯遞交「財務揭露報告」：曾數次接受共和黨地產大亨招待，但否認違反道德準則

美國大法官托馬斯遞交「財務揭露報告」：曾數次接受共和黨地產大亨招待，但否認違反道德準則
美國最高法院大法官托馬斯｜Photo Credit: GettyImages

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托馬斯在過去20年間，持續接受來自地產大亨柯羅的招待，包含乘坐高級遊艇、搭乘私人飛機，以及至柯羅的私人度假村度假等。事件揭發後美國司法界與政界一片譁然，民主黨籍議員要求徹查，不過大法官托馬斯表示，與柯羅間只是朋友的往來，招待也只是好友間展現友誼的方式而已。

文：賴明君

遭揭露長期接受美國共和黨籍房地產商柯羅（Harlan Crow）招待與饋贈，且沒有如實向法院進行申報的最高法院保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas），在向法院申請暫緩90天後，於8月31日，遞交了2022年度的大法官「財務揭露報告」（Financial Disclosure Report）。

私人飛機接送與房地產交易

美國最高法院於今（2023）年6月7日，公布了最高法院7名大法官的「財務揭露報告」。而當初被新聞調查組織「ProPublica」指控接受招待的托馬斯，以及阿利托（Samuel Alito）2位大法官，則向最高法院要求延長繳交期限90日。

托馬斯與阿利托最終於31日遞交了2022年度的「財務揭露報告」。報告中顯示托馬斯在去（2022）年2月3日至5日，在德州達拉斯（Dallas）擔任美國企業研究所會議（American Enterprise Institute’s Conference）的主講人，而由於回程遇上意外冰暴（ice storm），因此選擇搭乘柯羅提供的私人飛機。

托馬斯在去年5月12日至14日，為了參加同樣的會議，去程及回程皆搭乘柯羅的私人飛機。除此之外，同年的7月7日至7月13日，由於擔任活動嘉賓，托馬斯再次搭乘科羅提供的私人飛機往返紐約基斯米爾（Keese Mills）。

除了3次來自柯羅的私人飛機接送外，托馬斯的報告中也列出了其配偶吉妮（Ginni Thomas）的人壽保險金額。並在報告的附錄中表示這個項目之前被「不經意地」（inadvertently）遺忘了，因此現在重新進行申報。報告中指出，托馬斯配偶的人壽保險現金價值低於10萬美元（約新台幣318萬元）。

托馬斯也在「財務揭露報告」中申報了自己2017年至2021年間，在國會聯合信用合作社（Congressional Federal Credit Union ）的銀行帳戶存款。截至2021年底，其存款帳戶餘額合計低於5萬5000美元（約新台幣175萬2327元），賺取利息低於200美元（約新台幣6372元）。報告中指出，由於對規則的誤解，托馬斯過去並不曉得個人銀行帳戶需要進行申報。

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