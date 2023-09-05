《我的麻吉4個鬼》：作為成長電影碰觸憂鬱與自殺等敏感議題，角色刻畫仍待加強

文：海藍

《我的麻吉4個鬼》敘述原本預定自殺的地獄倒楣男許辰緯（曾敬驊 飾），試了21次終究失敗之後，竟然開始被鬼纏身，為了送走這四隻任意占用他身體的鬼，許辰緯不得不一一完成他們的願望，再完成自己最後的解脫。

這部電影同時具有笑點和哭點。笑點在於「附身」或「控制」後，原本內向的許辰緯，做出原本不會做的事、說出原本不會說的話，與他身邊的「鬼」形成對照，違背心意卻無法抗拒的反差都相當有趣。四個鬼的個性分明，喜好各異，一人分飾五角的曾敬驊，展現了演技的高度功力與喜劇的荒謬趣味。

原本以為在一一完成願望的同時，許辰緯也會體驗他們的生命歷程，在擴展經驗的同時產生活下去的動力，尤其在他險些自殺成功，被救護員余筱茵（邵雨薇 飾）救回來後，經由一連串巧合與因緣，讓他逐漸有了與他人建立連結的希冀。

特別的是，這四個鬼想要完成的願望、附身後所做的事，都相當的生活化，他們看似互不相識，但在「拯救／協助阿緯」這件事上，卻又團結合作，有著無以倫比的共識，對阿緯這個「共用身體」的夥伴十分關心。

而阿緯與「鬼麻吉」接觸時從畏縮膽怯到熟悉慣習（這裡有你們在，當然陰森森的啊）的轉變，有時又呈現像孩童一樣純粹、彷彿未經社會化的善意，都讓「鬼」故事行進時多了一份溫柔，我也特別喜歡阿緯兩次把鬼羞女（蔡嘉茵 飾）從櫃子帶出來的互動，口吻的變化亦有把當下的自己帶出來的象徵，同時也產生微妙的矛盾感──直到阿緯發現了真相。

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當年的車禍奪走了阿緯的家人、記憶，在他的右額留下必須遮掩的疤痕。失去了無條件被愛的記憶，讓獨立後一直獨自生活的阿緯始終缺乏自信，不知如何與人相處，只能埋頭努力。

因此當他被老闆騙走存款，落得一無所有後，決定走上絕路，卻也因此絕處逢生，看見了始終在他身邊陪伴的家人，更在這段時間，重歷了被命運奪走的成長時光。

無論是陪阿嬤（陸弈靜 飾）領回逾期22年的獎券，還差點為「逗陣仔」和「緣投仔」（陳博正 飾）重新牽線（愛與思念不會逾期），和哥哥（洪君昊 飾）去卡多多樂園玩與夾電子雞，和爸爸（張再興 飾）在車上抽一根菸，去海邊學游泳排解抑鬱，以及和媽媽做蛋糕過生日、煮一餐飯，和最愛的家人平凡的度過一天……

原以為只會是橫向的經驗擴展（聯誼詐欺、偷車與飛車逃逸、跟警察「談判」，和與筱茵建立情誼），事實上更多的是縱向的成長歷程，這些家人的「願望」既是兌現未完的承諾，更是協助阿緯擁有獨立生存的能力，和面對挫折仍能堅持前進的心智，讓觀眾也跟著四個鬼，陪伴阿緯延續斷掉的家庭時光。

其中最先觸動我的是坐在父親的車上，父親勸他「想不通的事也沒關係！時間久了就會……想不起來」，阿緯像青春期少年般彆扭說「哪有你說得那麼容易啊」，卻在學會游泳，也學會如何在水面上放鬆身體，回程打開車窗抓著流動的風，覺得煩惱彷彿可以隨之而逝的情節，相信是很多青少年與親人長輩有過的「談心」經驗吧。

但有家人陪伴不盡然美好，父母的經驗往往未必適合子女，家人教阿緯「追女朋友」的方式，可以清楚看到22年來時代的進步：過去如總裁般的霸道手法，如今看來滿滿的尷尬與地雷（回想起來，爸爸可能就是這樣追到害羞感性的媽媽的吧）；「為他好」但選擇隱瞞甚至欺騙的善意，輕忽了對方實想彌補失親遺憾的傷痛與真實意願，都呈現台灣家庭表達愛的慣性思維與常見衝突。

而當出了錯，筱茵留下電子雞拂袖而去，家人還裝沒事般要大家一起吃飯時，阿緯又多了新手聽從家人建議，結果卻弄巧成拙、事與願違的經驗，說出「拜託你們，趕快消失，我要死要活都跟你們無關」的氣話。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

在為這一家人哭笑不得的過程裡，也會喚醒過去相關的回憶，那些過去勉強和好的，彷彿在此刻得到了理解：父母的愛，和子女各種初體驗一樣笨拙，但就是要經歷過這些磨擦與衝突，自小失去家人的許辰緯，才能約略明白筱茵說「不想要這種家人」與反擊的怨怒，和他對親情的渴望一樣真實並存。

亦即片中與鬼的衝突，也是與家人的衝突：關心而負累，磨合卻難以溝通，個體之間存在無法理解的距離，卻因為是「家人」而產生過多的期待與干涉、侵擾與傷害，因為甩不開而煩躁的同時，又不知不覺受到影響。

在幫家人完成願望的同時，許辰緯也在完成自己的願望，當四個鬼都消失，他對筱茵說他們很「煩」，因為仙草凍逐漸喚醒回憶、察覺心有缺損的歷程，反映出親情的特質兼具深刻與寬廣的包容，以及窄仄而深銳的殘忍──亦和筱茵與哥哥余景天（謝坤達飾）的關係、最後要他「消失」的願望應驗相似——明明因為哥哥無法擁有更好的未來、生活缺乏安全感，甚至在他人面前失去尊嚴，卻因為只有親人甩脫不掉那份依賴和情誼，以致愛怨交織，糾纏難解。

《我的麻吉4個鬼》成功展現了親情複雜的面向。但作為成長電影，以及碰觸憂鬱與自殺如此敏感的議題，故事情節可以加強的地方仍很明顯。

「死念」看似一時衝動，但在真正執行之前，往往要經歷一段蜿蜒曲折、迴環反覆的漫長掙扎，在屢起屢仆的過程來回拉鋸、捨棄又拾回求生的動能——愛好、樂趣、信心、勇氣、信念、尊嚴、自我價值、希望……直到死亡成為眼前唯一的通道，再用一股衝勁把自己投擲進去以遠離人世的種種絕望。