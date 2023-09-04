【專訪】《快一秒的他》導演山下敦弘：除了性別翻轉，與原版《消失的情人節》還有哪些不同？

由岡田將生和清原果耶主演的《快一秒的他》，在9月1日與大家見面，電影改編自陳玉勳執導的《消失的情人節》，當時劉冠廷、李霈瑜一動一靜的生動演出，及迷人的魔幻電影時刻，使電影抱回了金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳視覺效果、最佳剪輯、最佳原著劇本等五項大獎，成為當年最大贏家。

而接下翻拍重責大任的導演，為日本導演山下敦弘，他曾執導過《愛情，突如其來》、《琳達！琳達！》、《苦役列車》、《我的叔叔》等電影，儘管拍片經驗眾多，但導演也坦言，要打造出像陳玉勳導演呈現的「魔法奇幻羅曼史」仍非常具有挑戰性，直到鬼才編劇宮藤官九郎加入團隊，兩人間的激盪與火花，才碰撞出更多的可能性。

說到宮藤官九郎，隨便列舉幾部作品如《池袋西口公園》、《小海女》、《寬鬆世代又怎樣》等，都擁有大批粉絲，而宮藤官九郎源源不絕的創意與精力，彷彿也注入了作品當中，他擅長在劇本中玩弄時間序，將現在和過去巧妙穿插，每次都令人不由得讚歎。

首先要提到兩者劇本間最大的差異，想必就是片中角色進行了性別翻轉，山下敦弘某天突然有了這樣的想法，於是找上宮藤官九郎討論，兩人都認同台灣版的卡司太過於完美，恐怕在日本找不到像李霈瑜這麼具有渲染力、搞笑這麼渾然天成的女演員，於是岡田將生被安排成為了急性子的郵局櫃員，而他也詮釋出了另一種獨有的魅力。

此外，《快一秒的他》電影背景設定在古色古香的京都，導演提及這個設定，表示因為這是一個關於「時間」的故事，他認為京都也是一個非常有時間感、很神秘的城市，於是選擇來這邊拍攝。

在訪談當中，山下敦弘提到這次是自己執導生涯的最大挑戰之一，也解釋了某部分劇情為何刪減，及某些設定更動的原因，以下為導演訪談。

Photo Credit: 中央社 《快一秒的他》參與2023台北電影節，導演山下敦弘（左起）、演員岡田將生及編劇宮藤官九郎出席電影首映記者會

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有哪些元素或橋段，是導演在改編之際認為「我一定要留下來的」？或是覺得刪掉很可惜的片段？另外，片中有沒有哪些台灣元素覺得很難翻拍的？

山下敦弘：以導演身份來講，一定要留下男女主角小時候約定、將來也實現的部分，這是我認為一定要留下的片段。最後我選擇刪除的是壁虎爺爺（顧寶明 飾演）的那段，因為那是勳導的個人故事，直接翻拍等於把導演故事翻拍過來。而台灣跟日本相似的元素非常多，現在留下來的劇情都是想留下來、讓大家看到的。

台版情人節是個很重要的元素，想知道導演改掉日子的主因？

山下敦弘：想把背景設在夏天，台灣有七夕，日本則是2月14日，但日本這邊對牛郎織女的故事比較不熟悉，而夏天讓人第一個想到的反而是花火大會這個祭典，所以更改了設定。原版也是因為有情人節，所以愛情的感覺更濃烈，情人節拿掉相對來說，少了一些浪漫的感覺。

過去導演電影大多是原創或是改編小說，請問這次直接翻拍一部電影，過程中有什麼樣的挑戰？此次改編最困難的是哪一部分？

山下敦弘：拍攝部分較困難的地方，讓大家停下來是非常困難，因為需要物理上讓大家停下來，在城市中把時間停止很困難。除此之外，這部作品是我鏡頭數字最多的一部，很多東西必須拍攝兩次，以不同角度拍攝，前後部分組合起來的電影，某種程度上來說是一種挑戰，拍攝『量』的部分是個人導演以來最困難的。

對片中清原果耶拉人力車載著岡田的戲印象很深刻，請問當時拍攝狀況如何？清原果耶有遇到什麼樣的挑戰嗎？

山下敦弘：清原開拍前有練習拉人力車，所以一定的距離內是拉的起來的，而公車司機為了這部片去考大型車駕照，原版和新版都有很辛苦的地方，那種看似平凡輕鬆的畫面，其實拍攝起來非常辛苦。

電影最後男女主角的重逢有種「點到為止」的感覺，為何會想這樣處理？

山下敦弘：台灣版的兩人對看是邊哭邊笑，但日版並沒有出現，這是我們討論出來的結果，雖然情境一樣，但飾演角色不能，不可能會有一樣的發展，開拍前一直沒有決定好結局，兩人是該都笑、還是都哭，或是各式各樣的情況，最後決定讓角色來表達意見，當他們走到那一步，他們體會到的感情，以及認為他們應該停在哪個地方。我自己來看，我個人覺得停在這邊，有一種戀情終於要開始萌芽了的感覺，這是我的個人想法。

選擇清水健出演的考量是什麼？這是難得換他靜止不動，是不是有特別放心思在裡面？

山下敦弘：其實一開始沒有想這麼多，109辣男，第一個就是清水健的形象，很自然而然的印象。因為清水健在某個類型的作品裡面十分活躍，我其實沒有看過那樣的作品。但他很認真看待演員的工作，也是現場的開心果，有他在就是很開心的感覺，他的NG都不多，他非常認真，我非常印象深刻的一件事，就是清水健是一個非常被虐的人，常常提出要求，像是『拜託你再對我嚴格一點』『為什麼你都不嚴格對我？這樣我怎麼辦』清水健是一個很愛健身的人，他就跟我說，那你就叫我不要練肌肉吧！後來他就真的不練了，我才知道原來他是這麼的M啊！

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：【專訪】《快一秒的他》山下敦弘：挑戰性別翻轉，與宮藤官九郎互相激盪、劇情設計別有巧思

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航