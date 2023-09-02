2023/09/02,
政治

中共赤裸裸地幫國民黨施壓郭台銘，不就是公開介入台灣總統大選了嗎？

中共赤裸裸地幫國民黨施壓郭台銘，不就是公開介入台灣總統大選了嗎？
鴻海集團創辦人郭台銘（中）舉辦「主流民意大聯 盟」造勢晚會，10日在苗栗縣登場，苗栗縣長鍾東錦 （左）、前縣長徐耀昌（右）到場站台。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

郭台銘是中華民國的公民，中華人民共和國和中國共產黨對他有什麼「管轄權」？更重要的是：郭台銘依據《中華民國憲法》，參選中華民國第16任總統干卿底事？中國和中共憑什麼去干預他要不要「獨立參選」？或與「他人」合作參選呢？

文：黃澎孝

台灣的2024總統大選起跑後，國內外都非常關注：中國是否會介入台灣的總統大選？到了8月28日，郭台銘宣布參選2024總統後，大家矚目的焦點，則又聚焦在：中共會幫國民黨擺平郭台銘嗎？

事實上，對於郭台銘的參選，中國官方媒體《大公報》記者葛沖趕在8月28日晚上8點40分，就從北京引述「北京消息人士」的話，公開報導指責：

郭台銘一意孤行，參選動作頻頻，是造成藍營不團結，藍白合作沒有進展的重要原因之一。

並放話恫嚇郭台銘說：

如果郭台銘執意「獨立參選」，或在拋開國民黨的情況下與他人合作參選，造成保送「台獨」分子上台的後果，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也會強烈反應。

中國所表達的意思很明白：

  1. 郭台銘不得「獨立參選」。
  2. 郭台銘不得與「他人」合作參選。

否則的話⋯⋯ 大陸方面不會無動於衷。接著，中國著名大外宣《環球時報》更在8月29日，以頭版轉內頁的方式報導，並指責郭台銘參選造成「親痛仇快」，讓民進黨坐收漁翁之利。觀其論調，顯然視國民黨為「親」，視民進黨為「仇」。

眾所周知，郭台銘是中華民國的公民，中華人民共和國和中國共產黨對他有什麼「管轄權」？憑什麼對他合法的行事作為指手畫腳呢？更重要的是：台灣前首富郭台銘依據《中華民國憲法》參選中華民國第16任總統，干卿底事？中國和中共憑什麼去干預他要不要「獨立參選」？或與「他人」合作參選呢？

事實上，中國和中共如此赤裸裸地對郭台銘施壓，不就是公開介入台灣2024的總統大選了嗎？

另一方面，就中國國民黨而言，面對郭台銘宣布參選的「黨內問題」，以及所衍生的2024台灣總統大選的「內政問題」，中國國民黨卻在8月28日當天下午，派出副主席夏立言第三度前往中國「參訪」。難道是要師法吳三桂「請清兵入關」來對付郭台銘嗎？

果然，8月30日下午，中國國台辦主任宋濤與夏立言，刻意連袂前往山西運城解州鎮關聖帝君出生地的關帝廟參拜。宋濤還特別指著「結義圖石碑」上的「誓詞」，唸道：「背義忘恩，天人共戮。」。擺明了就是藉著關公來作郭台銘的文章。並幫國民黨以「天人共戮」來警告郭台銘。

夏立言赴中參訪 與宋濤同赴關帝廟參拜
Photo Credit: 中央社
國民黨副主席夏立言（左）率團到中國大陸參訪，30日與國台辦主任宋濤（右）一同前往關聖帝君的出生地，山西運城的解州鎮關帝廟參拜。 （國民黨提供） 中央社記者劉冠廷傳真 112年8月30日

夏立言參拜後竟矢言：

相信雙方只要在「九二共識、反對台獨」的既有政治基礎上求同存異，以維持兩岸和平為最高目標，積極溝通對話、加強交流合作，沒有什麼問題是解決不了的。

顯然，國民黨簡直連遮羞布都不要了，赤裸裸地向中國輸誠。

至於，一再信誓旦旦，無畏中國對其財富資產下手的郭台銘，是否真的不受制於中國？是否真有放手一搏的決心？這就是檢驗郭台銘是否具備有領導台灣對抗中國壓力的試金石。

郭台銘不僅曾是台灣首富，更是馳名中外的跨國企業家。他兩度表達參選台灣總統的強烈意願和行動，早已ㄧ再引起國際媒體的熱議關注。如果，這一次郭台銘在中國壓力下認慫了，參選總統的雄心壯志又再度虎頭蛇尾，不了了之。那麼，郭台銘的一世英名不但會毀於一旦，而且還可能會淪為舉世笑柄，而貽笑萬年呢。

孰可忍，孰不可忍。台灣阿銘、郭董、郭爸爸加油啊，千萬不要讓自己害到連台灣都一起漏氣了啊⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：郭台銘逼出了國共聯手介選真相

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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