統一麵重現「中華一番!」經典料理畫面，作者小川悅司 睽違5年來台擔任評審，指定台灣經典生活麵「統一麵」舉辦料理大賽!

口味多元的統一麵堪稱國民美食，只要簡單加點料，就能做出一道美味料理，因此成為許多家庭必囤美食，更長期盤據台灣生活麵的熱銷排行榜。在台人氣料理漫畫「中華一番!」作者小川悅司也難以抵擋此種魅力，近期在社群發文宣告統一麵合作，聯名料理挑戰活動「麵的大風暴」，邀請大家以統一麵為主要食材，發揮「中華一番!」主角阿昴的精神，展現各種創意料理的才華，分享麵的無限種可能，重現經典來場麵的大風暴。

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「麵的大風暴」統一麵創意料理徵集活動，短短幾天就在網路引起風潮， 參與網路活動獲得料理獎的粉絲，不但有機會獲得統一麵＆「中華一番!」碗筷組，小川悅司親自協助選出一位料理獎得獎者，並有機會將料理入畫！。另外還有統一麵與「中華一番!」合作限定周邊等多項大獎。針對此無價且機會難得的獎項，粉絲投稿也相當踴躍，紛紛期待自己的私房菜色可以被欽點。

統一麵為重現「中華一番!」經典畫面 ，9月2日特於統一獅台南棒球場舉辦「麵的大風暴」，讓睽違5年未登台的小川悅司再度來台，親臨活動現場親自為「麵的大風暴」統一麵創意料理募集優勝者頒獎，現場參賽粉絲運用統一麵不同口味重現經典料理，小川老師將親自品嚐，更會當場選出他心目中的經典美味，親頒獎項！活動重現中華一番「麵的大風暴」經典場景再復刻！

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