2024年義務役每13人有1人派外離島駐軍，國防專家建議別抽籤採自願申請

（中央社）2024年將恢復一年期義務役，國防專家指出，國防部民國113年預算書顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，明年金門、馬祖等外離島預計分發700人，等於平均每13名義務役人員，就有1名可能到外離島服役。

國家政策研究基金會副研究員揭仲向《中央社》表示，在服役條件更艱苦的外離島，若義務役是因為抽籤而非自願前往，恐引發管理風險，建議給予外離島「減少役期」或「增添加給」等誘因，鼓勵義務役自願選擇前往外離島。

揭仲表示，國防部明年恢復一年期義務役，總人數預估約9100人，國防部113年預算書顯示，將分發義務役人員至東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公的外離島服役，明年預計分發人數共約700人，等於平均每13名義務役人員中，就有1名可能到外離島服役。

揭仲說，明年國防部在「軍職人員外島地域加給」中，編列了25名義務役士官與150名義務役士兵加給，合計共175人，分發至第二級與第三級之外島服役；在「軍職人員離島地域加給」中，則編列25名義務役士官與500名義務役士兵之加給，合計共525人，分發至第二級與第三級之離島服役。

揭仲表示，依國防部規定，「外島二級」包括東沙、東碇、亮島、高登島等，「外島三級」為金門、連江（馬祖）等；「離島二級」包括吉貝、望安、龜山、虎井，「離島三級」則為馬公與湖西。

揭仲說，國防部預算書並未揭露將透過自願申請或抽籤方式，來分發義務役人員到外離島服役；他認為，若能採取自願申請的方式較佳。

揭仲解釋，國防部將義務役人員派往外離島，固可解決當地部隊編現比長期偏低問題，但也會衍生2大問題，一是在大金門與馬公等地駐軍人數較多，還可能將義務役人員集中編在同一單位，但東碇、亮島、高登、莒光（馬祖）等駐軍人數少，勢必會出現基層單位志願役與義務役混編情形。

揭仲說，國防部先前要求「同役期、同單位」，就是考慮到志願役與義務役混編，可能引發管理問題；但現在卻在服役條件更艱苦的外島與離島，將志願役與義務役混編；他擔心若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐引發管理風險。

揭仲表示，依國防部規劃，義務役役男在役期中，將接受8週新兵訓練、18週駐地訓練、7週專長訓練、13週基地訓練與6週聯合作戰訓練。

他指出，在大金門與馬公，或許還可勉強實施縮水版基地訓練，但東碇、亮島、高登、莒光（馬祖）與東引等，就無法實施基地訓練；至於6週聯合作戰訓練，所有外離島都不可能實施。

揭仲建議採3方案解決困境，一是僅能由義務役人員自願申請前往外離島，二是適度增加義務役人員外離島加給；三是在外離島無法接受合計19週完整基地訓練與聯合作戰訓練情況下，縮減外離島義務役的役期4週到8週，以鼓勵義務役人員自願前往外離島。

揭仲強調，縮減自願前往外離島的義務役役期，並不違法，可援引「兵役法」第18條「現役提前退伍」相關規定，在前總統陳水扁任內，從2004年至2007年7月，3度縮減義務役役期，都是以「員額過剩」為由，直接援引該法條達成縮減役期目的。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺