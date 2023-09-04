面對中國船隻強勢阻擾捕魚，菲律賓漁民面臨了生存的困境
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在與北京緊張的南海對峙中，菲律賓處在中心位置。面對中國船隻的阻擾，菲漁民不敢再出海捕魚；儘管有盟友美國前來協助抗衡中國的南海主張，但漁民也不樂見伴隨著爭端升級的風險，而顯得無能為力。
「我們害怕中國，」菲律賓漁民本卓・阿塔伊（Benjo Atay）這樣說著，風和雨正拍打著他在巴拉望島上的小竹船。
他對自己的年輕船員呼喊著指令，當中大部分是家人，他們拉著繩索將船開出港口。海水和汗液已經浸透了他們全身——但是讓他們害怕的並不是天氣。
「中國的船隻在我們周圍繞圈，像影子一樣跟著，」他說，「我們下錨時……他們會逼我們離開。他們會把我們趕走。」
在與北京緊張的南中國海領海對峙當中，菲律賓處在中心位置。
中國在本周發佈一張地圖，重申對南中國海超過90%的主權主張，菲律賓是提出抗議的幾個國家之一。
馬尼拉此前對中國封鎖其船隻的行為或許只是輕聲抗議，而現在，在華盛頓及其盟友的支持下，這種聲明已經變成了咆哮。
「我們當然擔心（緊張局勢升級），但這並不會嚇倒我們，」菲律賓國家安全委員會助理總幹事喬納森・E・馬拉亞（Jonathan E Malaya）說。
最近數月，菲律賓給予了美國使用其重要軍事基地的權限，進行了兩國有史以來最大規模的聯合軍事演習，並多次指出了中國在南中國海的激進行為。即使菲律賓和中國的海岸警衛隊在爭議水域上不時進行著現已司空見慣的「貓鼠遊戲」，馬尼拉還是宣佈了計劃培訓漁民在海上保護他們的地盤。
這一訊息很明確。「如果你是菲律賓人，不管是政府還是私營部門的人，無論你的政治立場如何，為中國的激進行為辯護或者找借口都應被視為不愛國，是菲律賓國家和人民的叛徒。」西菲律賓海（West Philippine Sea）海岸警衛隊發言人傑伊・塔里拉（Jay Tarriela）在社交媒體上這樣寫道。
中國的主權主張涵蓋了整個南中國海，不僅是菲律賓，還與越南、台灣、馬來西亞和汶萊等有對立。這些主張雖然不是新鮮事，但卻越來越喧鬧——也越來越危險。
最新的事件圍繞著偏遠的仁愛礁（Ayungin shoal，又稱「阿雲津礁」或「仁愛暗沙」）展開，該珊瑚礁距中國大陸最南端海岸約620英里（998公里），距巴拉望島約120英里。
過去6個月，中國船隻使用水炮和雷射光來威懾菲律賓海岸警衛隊，不讓其靠近珊瑚礁。海岸警衛隊船隻是運送必需品的水和食物，給一艘名為「馬德雷山脈」號（Sierra Madre）的生鏽軍艦上的士兵——馬尼拉方面是故意將此艦擱淺在他們水域的珊瑚礁上。這是一次堅決而計劃周詳的行動，旨在試圖於這片淺灘上保持自己的一個存在。
這是菲律賓在2016年的國際法庭裁決中贏得所有權的一片領地，仲裁庭稱中國對南中國海大包圍的全權主張並沒有法律依據。
這裏是資源豐富的漁場，而獲得對這片淺灘的控制也意味著能夠得到附近的禮樂灘（Reed Bank，又稱「水草灘」），那裏蘊藏大量的石油和天然氣。
菲律賓似乎並不被中國的強勢所嚇倒，他們再次試圖向「馬德雷山脈」號上的水兵供應物資——這次他們表示自己成功了。
「這確實是一個大衛對歌利亞的狀況，」馬拉亞說，「但就像大衛一樣，我們將繼續加強力度，保護這些對菲律賓未來至關重要的資源。」
然而，北京並不這樣看。它聲稱「馬德雷山脈」號侵犯了其主權。中國海岸警衛隊的一份聲明將其對菲律賓船隻使用水炮的行動描述為「專業和克制」。
馬尼拉指，曾試圖通過與中國建立的熱線來緩和局勢，但是電話沒有人接聽。
「我們希望解決這個問題，」馬拉亞說，但他承認「進展緩慢，而且至目前並沒有取得一致意見」。
與前任羅德里戈・杜特蒂（Rodrigo Duterte）不同的是，前者尋求與中國結交而不是批評，現任菲律賓總統費迪南德・馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos）則是轉向與華盛頓靠得更近。
他也對外公開了菲律賓與中國在南中國海的每一次爭端。如果菲律賓海岸警衛隊無法向仁愛礁的擱淺船隻運送補給，這一情況就會在電視上播放。關鍵的一點是，美國人離這裏並不遠。
中美海軍第七艦隊指揮官卡爾・托馬斯中將（Vice Admiral Karl Thomas）本週較早前表示，中國在南中國海的「激進行為」必須受到挑戰和制約。
他向馬尼拉保證，在這一地區的「共同挑戰」面前，會有美國的支持。「我的部隊在外面駐守是有原因的，」他向路透社表示，「你必須挑戰一些我形容為在灰色地帶行事的人。當他們得寸進尺逼迫你的時候，你就必須還擊，你必須出航辦事。」
北京則回應指美國「歪曲事實、挑撥離間、炫耀武力」。
華盛頓一度是模糊對待北京在南中國海的行動，這一區域的一些國家現在仍然不能確定它是否能夠信任美國的支持信號。一次政府換屆也可能意味著態度的轉變。
但是就目前來說，美國正表現出會為亞洲盟友出面的姿態。而在南中國海出現的也不僅僅是美國。
上周，美國、日本和澳大利亞與菲律賓舉行了聯合演習，日本駐馬尼拉大使形容這是「防務領域的重要時刻」。澳大利亞和菲律賓的部隊還參加了兩國間有史以來規模最大的軍事演習，當中包括模擬南海附近的海灘登陸和空中突擊演習。
沒有任何其他地區會有如此多的國家與一個對抗勢力靠得如此之近，這引發了人們對於這些海上小型衝突當中出現誤判的擔憂。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。