2023/09/02,
生活

中颱海葵來襲！強度將持續增強，預計中午前後發布陸警

中颱海葵來襲！強度將持續增強，預計中午前後發布陸警
Photo Credit：中央氣象局

我們想讓你知道的是

海葵颱風的外圍環流也會影響台灣部分地區，桃園以北、東半部陸續受到影響，將有間歇性陣雨。而根據雨量預測圖，今天預計北部、東半部地區斷斷續續有短暫雨，東北部地區的降雨比較明顯。

今年第11號中度颱風海葵正逐漸接近台灣，中央氣象局表示，海葵颱風在明（3）天下半天、後（4）天上半天有機會通過台灣南部，帶來明顯風雨影響，提醒大家利用今（2）天做好防颱措施。

氣象局預報員謝佩芸在記者會上說明，海葵颱風上午8點在鵝鑾鼻東方大約570公里海面上，過去一段時間持續朝西移動，強度略為增強，暴風圈維持150公里。

謝佩芸指出，海葵颱風強度還會略為增強、暴風圈略為擴大，預計明天上午將來到東南部近海，氣象局會針對台灣附近發布海上颱風警報，提醒東半部海面及巴士海峽船隻嚴加戒備。如果颱風路徑跟速度沒太大變化，氣象局預計會在今天中午前後發布陸上警報。

海葵颱風的外圍環流也會影響台灣部分地區，謝佩芸說，桃園以北、東半部陸續受到影響，將有間歇性陣雨。而根據雨量預測圖，今天預計北部、東半部地區斷斷續續有短暫雨，東北部地區的降雨比較明顯，中南部地區在上午期間多雲到晴，中午過後會有局部午後雷陣雨，南部山區要留意明顯局部雨勢。

謝佩芸指出，預計今晚外圍環流水氣增加，東半部降雨會越來越明顯，明天白天台灣各地降雨機率將明顯提高，東半部地區要嚴防豪雨和豪雨以上等級帶來的強降雨。

根據最新資料綜合研判，海葵颱風未來會持續朝西移動，謝佩芸表示，以通過台灣南部的機率較高，但由於其所屬的環境複雜，不排除未來西進過程中會偏南或偏北，預計通過台灣後在台灣海峽滯留或緩慢移動，對南部降雨影響可能會持續到下週二或三。

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核稿編輯：翁世航


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