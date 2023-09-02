2023/09/02,
拉美

厄瓜多暴力事件頻傳，6座監獄囚犯劫持57獄卒，首都遭汽車炸彈攻擊

厄瓜多暴力事件頻傳，6座監獄囚犯劫持57獄卒，首都遭汽車炸彈攻擊
厄瓜多警方檢查被燒毀的汽車｜Photo Credit: GettyImages

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厄瓜多首都基多夜裡遭受手榴彈和兩起汽車炸彈攻擊，數小時後又有6座監獄的囚犯劫持57名警衛和警察作為人質。前一天警方掃蕩監獄、沒收武器，監獄出事應該是幫派反擊。

（中央社）厄瓜多官員表示，首都基多（Quito）夜裡遭受手榴彈和兩起汽車炸彈攻擊，數小時後又有6座監獄的囚犯劫持57名警衛和警察作為人質。

法新社報導，這波攻擊顯然是幫派組織在耀武揚威，所幸未造成任何傷亡。前一天警方掃蕩監獄、沒收武器，監獄出事應該是幫派反擊。

兩枚汽車炸彈目標是厄瓜多監獄管理機構SNAI，其中一枚在SNAI總部外爆炸，另一枚則在SNAI之前的辦公室所在大樓內爆炸。

SNAI表示，數小時之後，全國有6座監獄的囚犯成功地俘擄了50名警衛和7名警察。

厄瓜多內政部長沙帕塔（Juan Zapata）在基多舉行記者會表示：「我們人員的安全令人憂心。」

厄瓜多地處世界兩大古柯鹼生產國哥倫比亞和秘魯之間，直到幾年前都還彷彿是個世外桃源，如今卻淪為毒品走私中心而深陷暴力之中。

基多市長穆尼奧斯（Pabel Munoz）表示，基多當晚還發生了3起手榴彈爆炸事故。

警方反毒調查負責人拉米雷斯（Pablo Ramirez）表示，包括一名哥倫比亞公民在內，有6個人在其中一個爆炸現場附近被捕。

根據《BBC》報導，厄瓜多與販毒集團有關的暴力事件越來越嚴重，同時也為資源不足又人滿為患的監獄帶來巨大壓力——近年有數百名厄瓜多囚犯在監獄鬥毆中喪生。

在毒品政治的影響下，厄瓜多的監獄是權力所在之處，因為那些牽涉毒品犯罪的人都被關在裡面；同時，監獄也是很多集團和幫派的控制中心，若當局的做法不合他們的心意，就會透過暴力或暴動來表達不滿。

距離厄瓜多的第二輪總統大選剩不到2個月，國內暴力事件、甚至候選人遇刺身亡，都不斷傷害到這場選舉。《BBC》報導指出，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）表示，當局採取的作法、尤其是針對監獄的，讓那些試圖威脅國家的犯罪組織用暴力來回應，但當局不會放棄逮捕罪犯、瓦解犯罪集團並平定監獄。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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