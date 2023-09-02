在野怎麼整合？曾銘宗：目標是國民黨重返執政，柯文哲：可談政策理念但不應權位分配
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台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天被問及藍白整合議題時說，以前就主張要溝通，可談雙方政策和理念，但不應是權位分配，別一開始就談誰的立法委員幾席，「這樣談下去就很Low」。
（中央社）國民黨主席朱立倫日前表示，在野整合兩兩談也很好；國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，在野整合的意思為整合所有可整合的個人與力量，「不限於3個人（侯柯郭）」，希望達成2024年國民黨重返執政、立法院席次過半的目標。
國民黨團今天舉行「一人公司進口8814萬顆蛋！誰在發國難財？」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、立委林為洲出席。
鴻海創辦人郭台銘日前指出，應與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲直接聯絡；而朱立倫表示在野整合「不是一定要堅持所謂的3對3，兩位兩位一起（談）也是很好的」，並指出，如果一再堅持自我，成就不了大局，也違反主流民意。
曾銘宗答覆媒體相關提問時表示，所謂在野整合的意思，是整合所有可整合的個人與力量，目的為「下架民進黨」，並表示，可整合的「當然不限於3個人（侯柯郭）」，希望達成2024年國民黨重返執政、立法院席次過半的目標。
有關郭台銘提出解決少子化的解方表示，「生一個小孩，我讓你多養一隻寵物；生兩個，我讓你養一對」。曾銘宗對此表示，每個人都可以提出自己政見，「他（郭台銘）的政見，我們尊重，相信各界也會進行相關的檢視」。
郭台銘1日在參拜行程時談及少子化問題表示，國家應實施獎勵制度，他提出0至6歲國家養政策後，國家不做，他的公司先做，鴻海員工生一胎可月領1.5萬元，「他們就敢生，還有人生到3個」。
柯文哲：可談政策理念 但不應權位分配
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天被問及藍白整合議題時說，以前就主張要溝通，可談雙方政策和理念，但不應是權位分配，別一開始就談誰的立法委員幾席，「這樣談下去就很Low」。
媒體報導，中國國民黨主席朱立倫指在野合作不一定是3人談，兩兩談也很好。
柯文哲上午在桃園市黃梅生紀念館接受媒體聯訪時說，溝通本來就不一定要大拜拜，可談是否續推18歲公民權、是否恢復閣揆同意權等。
此外，鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜應直接對談、聯絡，如果經過幕僚間接聯繫，將造成不必要誤解與困擾。
柯文哲表示，彼此幕僚間有聯絡，很多事自然就好，也不是不能談，但不要每天在媒體放話，「這樣誰受得了」，也不知為何每次都是這種讓人很尷尬的局面。
媒體詢問，台中市長盧秀燕昨天談及整合議題時說，9月是關鍵；柯文哲說，人民有智慧，都是政治人物被潮流推著走，很多事到最後都是人民幫他們決定。
至於有民意調查顯示受郭台銘參選影響，支持度下滑的柯文哲說，參選是個人權利，不能要別人不選，依然努力爭取選民認同，不論選舉或執政，都當成改變政治文化的社會運動，透過選舉改變台灣思想文化更重要。
此外，郭台銘提解決少子化解方是「生一個孩子多養一隻寵物」；柯文哲表示，生意人邏輯不太ㄧ樣。
媒體追問，有報導指民眾黨台南黨部青年部總召集人尤信元曾因妨害風化案被判刑；柯文哲說，會了解社會各界批評，再研究黨章、制度是否改得更嚴，但他有自信民眾黨無論如何比國民黨、民主進步黨乾淨多了。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。