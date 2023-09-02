在野怎麼整合？曾銘宗：目標是國民黨重返執政，柯文哲：可談政策理念但不應權位分配

（中央社）國民黨主席朱立倫日前表示，在野整合兩兩談也很好；國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，在野整合的意思為整合所有可整合的個人與力量，「不限於3個人（侯柯郭）」，希望達成2024年國民黨重返執政、立法院席次過半的目標。

國民黨團今天舉行「一人公司進口8814萬顆蛋！誰在發國難財？」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、立委林為洲出席。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，應與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲直接聯絡；而朱立倫表示在野整合「不是一定要堅持所謂的3對3，兩位兩位一起（談）也是很好的」，並指出，如果一再堅持自我，成就不了大局，也違反主流民意。

曾銘宗答覆媒體相關提問時表示，所謂在野整合的意思，是整合所有可整合的個人與力量，目的為「下架民進黨」，並表示，可整合的「當然不限於3個人（侯柯郭）」，希望達成2024年國民黨重返執政、立法院席次過半的目標。

有關郭台銘提出解決少子化的解方表示，「生一個小孩，我讓你多養一隻寵物；生兩個，我讓你養一對」。曾銘宗對此表示，每個人都可以提出自己政見，「他（郭台銘）的政見，我們尊重，相信各界也會進行相關的檢視」。

郭台銘1日在參拜行程時談及少子化問題表示，國家應實施獎勵制度，他提出0至6歲國家養政策後，國家不做，他的公司先做，鴻海員工生一胎可月領1.5萬元，「他們就敢生，還有人生到3個」。

柯文哲：可談政策理念 但不應權位分配

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天被問及藍白整合議題時說，以前就主張要溝通，可談雙方政策和理念，但不應是權位分配，別一開始就談誰的立法委員幾席，「這樣談下去就很Low」。

媒體報導，中國國民黨主席朱立倫指在野合作不一定是3人談，兩兩談也很好。

柯文哲上午在桃園市黃梅生紀念館接受媒體聯訪時說，溝通本來就不一定要大拜拜，可談是否續推18歲公民權、是否恢復閣揆同意權等。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘昨天說，與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜應直接對談、聯絡，如果經過幕僚間接聯繫，將造成不必要誤解與困擾。

柯文哲表示，彼此幕僚間有聯絡，很多事自然就好，也不是不能談，但不要每天在媒體放話，「這樣誰受得了」，也不知為何每次都是這種讓人很尷尬的局面。

媒體詢問，台中市長盧秀燕昨天談及整合議題時說，9月是關鍵；柯文哲說，人民有智慧，都是政治人物被潮流推著走，很多事到最後都是人民幫他們決定。

至於有民意調查顯示受郭台銘參選影響，支持度下滑的柯文哲說，參選是個人權利，不能要別人不選，依然努力爭取選民認同，不論選舉或執政，都當成改變政治文化的社會運動，透過選舉改變台灣思想文化更重要。

此外，郭台銘提解決少子化解方是「生一個孩子多養一隻寵物」；柯文哲表示，生意人邏輯不太ㄧ樣。

媒體追問，有報導指民眾黨台南黨部青年部總召集人尤信元曾因妨害風化案被判刑；柯文哲說，會了解社會各界批評，再研究黨章、制度是否改得更嚴，但他有自信民眾黨無論如何比國民黨、民主進步黨乾淨多了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航