北京當局否認昆山台商撤離1/3，《南華早報》：中美角力導致供應鏈外移，台資另謀出路

（中央社）儘管北京當局否認昆山台商撤離達1/3，但香港《南華早報》1日報導，台商出走昆山市卻是不爭的事實，其中中美角力導致去風險和供應鏈外移，更是台資企業決定另謀出路的主因。

台商聚集的江蘇省昆山市近年持續蟬聯中國最強經濟大縣，蘋果（Apple）的代工大廠富士康（Foxconn）在城北打造的園區已30年，期間吸引成千上萬的年輕勞工投入生產線，組裝蘋果產品如iPhone和筆電。

但是自今年初以來，有關不只富士康還有其他台灣業者也打算走人的小道消息盛傳，以致這座位於江蘇省南部的城鎮，當地人口約莫200萬的居民感到憂心忡忡。

據中國官媒人民日報報導，由於台資湧入帶動昆山的榮景，過去17年一直是中國最富裕城鎮，總計當地30%的GDP、50%的工業生產、60%的外資，還有70%的進出口，都是台資與台商的貢獻。

即因如此，浮現檯面的大哉問是：若台商台資紛紛揮別，日後昆山將如何？

截至目前為止，當局未公布今年到底有多少台商不再留戀昆山，國台辦5月間更嚴詞駁斥傳聞指昆山台商已撤離達1/3，並說今年首季，蘇州市（昆山上級城市）新設立的台資企業98家，與去年同期相比增加6.5%。

國台辦另指出，當地實際利用台資6億1200萬美元（約新台幣188億元），比去年同期增加96%，另新增總投資超過1000萬美元的企業9家。

但在這裡投資設廠的台資企業主則是如人飲水、冷暖自知，像是定期辦聯誼聚會，去年解封的時候，席開30桌並不難，如今費力揪人最多也只能湊20桌。

地緣政治的因素是其中關鍵，30年前北京當局宣布改革開放，加上生產成本低廉，以及同出一源的文化背景吸引大批台商，如今美中角力加劇，以致台商思考是否應遠離中國的想法益增。

對於美國政要來訪以致共軍擾台頻頻，台商表示，或多或少會影響心情，當然只要台海能維持和平，大家才會有信心投資，而如今局勢不穩，難免感到擔憂。

不可否認，即使中國遭遇日益竄起的新興國家挑戰，同時勞工與土地本成本攀升，但普遍仍認為中國是世界工廠。可是台商發現，自2018年以來，他們的外國客戶承受的壓力益增，並轉至越南和泰國等地另謀出路。

這是因為當時的美國前總統川普（Donald Trump）力主美國企業與中國脫鉤，並藉由對中國進口產品課徵高額關稅發動貿易戰所致。

如今美國總統拜登（Joe Biden）當家強調對中國要「去風險」，也就是基於國家安全的因素，致力於確保重要電子產品的供應鏈，並且依據「中國加一」策略，把生產線轉移至其他國家，以免過度仰賴中國。

而相較於其他外資企業與中國民企，台商的出走格外引人矚目，因為台資企業主要是生產出口為導向的電子產品，即使外移非常不便，但這是為了生存的必須。

除了美國的進口商之外，益增的其他國家客戶也說，由於中美緊張加劇使得不確定因素益增，未來可能又因封控造成一片混亂，還有台海風險升高等各方面的擔憂，他們正要求台灣出口商打造遠離中國的替代供應鏈。

與此同時，不僅資本撤離中國，資金流入也減緩，台灣經濟部指出，今年前7月核准對中投資件數為199件，較上年同期減少7.87%；核准投資金額計20億1000萬美元（約新台幣641億元），較上年同期減少4.78%。

此外，台商出走昆山的因素還包括，由於全球景氣低迷以致獲利減，後疫情時代中國經濟復甦陷入停滯，還有早先來此打拚的台商年事已高。

許多當年前進昆山的企業主已年屆耳順，如今只想結束營業或賣掉資產並回台養老，即使50、60歲的台商還算老當益壯，若是兒女無意繼承家業，多數已無意冒風險轉赴東南亞，3年疫情期間的封控更加速這個趨勢。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航