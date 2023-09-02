台科大正式落實一學期16週，三校聯盟同步縮短修業週數，方便學生返鄉、出國交換
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台科大從112學年開始正式落實一學期16週修業週數，台科大副教務長謝佑明在新生入學指導活動中提醒學生，可以多利用台灣大學系統，台大、台師大、台科大的三校校際選課，運用跨校的學習資源，提升自我價值。
大專校院新學期將陸續開始，從112學年起，國立台灣大學、國立台灣科技大學及國立台灣師範大學所組成的三校聯盟，共同落實一學期修業週數從18週縮短為16週。
為了方便與海外大學接軌，台科大從112學年開始正式落實一學期16週修業週數，台科大副教務長謝佑明在新生入學指導活動中提醒學生，可以多利用台灣大學系統，台大、台師大、台科大的三校校際選課，運用跨校的學習資源，提升自我價值。
由於《大學法》規定每學分需上滿18小時，過去大專校院的學期週數皆以18週為原則，三校聯盟近年為了配合外籍生假期返鄉，以及方便台灣學生出國交換銜接國外學制，推動縮短學期週數。台大、台師大從111學年開始就已經正式啟動，從18週縮短為16週，台科大去（2022）年則先以「16+2」的彈性教學來執行，如今也將正式落實16週。
除3校以外，臺北大學今（2023）年獲教育部同意可辦理縮短為16週，將從明（2024）年開始實施。
翻開學校112學年行事曆，從9月4日當週開始新學期課程的台科大，12月25日就進入期末考週，表定年底結束考試，學生得以好好跨年，寒假一路放到2024年2月16日。台大則是表定12月18日當週開始期末考，至22日為止，並附註教師訂有其他日期就從其規定，若按表上課學生甚至能過聖誕節。
三校聯盟除了同步縮短修業週數以外，台科大指出，三校之間的跨校輔系、雙主修也是熱門選項。112學年三校總共開放輔系55系、雙主修36系，合計194人次提出申請，80人錄取，可見跨領域學習、培養兩種專業技能並取得文憑的重要性。
面對即將到來的新學期，台科大校長顏家鈺也勉勵新生多元學習、追求卓越，進入大學後不只要做研究和學理論，實務上的技術與精益求精的態度也相當重要，學校將盡力給予適合的指導與磨練，讓學生在學習與生活上都能充實、快樂。
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核稿編輯：翁世航
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。