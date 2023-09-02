台科大正式落實一學期16週，三校聯盟同步縮短修業週數，方便學生返鄉、出國交換

大專校院新學期將陸續開始，從112學年起，國立台灣大學、國立台灣科技大學及國立台灣師範大學所組成的三校聯盟，共同落實一學期修業週數從18週縮短為16週。

為了方便與海外大學接軌，台科大從112學年開始正式落實一學期16週修業週數，台科大副教務長謝佑明在新生入學指導活動中提醒學生，可以多利用台灣大學系統，台大、台師大、台科大的三校校際選課，運用跨校的學習資源，提升自我價值。

由於《大學法》規定每學分需上滿18小時，過去大專校院的學期週數皆以18週為原則，三校聯盟近年為了配合外籍生假期返鄉，以及方便台灣學生出國交換銜接國外學制，推動縮短學期週數。台大、台師大從111學年開始就已經正式啟動，從18週縮短為16週，台科大去（2022）年則先以「16+2」的彈性教學來執行，如今也將正式落實16週。

除3校以外，臺北大學今（2023）年獲教育部同意可辦理縮短為16週，將從明（2024）年開始實施。

翻開學校112學年行事曆，從9月4日當週開始新學期課程的台科大，12月25日就進入期末考週，表定年底結束考試，學生得以好好跨年，寒假一路放到2024年2月16日。台大則是表定12月18日當週開始期末考，至22日為止，並附註教師訂有其他日期就從其規定，若按表上課學生甚至能過聖誕節。

三校聯盟除了同步縮短修業週數以外，台科大指出，三校之間的跨校輔系、雙主修也是熱門選項。112學年三校總共開放輔系55系、雙主修36系，合計194人次提出申請，80人錄取，可見跨領域學習、培養兩種專業技能並取得文憑的重要性。

面對即將到來的新學期，台科大校長顏家鈺也勉勵新生多元學習、追求卓越，進入大學後不只要做研究和學理論，實務上的技術與精益求精的態度也相當重要，學校將盡力給予適合的指導與磨練，讓學生在學習與生活上都能充實、快樂。

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核稿編輯：翁世航