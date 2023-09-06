「港幣是法定貨幣，但商戶拒收現金並不違法？」，看似違反邏輯實際上卻有其歷史背景
我們想讓你知道的是
以上蛛絲馬跡，再再都告訴使用這張鈔票的人說，這張紙其實是銀行自己發行的「支付憑證」。比較像是我們台灣的台銀本票（銀行背書的支票），而不是一張你想像中的「國幣」。
文：金融人類學徒
新聞一則
上週，台灣報導了一則小新聞。大意是台灣藝人謝忻日前去香港旅遊時，在尖沙咀海港城一家知名漢堡店用餐後以現金支付，店員卻表示不收現金，只接受電子支付，而謝忻剛好身上只有現金。謝忻當時曾詢問店員為何不收現金，對方回應說，「現在是21世紀」。在無可奈何之下，謝忻最終獲得另一位中國旅客幫助，代為以電子支付，再還給對方現金。
台灣人可能很直覺的認為本國貨幣是法定貨幣，拒收就是違法。但香港金融管理局指出，是否接受現金支付某項交易，這純屬商業決定，交易雙方可以決定合適的支付媒介。香港大律師也指出雖然港幣是法定貨幣，但商戶拒收現金並不違法。
你手上的港幣是法定貨幣還是銀行憑證？
「港幣是法定貨幣，但商戶拒收現金並不違法？」這句話聽起來似乎很違反邏輯對吧？但實際上卻有其歷史背景。咱們生活在台灣的人們，習慣於政府一切安排的好好的。病了有健保，政府拿了稅就是要搞建設，印鈔票當然是中央銀行（或者更直白的說是政府）的事。
不過上述這一切在極度自由開放的資本主義香港，答案皆 「否」。在香港，看病最好是走商業保險才能及時就醫；政府每年收稅，並不一定搞啥擴大內需，前瞻建設的，大多是直接在隔年退稅或減稅甚至發現金給老百姓。而在香港，印鈔也並非是特區政府的事情，更非北京政府，而是三家特許銀行自己印自己發行的。
上圖裡是我從皮夾裡掏出的港幣五百元的紙鈔局部放大，各位讀者可以清楚看到，整張鈔票沒有任何香港央行／金管局的影子，當然更不會有什麼中國中央鑄幣廠之類的字眼。印刷這張「紙」的是香港上海匯豐銀行有限公司，也就是你我所熟悉的HSBC。上頭寫著「憑票即付」，以及下方藍色字體印著「承董事會命」。
以上蛛絲馬跡，再再都告訴使用這張鈔票的人說，這張紙其實是銀行自己發行的「支付憑證」。比較像是我們台灣的台銀本票（銀行背書的支票），而不是一張你想像中的「國幣」。當然不只是港幣500元鈔，包括100元，50元與20元鈔票上都是這樣的情況。
五花八門的租借銀行發鈔時期
這樣的情況其實也普遍發生在紙鈔剛發行的近代歐洲，以及晚清中國的各個租界區。學徒之前在講英國央行，也就是英格蘭銀行的故事時，也有提過其實一開始英格蘭銀行是一家商人開設的民間銀行，發行的紙鈔其實是類似於銀行本票的形式。
若您有機會去一趟上海，矗立於地鐵人民廣場站的上海博物館的古代貨幣區裡，你就能找到五顏六色，各家外資銀行當年在上海所發行的「紙鈔」。
在香港歷史上共有八家發鈔銀行，最早發行的並不是現如今想當然耳的HSBC香港匯豐銀行，而是法國東藩匯理銀行（CRÉDIT AGRICOLE，現在稱為東方匯理銀行，仍是法國重要的銀行之一）於1846年發行$5紙鈔。
19世紀當時的國際語言是法語，在亞洲主要的交易貨幣是佛朗西銀元，東方匯理銀行則是法國掌控著東方亞洲殖民地金融命脈的重要機構。
特殊的十元紙鈔
被香港人暱稱為「Hong Kong Bank」的HSBC匯豐銀行一直到1867年才開始加入香港印鈔的行列。而在香港被中國收回前夕的1994年，中國銀行也獲港英政府特許加入印鈔的行列。目前香港被特許發行鈔票的有包括中國銀行／渣打銀行／匯豐銀行的三家銀行。不過，市場上大多看到的仍是HSBC所發行的這張獅子500元大鈔。
唯一的例外，是2002年開始，由香港政府所發行的十元新鈔（後來變成首張香港的塑膠紙鈔）。其原因主要是因為之前由政府鑄幣發行的十元銅板太重太難用，被民眾抱怨連連後，政府才改回以紙鈔形式重新發行。
港幣＝美元旅支
看到這，你也許會問沒有大有為的政府管理銀行印鈔，那銀行不就亂印一通拿來買東西嘛？
事實上，銀行印鈔受到比央行更多的管制。在香港，這三家發鈔行在發行鈔票時必須按照港元／美金的外匯聯繫制度價格，向香港外匯基金提存等額的美元準備，取得一張「負債證明書」，才能夠發行等額的港幣在市場。
講大白話，就是銀行得拿出多少美金存入香港金管局，才能用港元固定匯率印出等額的港元鈔票。也就是說，你手上的港幣，其實比較像是一張由三大銀行所發行的美金旅行支票，銀行得要有足額準備才能印鈔。
而這種形式，也就是我們看央行印鈔的擔保品價值時所稱的「十足準備」。而放眼望去，能有十足準備的國家央行寥寥可數，大家可都是或多或少的卯起來印鈔。而當年美國就是因為作不到掛勾黃金的十足準備，而片面撕毀了32美元保證兌換1盎司黃金的承諾，結束了人類史上的金本位時代。
下次你到香港時，別忘了拿出手上的鈔票瞧瞧，究竟是哪家銀行發行的「美元旅行支票」呢？
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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：印鈔是政府的事情⋯⋯不是嗎？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
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本文係由國泰世華銀行邀約