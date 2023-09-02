高雄某國小連發3天麵包餐盒當午餐，教育局：3天內提供檢討報告

（中央社）高雄鼓山區一間國小遭投訴，連3天只發麵包給1年級學生當午餐。校方表示，原本規劃還有壽司跟飯糰，但擔憂蘇拉颱風可能登陸造成停課，怕米食無法久放才僅發麵包，深感歉意。

高雄鼓山區一間國小遭家長投訴，1年級學生開學連3天的營養午餐都是發放餐盒，但餐盒內都僅有麵包，質疑校方根本沒把關。

高雄市教育局發布訊息指出，將嚴格監督小一新生入學營養午餐，要求學校改善，維護學生權益。

對此，校方說明，原本規劃是開學3天讓學生適應與學習常規，先不在校用餐（改紙袋提乾料回家），打算發放餐盒，第1天內有麵包、第2天是麵包搭配壽司、第3天麵包搭配飯糰。

校方指出，開學日遇上蘇拉颱風可能登陸，憂心學校停課，且米食類較無法久放，會整批報廢。之後因為颱風沒來，承攬契約廠商來不及準備米食，所以餐盒才變成僅有麵包，未搭配壽司跟飯糰。但校方對於沒有第一時間公告給家長知悉的疏失，鄭重向全體1年級學生及家長道歉。

校方表示，下週一9月4日起將恢復為每天正常供餐（3菜1湯和飲品或水果），校方也聯繫廠商將於下週三的正式午餐外，額外發放1個飯糰讓學生享用或帶回家作為彌補，未來會更加警惕與檢討。

教育局：3天內提供檢討報告

（中央社）高雄某國小遭投訴連3天只發麵包給1年級學生當午餐。對於校方解釋是擔心颱風緊急變更，教育局指出，學校未依規定提供菜單審核，將派督學督導，要求3天內提供檢討報告。

鼓山區這所國小遭家長投訴，1年級學生開學連3天的營養午餐都是發放餐盒，但餐盒內都僅有麵包，質疑校方根本沒把關。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，經查為校方考量新生需要適應及建立常規，決定開學第1週1年級新生供應餐盒。公告餐盒內容為飲品、麵包、壽司、飯糰等食品，但後因颱風因素，緊急向午餐供應委員會報告後變更內容。

教育局調查發現，校方8、9月份菜單未依學校衛生法及高雄學校午餐工作手冊、教育局午餐契約規範書等相關規定，開立菜單及送學校午餐供應委員會審核。後續將派督學督導，檢視廠商是否依午餐契約規定履約，並要求3天內提供檢討改進報告釐清責任。

教育局表示，將持續督請學校依午餐相關規定辦理，以符合午餐營養基準，保障學生用餐權益及照顧學童均衡飲食與健康。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航