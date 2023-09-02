2023/09/02,
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澳中解凍：澳洲外長7日率團赴北京，3年多來首恢復高階對話

澳中解凍：澳洲外長7日率團赴北京，3年多來首恢復高階對話
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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中國在2020年因不滿澳洲呼籲調查COVID-19疫情起源，而對10多項澳洲進口品祭出限制，此後兩大貿易夥伴國之間的外交交流便凍結。如今由澳洲政府、產業、學術和媒體界人士組成的代表團將於7日前往北京，與中國的對口方舉行對話。

（中央社）澳洲外交部長黃英賢今天表示，由澳洲政府、產業、學術和媒體界人士組成的代表團將於7日前往北京，與中國的對口方舉行對話，這是澳中兩國努力穩定關係再向前邁進一步。

路透社報導，不含政府部會首長的澳中高階對話（Australia-China High Level Dialogue）自2014年以來原本每年都會舉行，作為雙邊討論彼此關注議題的平台。但在2020年以後就停辦。

黃英賢（Penny Wong）的辦公室發布聲明表示，澳洲代表團將由執政工黨籍前貿易部長愛默生（Craig Emerson）率領，成員也包括在野自由黨籍前外長畢紹普（Julie Bishop），展現跨黨派支持。

聲明還說，這次對話的議題，將涵蓋貿易、投資及區域與國際安全。

中國代表團將由前外長李肇星領軍。而澳洲現任外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade，DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）曾在上回最後一次對話以澳洲駐中國大使身分在北京參與，這次也將加入代表團。

黃英賢在聲明中說：「這是自2020年初以來對話首度舉辦，代表我們朝向增加雙邊交流及穩定對中關係邁進一步。」

愛默生則表示，這次會面是尋找共識的機會。

中國在2020年因不滿澳洲呼籲調查COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源，而對10多項澳洲進口品祭出限制，此後兩大貿易夥伴國之間的外交交流便凍結。

澳洲去年5月大選選出工黨執政後，澳中緊張關係才有所緩和。中國並在最近取消澳洲大麥的進口關稅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預計今年訪問北京，但日期尚未確定。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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