殞落在台灣的印度獨立領袖：錢德拉・鮑斯的飛機為何爆炸，至今仍是一個謎團
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這一場鑽石雨，灑落的是抱著獨立夢想志士的淚水。 儘管飛散的寶石很快被機場人員與日本軍方收集起來，錢德拉・鮑斯攜帶的財寶掉落或被藏在某地的傳說，卻開始以台北為中心擴散出去。隨後政權轉移，這批寶石的下落也不得而知。
文：admin
1945年8月18日，距離昭和天皇以「玉音放送」宣讀《終戰詔書》，已經三天了。曾有野心統治東亞的大日本帝國，不得不面對戰敗的事實，戰爭的耗竭與摧殘，使帝國境內瀰漫著不安的氛圍。
對於被迫牽連到戰爭之中的殖民地，台灣來說，整體氛圍又與殖民母國有所差異。日裔人民同感戰敗的悲哀，被殖民的族群卻看見脫離帝國統治的希望，同時對「彼岸祖國」心懷幻想；但更多的人，只是欣慰於戰爭結束，面對即將崩解的帝國秩序感到憂懼，對不確定的未來則更感困惑。
就在8月18日的午後，台北一台剛起飛的轟炸機，在空中爆出一團火光，旋即墜落，一如大日本帝國之命運。眾人在那之後才知道，墜毀的飛機上載的是知名的印度獨立運動者，蘇巴斯・錢德拉・鮑斯（Subhas Chandra Bose）。選擇與軸心國陣營合作來推動理念的他，在己方陣營完全戰敗的那一刻，與搭乘的轟炸機一起燃燒殆盡。據說那一天，陰鬱的戰敗國殖民地的天空，下起了鑽石雨。
選錯邊的印度國族英雄
錢德拉・鮑斯出身印度的卡雅斯塔（Kayastha）階級家庭，家境富裕，自幼就接受英國殖民者開辦的英式教育。他就讀管轄區學院（Presidency College）時，因為教授對印度學生粗暴且出言不遜，攻擊該名教授而遭到退學。
這位教授並非個案，當時加爾各答的英國人，將侮辱印度人視為家常便飯，配上第一次世界大戰的背景，使鮑斯的國族意識就此萌發。儘管接受了英國的高等教育，且成績優異，鮑斯卻拒絕走上帝國為殖民地菁英安排的道路，他於1921年辭去公務員身分，開始籌辦報紙、異議社團，提倡印度國族主義。
隨即在1920年代，鮑斯加入了主張印度自治的政黨「印度國族議會」（The Indian National Congress）。相較於知名的「不合作運動」者聖雄甘地，鮑斯的政治思想與策略更加激進。鮑斯不僅主張印度自治，他還主張要組織武力，對抗英國統治。
同時，他也與英國的工黨、左派人士走得越來越近，令他開始相信獨立的印度需要的是社會主義極權統治。鮑斯的思想與行動與甘地、尼赫魯等人差異逐漸拉大，使他走向了另一條路。
對英國滿懷敵意的鮑斯，開始把希望放在二次世界大戰上面，向敵人的敵人──軸心國尋求友情。納粹德國也為了製造英國的困擾，展現出對印度獨立運動的支持。1941年，被軟禁在加爾各答家中的鮑斯，易容之後連夜投奔德國。
一開始，他抱持高度期望，能得到德軍奧援入侵印度；然而希特勒與他的納粹政府，只想利用鮑斯作為宣傳工具，而未提供任何實質的援助。感到幻滅的鮑斯，決定在1943年搭乘德軍潛艇U-180到馬達加斯加，再轉乘I-29潛艇到大日本帝國，持續尋求印度獨立的盟友。
或許是為同為亞洲人之故，或許是為地緣政治戰略之故，或許跟納粹一樣只是為了有個傀儡可供驅使，日本提供給在東南亞一帶活躍的印度獨立組織「印度國民軍」（The Indian National Army）的支持較多。印度國民軍原已面臨解散命運，在錢德拉・鮑斯到來之後又得以復活。
然而，日本的戰情逐漸陷入不利，日軍在東南亞與大洋洲被美軍打得節節敗退，印度國民軍也被困在這個尷尬的情勢之中。不僅少了日本的援助，與軸心國的合作，更使其在當地成為不受歡迎的對象。
1945年8月15日，日本宣布向同盟國投降，第二次世界大戰終於結束。一再挫敗的獨立志士錢德拉‧鮑斯，卻仍然沒有放棄印度獨立的志業。這次，他要向身為戰勝國的反帝國主義盟友──蘇聯邁進。
墜落的夢想，鑽石之雨
日本戰敗之後，印度國民軍自然也面臨被清算的命運。錢德拉・鮑斯在新加坡聽聞這個消息，便立刻北上，前往中國和蘇聯尋求新的盟友。8月18日的中午時分，鮑斯搭乘的轟炸機在台北降落，這次停留僅是為了加油，鮑斯等人無意久留。沒想到，這個無人聞問的落敗帝國殖民地，卻是他人生旅程的終點。
載了過多乘客的轟炸機起飛時，左舷引擎逆火，發出一聲轟天巨響，機身旋即向右大幅傾斜，當場墜地裂成兩半，燃起一團巨大的火焰。飛機駕駛、副駕駛與隨行的日軍中將四手井綱正當場死亡，鮑斯的副手哈比布爾・拉曼（Habibur Rahman）也當場昏厥，鮑斯雖然清醒且沒有太大的傷勢，他卻沒有注意到自己的衣服已浸滿了汽油。
鮑斯帶著甦醒的拉曼與倖存的眾人，意圖衝出朝他們進逼的火牆。機場的地勤人員，目睹墜機眾人逃出殘骸火場，在那一瞬間，其中一人成了奔跑的火球，那個人就是錢德拉・鮑斯。他們緊急上前救援，但鮑斯從頭到腳，皆已受到嚴重的三度灼傷，不可能救治了。
臨死的鮑斯，心心念念的仍是祖國的未來，他飛機上載了兩大箱寶石，是為了資助獨立事業之用。在飛機墜毀的那一刻，滿懷希望的鑽石也隨著爆炸飛散，灑落在戰敗國殖民地，福爾摩莎的土地上。
這一場鑽石雨，灑落的是抱著獨立夢想志士的淚水。儘管飛散的寶石很快被機場人員與日本軍方收集起來，錢德拉・鮑斯攜帶的財寶掉落或被藏在某地的傳說，卻開始以台北為中心擴散出去。隨後政權轉移，日本軍民全面撤離台灣，在快速的政局變化之中，這批寶石的下落也不得而知。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
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