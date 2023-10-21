殞落在台灣的印度獨立領袖：錢德拉・鮑斯的飛機為何爆炸，至今仍是一個謎團

文：admin

1945年8月18日，距離昭和天皇以「玉音放送」宣讀《終戰詔書》，已經三天了。曾有野心統治東亞的大日本帝國，不得不面對戰敗的事實，戰爭的耗竭與摧殘，使帝國境內瀰漫著不安的氛圍。

對於被迫牽連到戰爭之中的殖民地，台灣來說，整體氛圍又與殖民母國有所差異。日裔人民同感戰敗的悲哀，被殖民的族群卻看見脫離帝國統治的希望，同時對「彼岸祖國」心懷幻想；但更多的人，只是欣慰於戰爭結束，面對即將崩解的帝國秩序感到憂懼，對不確定的未來則更感困惑。

就在8月18日的午後，台北一台剛起飛的轟炸機，在空中爆出一團火光，旋即墜落，一如大日本帝國之命運。眾人在那之後才知道，墜毀的飛機上載的是知名的印度獨立運動者，蘇巴斯・錢德拉・鮑斯（Subhas Chandra Bose）。選擇與軸心國陣營合作來推動理念的他，在己方陣營完全戰敗的那一刻，與搭乘的轟炸機一起燃燒殆盡。據說那一天，陰鬱的戰敗國殖民地的天空，下起了鑽石雨。

選錯邊的印度國族英雄

錢德拉・鮑斯出身印度的卡雅斯塔（Kayastha）階級家庭，家境富裕，自幼就接受英國殖民者開辦的英式教育。他就讀管轄區學院（Presidency College）時，因為教授對印度學生粗暴且出言不遜，攻擊該名教授而遭到退學。

這位教授並非個案，當時加爾各答的英國人，將侮辱印度人視為家常便飯，配上第一次世界大戰的背景，使鮑斯的國族意識就此萌發。儘管接受了英國的高等教育，且成績優異，鮑斯卻拒絕走上帝國為殖民地菁英安排的道路，他於1921年辭去公務員身分，開始籌辦報紙、異議社團，提倡印度國族主義。

隨即在1920年代，鮑斯加入了主張印度自治的政黨「印度國族議會」（The Indian National Congress）。相較於知名的「不合作運動」者聖雄甘地，鮑斯的政治思想與策略更加激進。鮑斯不僅主張印度自治，他還主張要組織武力，對抗英國統治。

同時，他也與英國的工黨、左派人士走得越來越近，令他開始相信獨立的印度需要的是社會主義極權統治。鮑斯的思想與行動與甘地、尼赫魯等人差異逐漸拉大，使他走向了另一條路。

對英國滿懷敵意的鮑斯，開始把希望放在二次世界大戰上面，向敵人的敵人──軸心國尋求友情。納粹德國也為了製造英國的困擾，展現出對印度獨立運動的支持。1941年，被軟禁在加爾各答家中的鮑斯，易容之後連夜投奔德國。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 會見希特勒的蘇巴斯・錢德拉・鮑斯

一開始，他抱持高度期望，能得到德軍奧援入侵印度；然而希特勒與他的納粹政府，只想利用鮑斯作為宣傳工具，而未提供任何實質的援助。感到幻滅的鮑斯，決定在1943年搭乘德軍潛艇U-180到馬達加斯加，再轉乘I-29潛艇到大日本帝國，持續尋求印度獨立的盟友。

或許是為同為亞洲人之故，或許是為地緣政治戰略之故，或許跟納粹一樣只是為了有個傀儡可供驅使，日本提供給在東南亞一帶活躍的印度獨立組織「印度國民軍」（The Indian National Army）的支持較多。印度國民軍原已面臨解散命運，在錢德拉・鮑斯到來之後又得以復活。

然而，日本的戰情逐漸陷入不利，日軍在東南亞與大洋洲被美軍打得節節敗退，印度國民軍也被困在這個尷尬的情勢之中。不僅少了日本的援助，與軸心國的合作，更使其在當地成為不受歡迎的對象。

1945年8月15日，日本宣布向同盟國投降，第二次世界大戰終於結束。一再挫敗的獨立志士錢德拉‧鮑斯，卻仍然沒有放棄印度獨立的志業。這次，他要向身為戰勝國的反帝國主義盟友──蘇聯邁進。

墜落的夢想，鑽石之雨

日本戰敗之後，印度國民軍自然也面臨被清算的命運。錢德拉・鮑斯在新加坡聽聞這個消息，便立刻北上，前往中國和蘇聯尋求新的盟友。8月18日的中午時分，鮑斯搭乘的轟炸機在台北降落，這次停留僅是為了加油，鮑斯等人無意久留。沒想到，這個無人聞問的落敗帝國殖民地，卻是他人生旅程的終點。

載了過多乘客的轟炸機起飛時，左舷引擎逆火，發出一聲轟天巨響，機身旋即向右大幅傾斜，當場墜地裂成兩半，燃起一團巨大的火焰。飛機駕駛、副駕駛與隨行的日軍中將四手井綱正當場死亡，鮑斯的副手哈比布爾・拉曼（Habibur Rahman）也當場昏厥，鮑斯雖然清醒且沒有太大的傷勢，他卻沒有注意到自己的衣服已浸滿了汽油。

鮑斯帶著甦醒的拉曼與倖存的眾人，意圖衝出朝他們進逼的火牆。機場的地勤人員，目睹墜機眾人逃出殘骸火場，在那一瞬間，其中一人成了奔跑的火球，那個人就是錢德拉・鮑斯。他們緊急上前救援，但鮑斯從頭到腳，皆已受到嚴重的三度灼傷，不可能救治了。

臨死的鮑斯，心心念念的仍是祖國的未來，他飛機上載了兩大箱寶石，是為了資助獨立事業之用。在飛機墜毀的那一刻，滿懷希望的鑽石也隨著爆炸飛散，灑落在戰敗國殖民地，福爾摩莎的土地上。

這一場鑽石雨，灑落的是抱著獨立夢想志士的淚水。儘管飛散的寶石很快被機場人員與日本軍方收集起來，錢德拉・鮑斯攜帶的財寶掉落或被藏在某地的傳說，卻開始以台北為中心擴散出去。隨後政權轉移，日本軍民全面撤離台灣，在快速的政局變化之中，這批寶石的下落也不得而知。