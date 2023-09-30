柴可夫斯基一直認為《1812》序曲太吵，沒想到後來居然成為他的代表名曲
我們想讓你知道的是
誠如文前所提的，柴可夫斯基在完稿之後，始終一直認為曲子太吵，讓他覺得不是非常滿意，更堅信這絕對不可能會留名於世。但天曉得，這首《1812》後來居然成為他的代表名曲之一，而且還是古典音樂霸氣第一、無敵霹靂的Hito哩。
「哇，這首曲子是一首真正深具『人民主義』的偉大音樂。像平穩波濤般，莊嚴有力地在整個大廳裡迴蕩。音符以一種新的東西攫住你，把你高舉於時代之上。聲音更表達出了這難忘的歷史時刻，極其成功地描繪了人民奮起保衛祖國的威力及其雄偉氣魄。」文學家如此評論道，也許手裡還激動著微微發抖。
坦白說，這首曲子將會非常地嘈雜與喧嘩……尤其創作當時並未投入太大的熱情，因此此曲未來應該沒有任何藝術價值可言吧？
——作曲家的獨白，不像自謙。
讓我們一同回到西元19世紀……
為了紀念西元1812年時，帝俄名將庫圖佐夫（Mikhail Kutuzov，1745－1813）元帥所領導的人民大軍以寡敵眾，成功擊敗了東征來犯的拿破崙與其麾下的法蘭西聯合軍團，贏得「俄法戰爭」最後的勝利，並成功守護了俄羅斯美麗的疆土。
由名作曲家柴可夫斯基（Peter Ilyich Tchaikovsky，1840－1893）所創作的降E大調序曲《1812》（The Year 1812, Festival Overture in E flat major, Op. 49）。在距今141年前，也就是西元1882年的8月20日這一天，配合「莫斯科產業藝術博覽會音樂會」的舉行，特別選定於莫斯科的救世主大教堂（The Cathedral of Christ the Saviour），進行了首演活動。
《1812》，是充斥沙場征戰風格與濃厚民族主義交融的樂曲，更是古典音樂史上罕見出現兩國國歌彼此競演（法國的《馬賽曲》與俄國的《天佑沙皇》）、較勁的篇章。而且為求力陳實境效果，柴可夫斯基的原始版本更是動用到真正的大砲來作為現場砲擊聲使用，足以彰顯戰鬥民族的霸氣十足。
進入本曲的開場，柴可夫斯基所要表現的乃是一個意境深廣的主題，以俄國傳統東正教的天主頌歌代表俄羅斯帝國開闊的領土和無限田野風光，但也蘊含著一絲山雨欲來，風暴即將形成的不安情愫。
後來樂曲逐漸進入發展部，一個帶有侵略性的主題動機則是象徵著拿破崙法蘭西大軍的鐵蹄開拔，一路挺進了俄國中樞，兵臨首都城下。不只是莫斯科，乃至於整個帝國社稷都陷處於空前的危機。
就在此時，柴可夫斯基再次將曲風移轉到一個雄壯的進行曲曲式，當下要呈現的是所有俄羅斯軍民團結一致，武裝站上前線，決心抵抗外來侵略者的氣概。
接下來，激烈澎湃的主體衝突，詳實描繪了異常殘酷的俄法戰爭，兵戎相見的血淚交錯⋯⋯被扭曲而呈現大幅起落狀態的《馬賽曲》意味著法軍原本的優勢急轉直下。寒冷的北疆冽風，讓缺乏充足軍備奧援的拿破崙野心不再如此高昂，更逐漸失去了必勝的信心。
伴隨《馬賽曲》的緩步漸弱，亦悄悄離開了主旋律，佐以俄國《天佑沙皇》國歌主題動機的陸續增強，進一步成為樂曲重心，柴氏在五線譜上揮舞著軍旗，引領出俄國軍隊的大逆轉。在神的保佑與看顧中，俄羅斯反敗為勝，一步步以地利天時扳回上風。
加上傳統俄國民族舞曲的接棒加入，更點綴出俄軍將拿破崙的殘兵敗將趕回了遙遠的西歐。千里征途終告鎩羽而歸。
最後，在強而有力的「加農砲」親自助陣下，全體銅管樂聲部震耳共鳴的齊演，樂曲再度重返到最初的東正教頌歌，更融入歡慶軍民凱歸的鐘聲，熱烈積極的相互呼應，同時在《天佑沙皇》主題動機的明確表現中，俄國英勇的戰士們終於守下了母親樂土。
在進行曲與鐘聲交疊的威武氣勢下，《1812》以最高潮且慷慨、澎湃的愉悅，終於譜下了完美壯闊的終止式。
雖然說，在一般室內廳演出時，《1812》幾乎都是選定大鼓來代替砲擊，當然主要目的是安全為上。但在許多特殊的節慶或戶外音樂會，或是軍校的畢業閱兵典禮，「野生」的大砲可是會被拿來真的使用的喔。此外，《1812》也有專屬合唱的改編版本，許多一流指揮家也都有親自錄製過人聲版本，聽來也別有一番韻味。
末尾，誠如文前所提的，柴可夫斯基在完稿之後，始終一直認為曲子太吵，讓他覺得不是非常滿意，更堅信這絕對不可能會留名於世。但天曉得，這首《1812》後來居然成為他的代表名曲之一，而且還是古典音樂霸氣第一、無敵霹靂的Hito哩。
附錄
旋律優美的美國聖公會或長老會崇拜聖詩集中，帶有濃厚北國俄羅斯色彩的《全能全權之神》（God, the Omnipotent！），曲調即改編自俄羅斯帝國於西元19世紀中葉時所使用的國歌《天佑沙皇》（Боже, царя храни／God Save the Tsar），也就是在《1812》中所聽到有關俄國國歌的部分。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《1812》，兩首國歌的PK戰！
延伸閱讀
- 被音樂耽誤的法律人：出身貴族、背負家人的期待，卻死因成謎的柴可夫斯基
- 聖誕季節最經典的芭蕾舞劇《胡桃鉗》，是柴可夫斯基留給世人的陽光與歡樂
- 情憑誰來定錯對——評《柴可夫斯基之妻》
- 俄羅斯主辦的「柴可夫斯基大賽」慘遭除名，烏克蘭曾是音樂大師心靈療癒的空間
- 俄烏戰爭爆發後，俄羅斯的「古典樂大外宣」傳統受到了怎樣的挫折？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。