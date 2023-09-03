梁朝偉獲威尼斯終身成就獎，台上落淚、將榮耀獻給香港電影

（中央社）香港影帝梁朝偉昨日（2日）在威尼斯影展從名導李安手上接下終身成就獎。梁朝偉激動地接下獎項並感謝李安、妻子劉嘉玲、香港電影產業，他表示要把獎項獻給香港電影及合作過的影人。

威尼斯影展把終身成就獎頒給梁朝偉，此前，得過這個獎項的只有五個亞洲人：黑澤明、宮崎駿、許鞍華、吳宇森，以及印度導演薩雅吉雷（Shottojit Rae）。

梁朝偉昨天獲頒第80屆威尼斯影展終身成就獎，成為首位獲此獎項的華人演員。由曾經跟他合作過《色・戒》的國際名導李安擔任引言人及頒獎人，李安表示，梁朝偉能獲得如此多的獎項是實至名歸，任何一部電影都可以因為梁朝偉的出現而提升。

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李安形容梁朝偉是每個導演的夢想演員，擁有能打動人心的眼神，「梁朝偉的一個眼神，勝過許多演員的大段獨白，是能夠引領你通過他去夢想、去想像的靈魂。」

威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）形容梁朝偉是個很有魅力的演員，演藝事業跨國發展，涵蓋電視、流行文化及藝術電影，並曾跟不少著名導演合作。

梁朝偉登台時激動落淚，並對李安笑回：「你就是想讓我哭。」梁朝偉除了感謝香港電影的培植，也感謝太太劉嘉玲。

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梁朝偉登台時感謝多名導演跟影響，特別提到李安，「謝謝李安這樣備受尊重的導演兼友人給予的美好稱讚，謝謝威尼斯，這是很棒的榮譽。」他表示，「感謝香港電影產業培養了我，我要把這個獎跟41年來與我合作的所有人們分享，並把它獻給香港電影。謝謝。」

梁朝偉在得獎前會見記者時，幽默地表示：「我一直想要一座金獅獎，現在我有了！而且屬於我一個人，不用與別人分享！」 梁朝偉主演的《悲情城市》、《三輪車夫》及《色，戒》分別由侯孝賢、陳英雄及李安執導，先後於1989年、1995年及2007年贏得威尼斯相當於最佳電影的金獅獎。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex