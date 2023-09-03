海葵颱風最新動態：氣象局估午後中心台東登陸，7縣市停班停課
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風力部分，中央氣象局預計台東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12級以上強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，請特別注意天氣變化並做好防颱準備。
（中央社）氣象局今（3）日表示，中颱海葵暴風圈在清晨5時已觸陸，預估今日下午中心可能會在台東一帶登陸；上午東半部、恆春半島風雨會顯著增強，午後中南部風雨也會有增強的趨勢。
中央氣象局今日持續發布中度颱風海葵海上陸上颱風警報，陸上警戒區域為新竹以南、宜花東、澎湖等地；海上警戒區為台灣東北部、東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。
海葵清晨6時中心位置在台東東方約180公里處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑180公里。
氣象局預報員劉宇其在颱風記者會中表示，海葵暴風圈清晨5時已接觸台灣陸地，接著東半部會逐漸進入暴風圈，今日上午東半部、恆春半島風雨會顯著增強；預估颱風中心下午可能會從台東登陸，晚上中心會進入到西南部陸地，午後中南部風雨也會有增強的趨勢。
劉宇其指出，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨；花蓮山區可能會有超大豪雨發生；基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及桃園、新竹、台中山區有局部大雨發生。
劉宇其提醒，今日東南部沿海空曠地區將有12至14級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門有8至9級強陣風；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪增大，尤其東南部沿海將有6公尺以上浪高。
7縣市宣布今日全天停班停課，澎湖縣今日中午後停班停課
（中央社）颱風海葵直撲東台灣，今日下午有機會登陸台東，成為4年來首個登陸的颱風，包納入警戒區的高雄市、台南市、嘉義縣市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等7縣市停班課，澎湖縣則是今日中午12時後停班課。
中央氣象局已發布中颱「海葵」陸上颱風警報，警戒區包括宜蘭、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島等地，預估未來強度稍有增強，且暴風圈有擴大趨勢。
颱風逼近，台東縣蘭嶼首當其衝，昨（2）日傍晚出現火燒雲，許多民眾跑到八代灣凝視火燒雲，雖然絢麗，但讓人不安，民眾說「感覺颱風真的會過來」。
各地方政府評估中央氣象局預報資料，包括台東縣、花蓮縣、高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣市等7縣市，風力、降雨量達到或接近停班停課標準，昨日晚間陸續宣布今日全天停班課。澎湖縣則於今日中午12時後停止上班上課。
北北基桃、新竹縣市、台中市、雲林縣、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、彰化縣、連江縣、金門縣等縣市今日正常上班、上課。
東半部強風豪雨 各沿海留意長浪
（中央社）中央氣象局表示，今日受到中颱海葵及其外圍環流影響，東半部、南部地區及中部以北山區整天有陣雨，尤其東半部地區有局部豪雨或豪雨等級以上發生的機率。
氣象局指出，南部地區及中部以北山區下半天起雨勢漸大，有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有間歇雨勢。
風力部分，預計台東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12級以上強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，請特別注意天氣變化並做好防颱準備。
另外，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生機率，台東沿海浪高有機會來到6公尺以上，其他地區也有3到4公尺左右浪高，如非必要盡量避免前往海邊活動。
第11號颱風海葵凌晨4時中心位於台東的東方約200公里海面上，中心持續向西接近台東地區，在此過程強度及暴風半徑仍會稍增強，今明兩天為影響台灣最明顯時間，務必注意氣象局發布的颱風警報資訊；第9號颱風蘇拉已於凌晨2點減弱為熱帶性低氣壓；第12號颱風鴻雁位於台北東北東方2160公里海面上，距離遙遠，對台灣天氣無影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受颱風及其外圍環流影響，全台降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好；沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。
高鐵今日照常營運，台鐵花東間中午前停駛
（中央社）颱風海葵襲台，高鐵昨日宣布今日正常營運；台鐵則表示，今天中午12時前，西部幹線正常行駛，東部幹線樹林到花蓮間正常行駛，花蓮到台東間停駛，南迴線各級列車全區間停駛。
根據中央氣象局觀測，颱風海葵昨日晚間9時的中心位置在北緯22.6度，東經124.2度，即在鵝鑾鼻的東北東方約350公里處，以每小時12轉17公里速度，向西進行。
台灣高鐵昨日表示，3日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
台灣高鐵說，至於4日營運狀況，將於3日晚間8時前對外公告。
台鐵昨日則說，3日中午12時前西部幹線（基隆到潮州到枋寮間）正常行駛，但161次及165次僅行駛至潮州；東部幹線樹林到花蓮間正常行駛，花蓮到台東間停駛。
台鐵表示，台北往花蓮對號列車，台北站上午10時（含170次）前正常行駛，除402、406、22、408、410、418、422次停駛，472次行駛至花蓮為止，186次行駛至七堵為止；花蓮往台北對號列車正常行駛，除401、405、407、411、415次停駛。
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
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林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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