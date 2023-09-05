Z部落客：俄羅斯網紅如何幫助宣傳俄烏戰爭並從中獲利？
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自去（2022）年2月俄軍全面入侵以來，支持戰爭的網紅在Telegram上獲得了數以百萬計粉絲。在普亭（Vladimir Putin）封禁Instagram、臉書（Facebook）和推特（Twitter）之後，該社群媒體平台成為許多俄羅斯人的選擇。用戶數量的激增帶來了Telegram廣告市場的壯大。
《BBC》發現，俄羅斯支持戰爭的網紅在社群媒體上對戰事衝突的報導正在獲得巨大廣告營收。
除了每天發布無人機襲擊的可怕影片和關於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的虛假言論外，他們還分享了從加密貨幣到時尚的各種廣告。
在俄羅斯這些人被稱作「Z部落客」（Z-Blogger），因為他們常以字母Z表達對俄烏戰爭的支持。他們經常隨俄羅斯軍隊出行，發布前線的影片，呼籲俄羅斯年輕人入伍。
自去（2022）年2月俄軍全面入侵以來，支持戰爭的網紅在Telegram上獲得了數以百萬計粉絲。在普亭（Vladimir Putin）封禁Instagram、臉書（Facebook）和推特（Twitter）之後，該社群媒體平台成為許多俄羅斯人的選擇。
用戶數量的激增帶來了Telegram廣告市場的壯大。
戰爭網紅們借此獲得了好處。他們向那些希望接觸到年輕受眾的公司出售廣告位。
為了了解他們收費多少，《BBC》的全球虛假訊息核查團隊（Global Disinformation Team）成員假裝成酒店業主的身份，表示有興趣在他們的頻道上發布廣告。
我們聯繫到了一些最有影響力的人物。
其中之一是亞歷山大・科茨（Alexander Kots），他是一個供職於親政府報紙的資深記者，後來成為一名戰爭報導網紅，在個人Telegram頻道上有超過60萬關注者。
另一個則是外號「戰爭剛左」（WarGonzo）的塞繆恩・佩戈夫（Semyon Pegov）。他可能是最著名的Z部落客，有超過130萬粉絲。
亞歷山大・科茨說，他的頻道每條廣告貼的費用為4.8萬至7萬盧布（440至680英鎊），具體取決於廣告在他Telegram推送頂部停留時間長短。而「戰爭剛左」給我們的報價是相當於每條貼文1550英鎊。
頂級戰爭網紅每天至少發布一篇廣告，因此他們的潛在收入超過了俄羅斯6.6萬盧布（550英鎊）的平均月工資。
一位與瓦格納僱傭軍組織相關頻道合作的廣告代理商給我們的報價是相當於每條260英鎊，發布在對瓦格納有獨家訪問渠道的「Grey Zone」（灰色地帶）上，這個Telegram頻道有超過60萬粉絲。
亞歷山大・西蒙諾夫（Alexander Simonov）是俄羅斯《聯邦新聞通訊社》（RIA FAN）記者，它由最近身亡的瓦格納首領葉甫根尼・普里戈任（Yevgeny Prigozhin）創辦。要在西蒙諾夫的頻道上投放廣告，代理商報價為每篇180英鎊。
俄羅斯《聯邦新聞通訊社》的另一名記者亞歷山大・雅列姆丘克（Alexander Yaremchuk）粉絲少一些，於是他的費用稍低，每篇86英鎊。
一些Z部落客有為國家媒體報導戰爭的豐富經驗，但像瑪麗安娜・努莫娃（Maryana Naumova）這樣的人則未受過專業培訓。
曾是舉重運動員的她，接受過在瓦格納僱傭兵基地上舉辦的一個報導培訓，現在在國家電視台上主持自己的節目。
《BBC》試圖採訪知名戰爭部落客，但只有亞歷山大・科茨同意接受。
在被佔領的烏克蘭城市巴赫姆特，他形容自己是一名處在訊息戰中的記者。不過，他明白俄羅斯的宣傳在一定程度上就依賴像他這樣的人。
「國防部常常聽取我們的意見，而我們私下也有和他們直接溝通的渠道。這都是在幕後進行，我就是這麼做的，」他說。
Z部落客的內容市場越來越大，是靠專屬影片的源源不斷所支撐的。這些影片給他們帶來了背景多元的關注者，包括國內的戰爭支持者和西方和烏克蘭試圖了解俄羅斯戰壕中真實情況的分析人士。
然而，支持戰爭的部落客發布的影片當中，有一些是假的。
去年三月，包括亞歷山大・科茨在內的知名部落客發布了一段行車記錄器影片，聲稱顯示的是兩名烏克蘭士兵攔下了一輛載著一名婦女和一個小孩的車輛。
影片中的持槍者稱這名女子是「一頭豬」，因為她說俄語，而且威脅她。Z部落客稱這段影片是完美的例子，顯示烏克蘭如何對待平民。
但我們通過地理定位，發現該影片的地點是在頓涅茨克附近的市鎮馬克耶夫卡。這個地區從2014年以來就一直被親俄代理軍所佔領。一個身著制服的烏克蘭士兵不可能在這片佔領區中行動。
除此之外，在烏克蘭使用行車記錄器是非法的。該禁令是在俄羅斯全面入侵之後實施的，以對軍隊行動保密。
另外，車輛上的十字與烏克蘭武裝部隊所使用的並不相同。所有這些元素顯示，影片是擺拍偽造的。
這是Z部落客散播的很多偽造內容之一，旨在鼓勵年輕俄羅斯人支持戰爭，而且有證據顯示，他們正在取得成功。
在一條影片中，一名受到鼓動的俄羅斯男子說，他在看了其中一名最為活躍的部落客弗拉德倫・塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的一系列影片之後就去了兵役招募中心。塔塔爾斯基於今（2023）年4月在與粉絲見面時遇害。
另一名自願去烏克蘭參戰的俄羅斯男子告訴一位部落客，他在看了很多「WarGonzo」的報導之後決定這樣做的。「我在Telegram上追蹤所有軍事新聞和分析，」他說。 而他指的就是這些Z部落客的內容。
“2022烏克蘭危機”的相關議題
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
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林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。