郭台銘昨宣布辭任鴻海董事，黃士修：郭董4年前就退出經營層，辭任以宣示獨立參選決心

（中央社）鴻海科技集團昨（2）日晚間發布聲明表示，鴻海創辦人郭台銘因「個人因素」，宣布辭任鴻海科技集團董事。

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選2024總統，並指出4年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司，如果中共政權說要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please，do it」；如果是犧牲他個人財產不要攻打台灣，他願意，但他不能聽從中共指派，他從來不受中華人民共和國的控制。

對此，鴻海28日表示，不會參與政治活動，集團屬於海內外全體投資大眾擁有，希望透過全球地位，協助所在24個地區當地經濟發展及就業機會。

鴻海昨日晚間發布重訊指出，鴻海一直以提升公司治理為目標，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，無須立即補選董事。

鴻海指出，郭台銘於49年前創立鴻海公司，帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，鴻海深深感謝郭台銘近半世紀以來，對集團以及全球電子產業的貢獻。

鴻海說，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海就在原先扎實基礎上，繼續的成長、茁壯，去（2022）年營業額突破新台幣6兆元、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。

黃士修：辭董事是宣示獨立參選的決心

（中央社）鴻海創辦人郭台銘因「個人因素」，宣布辭任鴻海科技集團董事。「主流民意大聯盟」發言人黃士修昨日晚間表示，郭台銘4年前就退出鴻海經營層，僅掛名董事，但仍決定辭去該職以宣示決心，重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。

黃士修昨日晚間告訴中央社記者，郭台銘理解外界對於鴻海股價和競選影響的說法，雖然郭台銘4年前就實質退出鴻海經營層，但仍決定辭去集團董事。

黃士修表示，若郭台銘未來聲勢上升，鴻海股價也上漲，憂心又被指參選是炒股，因此郭台銘選擇辭去董事職位。

黃士修指出，郭台銘現在只是一名鴻海股東，這也是郭台銘宣示決心，參選獨立於政黨與鴻海之外。

鴻海集團昨日晚間發布重訊指出，鴻海一直以提升公司治理為目標，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，無須立即補選董事。

此外，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）昨日晚間在社群媒體平台X（前身為推特）發文表示，郭台銘辭去鴻海董事職務，是郭台銘49年前創立該公司以來，首次不再擔任董事。

高燦鳴說，郭台銘正在競選台灣總統，希望與鴻海保持距離，但郭台銘仍擁有約12%股權，未來有機會投票給自己回鍋當董事。

郭台銘以私人行程到南投草屯鎮逛夜市

（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布選總統，他昨日晚間以私人行程到南投縣草屯鎮逛夜市，由於郭台銘是「南投女婿」，許多鄉親熱情歡迎，寶島時代村董事長江欽良也短暫與郭台銘見面寒暄。

郭台銘爭取國民黨提名總統參選人失利仍走訪地方，日前宣布投入2024年總統大選，郭台銘辦公室昨日發布聲明表示，參選總統的連署作業目前仍在規劃階段，領表登記後才會正式展開，請有意參與連署民眾稍安勿躁，一切資訊以郭台銘辦公室正式對外發布為準。

雖然未開始連署，不過郭台銘仍持續走訪地方，他昨日晚間到草屯鎮寶島時代村前廣場的草鞋墩人文觀光夜市，沿途受民眾熱情歡迎及要求合照，郭台銘來者不拒一一拍照，不少支持者喊「郭董好」，現場氣氛熱烈，郭台銘到許多攤位買小吃，逛一趟夜市近50分鐘。

草屯鎮民代表會主席陳文忠、北勢里長藍俊昇等人陪同逛夜市，寶島時代村董事長江欽良也短暫與郭台銘寒暄並到員工辦公室品嚐小吃，陳文忠接受中央社記者訪問表示，他去逛夜市巧遇郭台銘，江欽良事先也不知道郭台銘要來，得知消息後出面致意、盡地主之誼。

藍俊昇一路陪郭台銘逛夜市、協助民眾拍照，藍俊昇說，與里長聯誼會幾名成員到草鞋墩夜市吃飯剛好遇到郭台銘，因為曾任職寶島時代村，因此盡一下地主之誼，江欽良也短暫現身與郭台銘握手寒暄；郭台銘辦公室表示，逛夜市屬郭台銘私人行程，辦公室不清楚與誰見面、談話內容、2日還有哪些私人行程。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範