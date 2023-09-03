郭台銘昨宣布辭任鴻海董事，黃士修：郭董4年前就退出經營層，辭任以宣示獨立參選決心
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「主流民意大聯盟」發言人黃士修昨（2）日晚間告訴中央社記者，郭台銘理解外界對於鴻海股價和競選影響的說法，雖然郭台銘4年前就實質退出鴻海經營層，但仍決定辭去集團董事。黃士修表示，若郭台銘未來聲勢上升，鴻海股價也上漲，憂心又被指參選是炒股，因此郭台銘選擇辭去董事職位。
（中央社）鴻海科技集團昨（2）日晚間發布聲明表示，鴻海創辦人郭台銘因「個人因素」，宣布辭任鴻海科技集團董事。
鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選2024總統，並指出4年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司，如果中共政權說要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please，do it」；如果是犧牲他個人財產不要攻打台灣，他願意，但他不能聽從中共指派，他從來不受中華人民共和國的控制。
對此，鴻海28日表示，不會參與政治活動，集團屬於海內外全體投資大眾擁有，希望透過全球地位，協助所在24個地區當地經濟發展及就業機會。
鴻海昨日晚間發布重訊指出，鴻海一直以提升公司治理為目標，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，無須立即補選董事。
鴻海指出，郭台銘於49年前創立鴻海公司，帶領集團深耕技術研發、創新營運模式，成為全球最大的電子製造服務企業，鴻海深深感謝郭台銘近半世紀以來，對集團以及全球電子產業的貢獻。
鴻海說，郭台銘4年前正式交棒給專業經理人，鴻海就在原先扎實基礎上，繼續的成長、茁壯，去（2022）年營業額突破新台幣6兆元、今年的現金股利也創下1991年上市以來新高，可以說是全球大型企業中非常成功的傳承案例。
黃士修：辭董事是宣示獨立參選的決心
（中央社）鴻海創辦人郭台銘因「個人因素」，宣布辭任鴻海科技集團董事。「主流民意大聯盟」發言人黃士修昨日晚間表示，郭台銘4年前就退出鴻海經營層，僅掛名董事，但仍決定辭去該職以宣示決心，重申參選是獨立於政黨和鴻海之外。
黃士修昨日晚間告訴中央社記者，郭台銘理解外界對於鴻海股價和競選影響的說法，雖然郭台銘4年前就實質退出鴻海經營層，但仍決定辭去集團董事。
黃士修表示，若郭台銘未來聲勢上升，鴻海股價也上漲，憂心又被指參選是炒股，因此郭台銘選擇辭去董事職位。
黃士修指出，郭台銘現在只是一名鴻海股東，這也是郭台銘宣示決心，參選獨立於政黨與鴻海之外。
鴻海集團昨日晚間發布重訊指出，鴻海一直以提升公司治理為目標，在本屆董事會9席董事當中，已有過半數5席的獨立董事，所以郭台銘辭任董事後，無須立即補選董事。
此外，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）昨日晚間在社群媒體平台X（前身為推特）發文表示，郭台銘辭去鴻海董事職務，是郭台銘49年前創立該公司以來，首次不再擔任董事。
高燦鳴說，郭台銘正在競選台灣總統，希望與鴻海保持距離，但郭台銘仍擁有約12%股權，未來有機會投票給自己回鍋當董事。
郭台銘以私人行程到南投草屯鎮逛夜市
（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布選總統，他昨日晚間以私人行程到南投縣草屯鎮逛夜市，由於郭台銘是「南投女婿」，許多鄉親熱情歡迎，寶島時代村董事長江欽良也短暫與郭台銘見面寒暄。
郭台銘爭取國民黨提名總統參選人失利仍走訪地方，日前宣布投入2024年總統大選，郭台銘辦公室昨日發布聲明表示，參選總統的連署作業目前仍在規劃階段，領表登記後才會正式展開，請有意參與連署民眾稍安勿躁，一切資訊以郭台銘辦公室正式對外發布為準。
雖然未開始連署，不過郭台銘仍持續走訪地方，他昨日晚間到草屯鎮寶島時代村前廣場的草鞋墩人文觀光夜市，沿途受民眾熱情歡迎及要求合照，郭台銘來者不拒一一拍照，不少支持者喊「郭董好」，現場氣氛熱烈，郭台銘到許多攤位買小吃，逛一趟夜市近50分鐘。
草屯鎮民代表會主席陳文忠、北勢里長藍俊昇等人陪同逛夜市，寶島時代村董事長江欽良也短暫與郭台銘寒暄並到員工辦公室品嚐小吃，陳文忠接受中央社記者訪問表示，他去逛夜市巧遇郭台銘，江欽良事先也不知道郭台銘要來，得知消息後出面致意、盡地主之誼。
藍俊昇一路陪郭台銘逛夜市、協助民眾拍照，藍俊昇說，與里長聯誼會幾名成員到草鞋墩夜市吃飯剛好遇到郭台銘，因為曾任職寶島時代村，因此盡一下地主之誼，江欽良也短暫現身與郭台銘握手寒暄；郭台銘辦公室表示，逛夜市屬郭台銘私人行程，辦公室不清楚與誰見面、談話內容、2日還有哪些私人行程。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。