U18世界盃戰報：台灣抗韓成功取得2連勝，今日中午交手墨西哥派張峻瑋先發
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U18世界盃棒球賽台灣隊今日將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，2日也有先觀察墨西哥隊打者習性，相信自己有能力壓制對手。
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊昨（2）晚預賽關鍵一役與韓國隊交手，除了台灣隊投打發揮外，總教練吳柏宏直言2局韓國隊強迫取分失敗扭轉士氣很關鍵，大家展現團隊氣勢、以6比1拿下2連勝。
U18世界盃棒球賽A組預賽台灣隊最大的對手預期就是韓國隊，昨晚兩隊交手，台灣隊先發左投林維恩投5.1局僅失1分非責失分、最快球速147公里，展現壓制力，林鉑濬後援投1.2局無失分、飆速152公里，替球隊守住勝利。
台灣隊1局下王念好敲出追平比數安打，3局下邱鑫代打敲出超前比數安打、開啟搶分攻勢，台灣隊打線串聯，順利拿下比賽勝利。
總教練吳柏宏表示，昨日林維恩開賽失分也有受到守備瑕疵影響，但賽前就有提醒大家，「用鼓勵的方式、我們是一個團隊，大家也很團結」，昨日韓國隊1、2局都有攻勢，但可以守住危機，吳柏宏點出2局上韓國隊強迫取分失敗是關鍵。
吳柏宏表示，2局兩隊1比1平手時，有提醒守備員注意韓國隊強迫取分，可以守住那一分，讓韓國隊士氣垮下來、轉到台灣隊這邊，也是這場比賽的關鍵。
韓國隊昨日派出王牌左投黃晙舒先發，但吳柏宏表示，情蒐提供了很多資訊，去（2022）年U18世界盃交手，台灣隊就是輸給這個左投，確定黃晙舒有機會投2日晚上比賽後，有特別研究他，發現他直球比例多，賽前提醒打者多抓直球打、收到不錯的效果。
台灣拿下預賽2連勝，吳柏宏表示，預賽賽程預期中，就是2日晚上對韓國、今（3）日對墨西哥比賽最關鍵，如果可以拿下前3場比賽、晉級就會比較有把握。
受到颱風逼近影響，結束昨晚比賽後，今日台灣隊與墨西哥隊比賽是打中午12時，吳柏宏表示，賽程如此安排會提醒球員回飯店快點整理好、休息，全力準備3日的比賽。
王牌左投林維恩：面對韓國隊以直球為主、搭配拿手變速
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣左投林維恩展現大將之風，對韓國投5.1局失1分、拿下勝投。林維恩登板就是球探追蹤焦點，昨日不看球探、更專注場上投出好表現，比賽過程中腳稍微拉到但無大礙。
U18世界盃棒球賽台灣隊昨晚與韓國隊交手，台灣隊派出王牌左投林維恩先發，開賽稍微有狀況，1局上失掉1分，2局過後回穩，直到6局續投1人出局後腳部不適，處理過後續投，先投出保送、被敲出二壘打退場休息。
林維恩昨日總計投5.1局被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，好投壓制幫助球隊以6比1拿下預賽2連勝，林維恩收下勝投。
林維恩賽後受訪表示，2日第一局有點緊張，第一次面對這麼多人，心情既興奮又緊張，投到2局還有一點緊張，3局過後才回歸正常，至於6局的狀況是腳有點「蹬到」造成拉到的感覺，但處理過後已經沒有大礙，不會影響到後面的出賽。
林維恩表示，知道韓國隊的打者對變化球的掌握比較好，2日主要直球為主、搭配拿手變速；林維恩被譽為現階段台灣高中最強左投，登板總是吸引球探目光，他笑說平常有會看到球探，2日反而沒有注意到球探、專注在場上。
林維恩表示，2日比較可惜是沒能投完6局，但是最重要的是球隊贏球，可以幫助球隊贏球很開心。
迎戰韓國隊，林鉑濬6局登板拆彈
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊終結者林鉑濬昨日6局登板拆彈，但7局續投有插曲，單局換了2個手套，最後拿著陽念希的手套守住危機，世界盃抗韓有心得，率隊以6比1擊敗韓國、復仇成功。
U18世界盃棒球賽台灣隊昨日與韓國隊交手，6局上1人出局二、三壘有人時換上終結者林鉑濬登板，林鉑濬三振抓到第2個出局數，再讓韓國隊打者敲出左外野方向飛球出局、拆彈成功。
但林鉑濬7局上續投有插曲，技術委員表示林鉑濬使用的灰色手套不合規定，林鉑濬先換上隊友張峻瑋手套不順手，後來又換拿陽念希手套，7局上雖然連續投出2次四壞保送，但穩守不失分，替球隊守住勝利。
林鉑濬表示，灰色是本來自己習慣使用的手套，7局被提醒要換手套時心情有受到影響，陽念希的手套與本來的手套形比較類似，用起來比較順手，自己還有準備另外1個手套，只是2日剛好沒有帶到球場來，之後應該不會再因為手套的問題受到影響。
林鉑濬6局上精彩拆彈，7局反而是自己製造危機，他笑說壘上有危機時反而比較自在，此次從集訓開始就一直演練壘上有人時的狀況，2日是本屆首度登板，希望快點調整到最佳狀態面對之後的比賽。
林鉑濬去年U18世界盃棒球賽對韓國中繼2局無失分，但台灣隊延長賽以2比3吞敗，2日登板後投1.2局飆速152公里、無失分，替球隊守住勝利，抗韓有心得，林鉑濬表示，去年不敵韓國，此次參賽可以投贏韓國、也有復仇的感覺。
台灣隊今日交手墨西哥隊，右投手張峻瑋先發
（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊今日將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，2日也有先觀察墨西哥隊打者習性，相信自己有能力壓制對手。
U18世界盃棒球賽A組預賽，台灣隊接連擊敗澳洲、韓國，今日將與墨西哥隊交手，派出陣中最快球速可以達154公里的右投張峻瑋先發。
張峻瑋8月28日自辦熱身賽對荷蘭比賽也有登板，投3局失掉2分，最快球速153公里，張峻瑋接受《中央社》記者訪問表示，其實近況調整的不錯，但熱身賽對荷蘭比賽，投到3局開始有點放鬆所以才會失分、也是警醒，要多給自己一點壓力、不要放鬆的太快。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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