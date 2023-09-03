U18世界盃戰報：台灣抗韓成功取得2連勝，今日中午交手墨西哥派張峻瑋先發

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊昨（2）晚預賽關鍵一役與韓國隊交手，除了台灣隊投打發揮外，總教練吳柏宏直言2局韓國隊強迫取分失敗扭轉士氣很關鍵，大家展現團隊氣勢、以6比1拿下2連勝。

U18世界盃棒球賽A組預賽台灣隊最大的對手預期就是韓國隊，昨晚兩隊交手，台灣隊先發左投林維恩投5.1局僅失1分非責失分、最快球速147公里，展現壓制力，林鉑濬後援投1.2局無失分、飆速152公里，替球隊守住勝利。

台灣隊1局下王念好敲出追平比數安打，3局下邱鑫代打敲出超前比數安打、開啟搶分攻勢，台灣隊打線串聯，順利拿下比賽勝利。

總教練吳柏宏表示，昨日林維恩開賽失分也有受到守備瑕疵影響，但賽前就有提醒大家，「用鼓勵的方式、我們是一個團隊，大家也很團結」，昨日韓國隊1、2局都有攻勢，但可以守住危機，吳柏宏點出2局上韓國隊強迫取分失敗是關鍵。

吳柏宏表示，2局兩隊1比1平手時，有提醒守備員注意韓國隊強迫取分，可以守住那一分，讓韓國隊士氣垮下來、轉到台灣隊這邊，也是這場比賽的關鍵。

韓國隊昨日派出王牌左投黃晙舒先發，但吳柏宏表示，情蒐提供了很多資訊，去（2022）年U18世界盃交手，台灣隊就是輸給這個左投，確定黃晙舒有機會投2日晚上比賽後，有特別研究他，發現他直球比例多，賽前提醒打者多抓直球打、收到不錯的效果。

台灣拿下預賽2連勝，吳柏宏表示，預賽賽程預期中，就是2日晚上對韓國、今（3）日對墨西哥比賽最關鍵，如果可以拿下前3場比賽、晉級就會比較有把握。

受到颱風逼近影響，結束昨晚比賽後，今日台灣隊與墨西哥隊比賽是打中午12時，吳柏宏表示，賽程如此安排會提醒球員回飯店快點整理好、休息，全力準備3日的比賽。

王牌左投林維恩：面對韓國隊以直球為主、搭配拿手變速

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣左投林維恩展現大將之風，對韓國投5.1局失1分、拿下勝投。林維恩登板就是球探追蹤焦點，昨日不看球探、更專注場上投出好表現，比賽過程中腳稍微拉到但無大礙。

U18世界盃棒球賽台灣隊昨晚與韓國隊交手，台灣隊派出王牌左投林維恩先發，開賽稍微有狀況，1局上失掉1分，2局過後回穩，直到6局續投1人出局後腳部不適，處理過後續投，先投出保送、被敲出二壘打退場休息。

林維恩昨日總計投5.1局被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，好投壓制幫助球隊以6比1拿下預賽2連勝，林維恩收下勝投。

Photo Credit: 中央社 2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽在台中洲際棒球場持續展開，台灣隊2日晚間與韓國隊交手，台灣推出王牌左投林維恩先發搶勝。

林維恩賽後受訪表示，2日第一局有點緊張，第一次面對這麼多人，心情既興奮又緊張，投到2局還有一點緊張，3局過後才回歸正常，至於6局的狀況是腳有點「蹬到」造成拉到的感覺，但處理過後已經沒有大礙，不會影響到後面的出賽。

林維恩表示，知道韓國隊的打者對變化球的掌握比較好，2日主要直球為主、搭配拿手變速；林維恩被譽為現階段台灣高中最強左投，登板總是吸引球探目光，他笑說平常有會看到球探，2日反而沒有注意到球探、專注在場上。

林維恩表示，2日比較可惜是沒能投完6局，但是最重要的是球隊贏球，可以幫助球隊贏球很開心。

迎戰韓國隊，林鉑濬6局登板拆彈

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊終結者林鉑濬昨日6局登板拆彈，但7局續投有插曲，單局換了2個手套，最後拿著陽念希的手套守住危機，世界盃抗韓有心得，率隊以6比1擊敗韓國、復仇成功。

U18世界盃棒球賽台灣隊昨日與韓國隊交手，6局上1人出局二、三壘有人時換上終結者林鉑濬登板，林鉑濬三振抓到第2個出局數，再讓韓國隊打者敲出左外野方向飛球出局、拆彈成功。

Photo Credit: 中央社 U18世界盃棒球賽A組預賽2日晚間在台中上演台灣與韓國之戰，台灣隊比賽末段派出投手林鉑濬登板，力阻韓國攻勢，主投1.2局無失分，關門成功。

但林鉑濬7局上續投有插曲，技術委員表示林鉑濬使用的灰色手套不合規定，林鉑濬先換上隊友張峻瑋手套不順手，後來又換拿陽念希手套，7局上雖然連續投出2次四壞保送，但穩守不失分，替球隊守住勝利。

林鉑濬表示，灰色是本來自己習慣使用的手套，7局被提醒要換手套時心情有受到影響，陽念希的手套與本來的手套形比較類似，用起來比較順手，自己還有準備另外1個手套，只是2日剛好沒有帶到球場來，之後應該不會再因為手套的問題受到影響。

林鉑濬6局上精彩拆彈，7局反而是自己製造危機，他笑說壘上有危機時反而比較自在，此次從集訓開始就一直演練壘上有人時的狀況，2日是本屆首度登板，希望快點調整到最佳狀態面對之後的比賽。

林鉑濬去年U18世界盃棒球賽對韓國中繼2局無失分，但台灣隊延長賽以2比3吞敗，2日登板後投1.2局飆速152公里、無失分，替球隊守住勝利，抗韓有心得，林鉑濬表示，去年不敵韓國，此次參賽可以投贏韓國、也有復仇的感覺。

台灣隊今日交手墨西哥隊，右投手張峻瑋先發

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊今日將與墨西哥隊交手，派出火球男右投手張峻瑋先發，張峻瑋首次國際賽先發直呼期待，2日也有先觀察墨西哥隊打者習性，相信自己有能力壓制對手。

U18世界盃棒球賽A組預賽，台灣隊接連擊敗澳洲、韓國，今日將與墨西哥隊交手，派出陣中最快球速可以達154公里的右投張峻瑋先發。

張峻瑋8月28日自辦熱身賽對荷蘭比賽也有登板，投3局失掉2分，最快球速153公里，張峻瑋接受《中央社》記者訪問表示，其實近況調整的不錯，但熱身賽對荷蘭比賽，投到3局開始有點放鬆所以才會失分、也是警醒，要多給自己一點壓力、不要放鬆的太快。