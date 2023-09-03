生成式AI倫理受關注：數位部建立規範，智慧局建議企業4面向因應機密外洩風險

（中央社）人工智慧（AI）浪潮襲來，科技倫理備受關注，數位部長唐鳳表示，AI技術若被不法人士利用，將嚴重干擾民主體制；數位部後續將建立規範及教育訓練機制，協助政府運用AI提升行政效率，促進民眾與政府的互信。

數位部發布新聞稿表示，分別於8月26日及9月2日各辦理一場「AI未來民主化」（Democratizing AI Futures）審議式工作坊，邀請相關利害關係人討論如何因應生成式AI發展。

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠昨（2）日出席工作坊表示，生成式AI的發展在行政院各部會都要重視，有效導入可以強化政府的各項施政的效率，公民也是這項技術應用的利害關係人。

唐鳳表示，自從生成式AI普及後，如今AI服務琳瑯滿目，可以翻譯、繪圖、寫程式，甚至提供靈感，成為各行各業重要幫手。

但唐鳳指出，AI也對社會造成極大的衝擊，例如少數不法之徒用以冒充他人的臉和聲音。這不僅造成財產損失、影響人際互信，一旦受到極權政體與有心人士利用，更將對民主體制形成重大干擾。

唐鳳表示，目前最先進的生成式AI，往往由單一企業訓練，再提供給全球使用。但各地文化與價值觀不同，對事物的詮釋往往差異甚鉅，單一來源的模型，不但容易偏頗特定群體，也難以適應世界的多元樣貌。

數位部在今年正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）合作夥伴，結合OpenAI、Anthropic等業界夥伴發起對齊大會專案，以「點子松」為平台啟動「AI未來民主化」對話，舉辦審議式工作坊討論如何因應生成式AI發展，讓台灣成為世界首創運用語言模型，輔助公民審議以對齊AI價值的國家。

唐鳳表示，從參與者討論及回饋中，了解從資料蒐集、處理到數據運用，都需要照顧社會對AI倫理的不同期望。這兩次的討論內容，也將用於調整語言模型，推動台灣特色的AI發展。

為回應各界對正確應用AI於公共治理的期許，數位部表示，後續將結合國科會「科技、社會與民主中心」智庫，建立相關規範及教育訓練機制，協助政府在運用AI提升行政效率的同時，也能秉持負責任及可信賴的態度，並保有自主思維及創造力，促進民眾與政府的互信。

面對生成式AI的機密外洩風險，智慧局建議企業從4面向因應

（中央社）人工智慧浪潮來襲，衍生科技、金融產業營業秘密外洩風險，經濟部智慧局建議，企業可以從建立內部規範、區別機密等級、教育訓練、稽核機制等4面向著手，另也須與供應鏈廠商達成共識，落實營業秘密風險管控。

生成式AI浪潮替生活和工作增加許多便利性，但如果企業員工使用ChatGPT詢問的資訊涉及機敏資料，可能會造成公司營業秘密成為AI訓練資料庫的內容，使企業機密面臨外洩風險。

經濟部智慧局表示，營業秘密依產業類型不同而有所差異，主要分成技術型、商業型，技術型為研發技術、製造配方等，商業型包含客戶名單、行銷策略、市場布局等。

智慧局建議，企業面對生成式AI帶來的機密外洩風險，可以下列4面向因應。第一，須建立使用規範，讓員工清楚知道哪些資訊不能輸入，像是生技業的實驗數據、科技業的機器擺放位置等，避免成為AI技術開發者訓練資料的一部分。

不過智慧局也說，營業秘密的界定在實務層面上有一定困難度，常見的狀況是員工在雛型構想階段時，運用生成式AI查詢參考資料，過程中可能也會洩漏營業秘密，因此，可依照產業類型將營業秘密分類、分級，例如研發部門人員可能要完全禁止使用，防止實驗室數據外流，業務部門人員則可開放部分使用。

第三，因AI科技發展變化莫測，智慧局提醒，企業對員工的在職訓練也非常重要，須培養員工對生成式AI有使用風險的認知，否則當營業秘密外洩事件發生的時候，通常為時已晚。

第四，公司內部建立稽核機制，由上級主管、或者員工之間去審查專案內容使用生成式AI的比例、了解哪些內容是由生成式AI產出，以達到預警和風險控管效果。

智慧局表示，企業與供應鏈廠商之間會互相分享營業資訊，像是原料供應商、採購數量等，這也可能涉及營業秘密外洩，因此供應鏈之間需達成共識，在生成式AI使用越來越普及情況下，做好企業內外風險管理。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範