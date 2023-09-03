【專訪】台灣美光董事長盧東暉：曾因擔憂水情到水庫觀察水位，仍肯定政府扶植產業非常有經驗
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投資台灣過程中，台灣美光與政府有不少互動經驗，董事長盧東暉直言「政府扶植（產業）非常優秀、非常有經驗」，他舉例，台灣科學園區制度將很多服務專業化，是一大特色，這是美歐等其他地方所沒有。
（中央社）台灣美光董事長盧東暉表示，美光有多達65%的DRAM產品在台灣生產，其中台日團隊一起研發新一代的1-gamma製程，是美光第1代採用極紫外光（EUV）的製程技術，將在2025年上半年先在台中廠量產。
台灣美光董事長盧東暉上任1年多，歷經記憶體景氣驟變，從拚命追產能到今年初精簡人力，過程有如雲霄飛車。他接受《中央社》採訪團隊專訪時表示，這次景氣修正有很多「黑天鵝」事件一起發生，確實很嚴重，包括COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和俄烏戰爭，但好的企業就是在碰到危境時能夠沉著應對。
盧東暉表示，美光這次領先示警半導體景氣要開始修正，並提前預做準備，如今終端客戶庫存不斷下降，市場將要探底，產能利用率見底回升；反觀韓國三星（Samsung）還要延長減產行動，他認為美光比起競爭者有更多優勢。
盧東暉說，雖然目前尚未看到整個半導體產業景氣恢復，美光產能還未滿載，不過，DDR5需求越來越好，高頻寬記憶體（HBM）需求也慢慢變好。美光領先的HBM3和DDR5產品，在電競及生成式人工智慧（AI）應用市場頗受歡迎，年度營運計畫正往好的方向調整。
他強調，台灣和日本是美光非常重要的製造中心，美光有多達65%的動態隨機存取記憶體（DRAM）產品在台灣生產；繼日本廠於去（2022）年10月開始量產1-beta製程技術後，台灣現在也開始量產1-beta製程。
相較上一代的1-alpha製程，美光最新的1-beta製程功耗降低約15%，位元密度提升超過35%，每顆晶粒容量可達16Gb，盧東暉看好1-beta製程與DDR5組合的產品性能。
盧東暉進一步指出，台灣與日本團隊一起研發新一代的1-gamma製程，是美光第1代採用極紫外光（EUV）的製程技術，進度還不錯，計劃在2025年上半年量產。美光現在只有在台中有EUV的製造工廠，1-gamma製程勢必會先在台中廠量產，日本廠未來也會導入EUV設備。
不過，EUV設備不可能只用一代，盧東暉表示，1-gamma之後的1-delta等幾代製程技術還會延續採用EUV。至於DRAM製程會微縮到何時，他認為目前沒有人會有答案。
盧東暉回想他在2000年加入英特爾（Intel）時，有人說65奈米之後邏輯電路就到盡頭，不解他為何加入「夕陽工業」，如今台積電已量產3奈米製程。
盧東暉說，「不能低估人類的創新能力」，目前看得到還有一些空間，DRAM以後也可能轉到3D DRAM，美光還是可以繼續往前發展。
盧東暉感嘆「靠天吃飯」，經常擔心鯉魚潭水庫會缺水
（中央社）地緣政治風險將台灣推上風口浪尖，近年又遇百年大旱，影響投資信心。台灣美光董事長盧東暉曾因擔憂水情，驅車至水庫觀察水位，但他仍肯定台灣投資環境，「只要給足夠反應時間，（政府）會幫你想出解法」。
美光作為台灣最大外商，投資腳步未曾停歇，不只在台打造DRAM卓越製造中心，投入新世代DRAM技術研發，並在台中廠導入極紫外光（EUV）設備，意味台中A3廠將是美光全球首座支援EUV製程的DRAM廠。
即便記憶體景氣低迷，美光營運面臨虧損窘境，美光依然於台中擴建探針測試廠房，在桃園進行「基礎設施擴建」，為將來的產能升級和發展做準備，包括提升廢污減排能力和加速綠能轉型。
投資台灣過程中，台灣美光與政府有不少互動經驗，盧東暉直言「政府扶植（產業）非常優秀、非常有經驗」，他舉例，台灣科學園區制度將很多服務專業化，是一大特色，這是美歐等其他地方所沒有。
不過談起企業界最關注的水電、綠能政策議題，盧東暉坦言確實存在挑戰，尤其水情吃緊，兩年前台灣遭逢百年大旱，美光還出動水車運水；今年他也特別留一筆預算，作為缺水應變處理使用，所幸最後未派上用場。
「我經常擔心鯉魚潭水庫會缺水，常會去看，今年初是有點恐怖」，盧東暉直言，當時看了周邊水庫，有些都已經見底，後來運氣好，兩個颱風尾巴一掃、鯉魚潭水庫就滿了。
「真的是靠天吃飯」，盧東暉感嘆，台灣不是缺水，而是降水分布不均，導致特定區域沒水時，得透過卡車裝運，這其實不太環保。
雖然無法掌控天氣，台灣美光努力精進可操之在我的部分，盧東暉表示，美光水資源回收率相當高，工廠設計水回收率達75%。
至於電力議題，盧東暉理解台電鉅額虧損之下，政府有漲電價的壓力，但希望電力政策有更好的可預測性，不能今天通知、下個月就漲價，畢竟企業也要排預算，要有預警期；在商言商，對於用電大戶，漲電價確實會影響該區域競爭力。
盧東暉表示，全世界都在走向淨零排放，台灣也不例外，政府致力於發展綠電；美光非常樂於響應政策，「我們很想買更多太陽能、風能，如果有的話我們都會買，現在是買不到」。
盧東暉指出，台灣地理條件會構成發展綠電的限制因素，但仍期待政府可以加快腳步，盡速推動再生能源市場化。
對於外商在台灣投資，在人力、能源、投資計畫可能面臨的問題，經濟部表示，已成立投資台灣事務所，作為外商在台投資單一服務窗口，提供客製化服務。
經濟部表示，以美光為例，美光桃園廠（華亞園區）部分廠區向台電提出用電需求案，已於111年12月完成供電；美光未來擬新增用電需求經常契約及備用電力一案，已獲台電公司核供；109、110年美光桃園廠供水及濁度偏高等問題，經濟部也協調水利署派專人協助調度。
【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com