【專訪】台灣美光董事長盧東暉：曾因擔憂水情到水庫觀察水位，仍肯定政府扶植產業非常有經驗

（中央社）台灣美光董事長盧東暉表示，美光有多達65%的DRAM產品在台灣生產，其中台日團隊一起研發新一代的1-gamma製程，是美光第1代採用極紫外光（EUV）的製程技術，將在2025年上半年先在台中廠量產。

台灣美光董事長盧東暉上任1年多，歷經記憶體景氣驟變，從拚命追產能到今年初精簡人力，過程有如雲霄飛車。他接受《中央社》採訪團隊專訪時表示，這次景氣修正有很多「黑天鵝」事件一起發生，確實很嚴重，包括COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和俄烏戰爭，但好的企業就是在碰到危境時能夠沉著應對。

盧東暉表示，美光這次領先示警半導體景氣要開始修正，並提前預做準備，如今終端客戶庫存不斷下降，市場將要探底，產能利用率見底回升；反觀韓國三星（Samsung）還要延長減產行動，他認為美光比起競爭者有更多優勢。

盧東暉說，雖然目前尚未看到整個半導體產業景氣恢復，美光產能還未滿載，不過，DDR5需求越來越好，高頻寬記憶體（HBM）需求也慢慢變好。美光領先的HBM3和DDR5產品，在電競及生成式人工智慧（AI）應用市場頗受歡迎，年度營運計畫正往好的方向調整。

他強調，台灣和日本是美光非常重要的製造中心，美光有多達65%的動態隨機存取記憶體（DRAM）產品在台灣生產；繼日本廠於去（2022）年10月開始量產1-beta製程技術後，台灣現在也開始量產1-beta製程。

相較上一代的1-alpha製程，美光最新的1-beta製程功耗降低約15%，位元密度提升超過35%，每顆晶粒容量可達16Gb，盧東暉看好1-beta製程與DDR5組合的產品性能。

盧東暉進一步指出，台灣與日本團隊一起研發新一代的1-gamma製程，是美光第1代採用極紫外光（EUV）的製程技術，進度還不錯，計劃在2025年上半年量產。美光現在只有在台中有EUV的製造工廠，1-gamma製程勢必會先在台中廠量產，日本廠未來也會導入EUV設備。

不過，EUV設備不可能只用一代，盧東暉表示，1-gamma之後的1-delta等幾代製程技術還會延續採用EUV。至於DRAM製程會微縮到何時，他認為目前沒有人會有答案。

盧東暉回想他在2000年加入英特爾（Intel）時，有人說65奈米之後邏輯電路就到盡頭，不解他為何加入「夕陽工業」，如今台積電已量產3奈米製程。

盧東暉說，「不能低估人類的創新能力」，目前看得到還有一些空間，DRAM以後也可能轉到3D DRAM，美光還是可以繼續往前發展。

盧東暉感嘆「靠天吃飯」，經常擔心鯉魚潭水庫會缺水

（中央社）地緣政治風險將台灣推上風口浪尖，近年又遇百年大旱，影響投資信心。台灣美光董事長盧東暉曾因擔憂水情，驅車至水庫觀察水位，但他仍肯定台灣投資環境，「只要給足夠反應時間，（政府）會幫你想出解法」。

美光作為台灣最大外商，投資腳步未曾停歇，不只在台打造DRAM卓越製造中心，投入新世代DRAM技術研發，並在台中廠導入極紫外光（EUV）設備，意味台中A3廠將是美光全球首座支援EUV製程的DRAM廠。

即便記憶體景氣低迷，美光營運面臨虧損窘境，美光依然於台中擴建探針測試廠房，在桃園進行「基礎設施擴建」，為將來的產能升級和發展做準備，包括提升廢污減排能力和加速綠能轉型。

投資台灣過程中，台灣美光與政府有不少互動經驗，盧東暉直言「政府扶植（產業）非常優秀、非常有經驗」，他舉例，台灣科學園區制度將很多服務專業化，是一大特色，這是美歐等其他地方所沒有。

不過談起企業界最關注的水電、綠能政策議題，盧東暉坦言確實存在挑戰，尤其水情吃緊，兩年前台灣遭逢百年大旱，美光還出動水車運水；今年他也特別留一筆預算，作為缺水應變處理使用，所幸最後未派上用場。

「我經常擔心鯉魚潭水庫會缺水，常會去看，今年初是有點恐怖」，盧東暉直言，當時看了周邊水庫，有些都已經見底，後來運氣好，兩個颱風尾巴一掃、鯉魚潭水庫就滿了。

「真的是靠天吃飯」，盧東暉感嘆，台灣不是缺水，而是降水分布不均，導致特定區域沒水時，得透過卡車裝運，這其實不太環保。

雖然無法掌控天氣，台灣美光努力精進可操之在我的部分，盧東暉表示，美光水資源回收率相當高，工廠設計水回收率達75%。

至於電力議題，盧東暉理解台電鉅額虧損之下，政府有漲電價的壓力，但希望電力政策有更好的可預測性，不能今天通知、下個月就漲價，畢竟企業也要排預算，要有預警期；在商言商，對於用電大戶，漲電價確實會影響該區域競爭力。

盧東暉表示，全世界都在走向淨零排放，台灣也不例外，政府致力於發展綠電；美光非常樂於響應政策，「我們很想買更多太陽能、風能，如果有的話我們都會買，現在是買不到」。

盧東暉指出，台灣地理條件會構成發展綠電的限制因素，但仍期待政府可以加快腳步，盡速推動再生能源市場化。

對於外商在台灣投資，在人力、能源、投資計畫可能面臨的問題，經濟部表示，已成立投資台灣事務所，作為外商在台投資單一服務窗口，提供客製化服務。

經濟部表示，以美光為例，美光桃園廠（華亞園區）部分廠區向台電提出用電需求案，已於111年12月完成供電；美光未來擬新增用電需求經常契約及備用電力一案，已獲台電公司核供；109、110年美光桃園廠供水及濁度偏高等問題，經濟部也協調水利署派專人協助調度。