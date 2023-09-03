具有絕佳籃球天賦與潛力的維德角：在巨人Tavares的助拳後，逐漸搖身變成了非洲籃球的列強

文：Luphan

筆者相信對於多數讀者而言，維德角是相當陌生的地方，它甚至不在非洲大陸上，而是位於塞內加爾外海，由數個小島嶼組成的國家。就算是籃球迷，也很可能沒聽過這個國家，因為他們鮮少出現在大型國際賽事上，藍鯊們（維德角國家隊名稱）總沒辦法從非洲突圍闖進世界級的賽事。縱使他們在非錦賽一直有很不錯的實力，往往能擔任攪局者。

這個僅不到60萬人口的小島國家，打破世界盃晉級國家中人口最少的紀錄。人口雖少，但藍鯊總能孕育出許多先天條件出色的籃球員，更甚至他們還養出了221公分的維德角巨人Walter Tavares。反觀台灣擁有2300萬人口也找不到半位超過210公分的球員，Tavares對於許多國家簡直就像是神蹟一般的存在。就算扣除掉Tavares，維德角的其他球員在身高條件上也都有符合NBA的標準，是具有絕佳籃球天賦與潛力的小島之國。

Photo Credit: GettyImages 人口不到60萬的小島國，卻能養出擁有221公分身高的Walter Tavares。

在有了Tavares的助拳後，維德角在近年逐漸從非洲籃球的攪局者，搖身變成了非洲的列強。在整體實力較為落後的非洲區，能有一位曾打過NBA且目前為皇家馬德里主力中鋒的球員，依舊可說是現象級的提升，也幫助維德角首次闖進世界盃。也踢掉了奈及利亞與塞內加爾這兩位非洲籃球強權，塞內加爾近年的表現起伏相當大，他們既是2021年非錦賽冠軍，還打敗過維德角，卻也在這次世預賽打的荒腔走板。

而奈及利亞近期則似乎對於闖進世界盃或打非錦賽一點興趣都沒有，完全地退出非洲區的主戰場。某種層面來說，維德角能打進世界盃其實還包含了各種天時地利人和，他們未來要能持續出現在世界級的賽事，恐怕不容易。但維德角的籃球風氣正不斷提升，闖進世界盃的新聞相當振奮人心，而維德角的國內籃球聯賽也剛成立。也許藍鯊這一次的世界盃經驗，能潛移默化的創造出他們下一波的籃球盛世。

晉級世界盃之路

人們開始相信維德角能成為非洲的新強權，是2021年非錦賽的時候，那時他們靠著Tavares一路打到四強賽，這下非洲各國都不敢小覷他們了。筆者相信非錦賽第四的成績，一定同樣也給了維德角球員一定信心的提升，幫助他們最終闖進世界盃。而且維德角這一路走來還都沒有自己的主場呢。

其實維德角是有籃球場，但也許因為不符合FIBA規定或什麼的原因，讓藍鯊們在世預賽全部都是以客場出賽，不然理論上應該要執行主客場賽制的。除了沒有主場優勢，他們在這十場的世預賽中也有三場是沒有Tavares在陣中的，代表著藍鯊還是有一定的籃球底子的。這次世預賽的第一場比賽，他們便是在沒有主場與沒有Tavares的劣勢下，打敗非洲籃球大國奈及利亞。只可惜隔一場比賽他們便敗給非洲實力中段班的烏干達，因為他們完全沒辦法守住歸化球員Brandon Davies。

不過起碼在與烏干達的兩次的對戰中，維德角有贏下一場。並再加上馬利的棄權，讓他們在該分組以第一的姿態闖進第二輪。第二輪他們面對到的對手更加艱難了。分別要打到安哥拉、象牙海岸跟比較好對付的幾內亞。當中幾內亞他們不意外地拿下兩勝進補。至於前面兩個比較強的國家，維德角幾乎都輸了。面對到安哥拉尤其吃力，「不太會控場的維德角與最喜歡壓迫的安哥拉」，這組合光用聽的就知道維德角帶過半場都會有問題。

兩場比賽維德角平均只能傳出10次助攻，且失誤26次。他們必須在最後一場面對到象牙海岸的比賽中勝出才有機會晉級，而他們也的確做到了。在Tavares回歸與Ivan Almeida 20分的助拳下，他們總算創造新的歷史。

球風分析

維德角的籃球有一大特點，而且是不好的特點，那就是他們的場均失誤比場均助攻還要多。他們在這屆世預賽平均要失誤17.9球，才能傳出15.8次助攻。而且這現象不僅僅是在世預賽，非錦賽他們的助攻失誤比也是可怕的1.04。更讓筆者感到莫名的是，維德角其實有相當沉穩的歸化後衛Jeff Xavier。而且就算面對到全場壓迫，他們也有巨人Tavares在中場接應，怎麼看也不像是會有這麼離譜數據的國家。

筆者認為維德角在處理過半場的經驗與熟練度相當糟糕，就算不少球員有合格的持球能力，湊在一起後仍是亂成一鍋粥。另外，維德角有大多數的時間會讓Ivan Almeida進行持球攻擊。Almeida有不錯的進攻手段與分球意識，可他終究打的是前鋒，所以世預賽時常會看到掌握球權的Almeida拿到最多的分數，也傳出球隊最多的助攻，失誤卻也是全隊最多，而且失誤數還很不應該的超過了助攻數。

維德角有Tavares這樣的武器，但他們也並沒有辦法有效的在進攻端運用他的優勢，一來球往往在給到他之前就失誤了，再來Tavares是相當無私的球員，如果隊友有機會他一定會考慮把球隊的攻勢串連起來，但就如同筆者前文提到的，他們的團隊默契並不好，所以連Tavares自身也是失誤連連。

雖然前面虧了一堆，不過維德角依然有他的優勢在，光是他在禁區的存在感就足以讓維德角成為非洲數一數二的禁區防守強隊，另外陣中有許多個人技術突出的選手，包含剛剛提到的Xiaver、Ivan Almeida、Joel Ameida、Betinho Gomez也具有很不錯的單打技巧。這些球員的球技在打法粗糙的非洲簡直就是稀有動物，而維德角全隊就有好幾位。也就是說筆者認為維德角並沒有完全發揮他們的潛力，而也許Emanuel Trovoada教練需要負上一定的責任。不過 2020年從安哥拉來到維德角並與藍鯊簽下三年合約的他，在近年的確實帶領國家隊拿下佳績，藍鯊應該還會再嘗試給他更多機會。

Photo Credit: GettyImages Emanuel Trovoada是來自安哥拉的教練，在近年幫助維德角逐漸成為非洲強權。

陣容分析