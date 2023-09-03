諾貝爾頒獎典禮再度取消邀請俄、白羅斯大使參加，俄當局將俄籍和平獎得主列為「外國代理人」
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《法新社》報導，俄羅斯將獨立媒體《新報》總編輯穆拉托夫列為外國代理人，是俄羅斯更廣泛打壓受尊敬公民社會機構的行動一環。自2022年2月揮軍攻擊烏克蘭後，莫斯科加強祭出措施剷除異己。
（中央社）在一片反對聲浪中，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）昨（2）日宣布，取消邀請俄羅斯、白羅斯和伊朗大使參加今（2023）年在瑞典首都斯德哥爾摩舉辦的諾貝爾頒獎典禮的決定。
《法新社》報導，在斯德哥爾摩舉辦年度諾貝爾頒獎典禮和宴會的諾貝爾基金會，因為烏克蘭戰爭，去（2022）年決定不邀請俄國和白羅斯大使參加斯德哥爾摩主辦的諾貝爾頒獎典禮。
由於伊朗鎮壓反政府抗議民眾，諾貝爾基金會也對伊朗大使做出相同決策。
然而，諾貝爾基金會8月31日表示，將恢復過去作法，邀請所有與瑞典及挪威有正式外交關係的各國代表，引發一連串憤怒的反應。
諾貝爾基金會昨日表示，這項決定是基於其信念，也就是「盡可能廣泛地傳播諾貝爾獎代表的價值觀和訊息，是重要和正確的」。並提到，外界強烈的反應「完全掩蓋了這個訊息」。
諾貝爾基金會在聲明中說：「因此，我們選擇重複和去年一樣在常規外的作法，也就是不邀請俄羅斯、白羅斯和伊朗大使參與斯德哥爾摩的諾貝爾頒獎典禮。」
去年，挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）依舊邀請所有大使參加在奧斯陸舉辦的和平獎頒獎典禮，諾貝爾基金會表示今年會再次這麼做。
諾貝爾基金會指出：「如同以往，所有大使都將受邀參加在奧斯陸舉行的典禮。」
對於諾貝爾基金會取消邀請俄國及其盟友白羅斯參加今年斯德哥爾摩諾貝爾頒獎典禮的決定，烏克蘭表示歡迎。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在臉書（Facebook）寫道：「人道主義的勝利。我們感謝所有要求恢復正義的人。我們相信，也應該對俄羅斯和白羅斯駐奧斯陸大使做出相同決定。」
穆拉托夫遭列「外國代理人」名單，《法新社》：俄當局打壓公民社會機構的一環
（中央社）俄羅斯1日將受人尊敬的記者、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入外國代理人名單，有關當局通常使用這個標籤來壓制批評人士。
穆拉托夫是俄羅斯主要獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）總編輯，他在2021年共同獲得諾貝爾和平獎。穆拉托夫與新報因為經常發布批評克里姆林宮的調查報導，在海外聲譽卓著。
穆拉托夫之後還拍賣他的諾貝爾獎牌，稱1億350萬美元（約新台幣33億元）的收益將用來資助烏克蘭難民兒童。
《法新社》報導，俄羅斯將穆拉托夫列為外國代理人，是俄羅斯更廣泛打壓受尊敬公民社會機構的行動一環。自2022年2月揮軍攻擊烏克蘭後，莫斯科加強祭出措施剷除異己。
俄羅斯司法部說明做此決定的理由時表示，穆拉托夫「使用外國平台傳播意見，目的是讓大家對俄羅斯外交與國內政策形成負面態度」，同時指控穆拉托夫編撰與散布其他外國代理人的內容。
《新報》網站提到：「有什麼好評論的？如需評論，請聯繫司法部。」又說外國代理人名單現在包括674名「值得尊敬」的人與組織。
這個標籤讓人想起蘇聯時代的「人民公敵」一詞，會施加嚴苛的行政限制並要求公開資金來源，也強制外國代理人在所有出版物上附上標籤，包括在社群媒體的發文，使得外國代理人與分享內容的人可能遭罰重金。
列為外國代理人是克里姆林宮用來讓批評人士噤聲一系列立法的一部分，其中包括更嚴苛的「不受歡迎組織」標籤。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。