教宗訪蒙古最後一天展現對跨宗教對話的支持，中國天主教徒低調湧入蒙古成外媒焦點
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中共當局嚴格控制各種宗教機構，教宗方濟各多年來一直努力與北京建立關係，2018年達成一份秘密協議，允許雙方在任命中國主教方面都有發言權。專程到蒙古來看教宗的中國教徒希望北京和梵蒂岡之間的關係能持續升溫，甚至也許有一天教宗也能去中國訪問。
（中央社）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（3）日將在訪問蒙古國首都烏蘭巴托的最後一天，展現他對跨宗教對話的支持。外界將方濟各此次來訪，解讀為他試圖與中國建立關係。
《法新社》報導，86歲的方濟各在今日上午的談話中，聚集蒙古10位主要的宗教領袖。他以話中有話的方式，試圖向蒙古的鄰國，特別是中國，傳達「靈修」對社會來說是健康、而非威脅的訊息。
蒙古是個年輕的民主國家，其憲法賦予人民宗教自由。
方濟各昨（2）日在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的聖彼得聖保羅主教座堂（Cathedral of Saints Peter and Paul）發表演說指出，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心。
他說：「有鑑於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」
方濟各演說時並未特別提及中國。
在擁有約330萬人口的蒙古國中，只有約1400名天主教徒；該國僅有的25名神父中，只有2名蒙古人。
中國天主教徒湧入蒙古首都，盼望教宗有朝一日訪問中國
（中央社）不少中國天主教徒這個週末假日湧入蒙古首都烏蘭巴托，以期能夠見到天主教教宗方濟各，一睹他們在國內難以想像的宗教盛事，並且希望教宗有朝一日也可訪問中國。
《法新社》報導，中國約有1200萬天主教徒，數十年來在中共允許的愛國教會和梵蒂岡支持的地下教會之間左右為難，而這個週末假期教宗第一次來到他們的「家門口」，這也是首次有天主教教宗到訪蒙古，一些中國教徒專程趕到烏蘭巴托。
在烏蘭巴托的中心廣場，有信徒展開中國國旗，一些信徒則戴著口罩和墨鏡以遮住面容。
報導引述一名中國遊客說，她和同伴此行必須特別低調， 「在過邊檢的時候，我們被問到出國幹什麼，是不是天主教徒，我們說我們是旅遊的」。
她說，天主教徒在中國受到的壓力很大，「我們還擔心回國之後，會不會被請去喝茶」。所謂被「請喝茶」就是指被中國國安人員傳喚詢問。
這名遊客透露，她所在的旅遊團約20人，來自中國北方，都是來看教宗的，「我們不敢讓別人知道我們的行程」。
中共當局嚴格控制各種宗教機構，教宗方濟各多年來一直努力與北京建立關係，2018年達成一份秘密協議，允許雙方在任命中國主教方面都有發言權。
專程到蒙古來看教宗的中國教徒希望北京和梵蒂岡之間的關係能持續升溫，甚至也許有一天教宗也能去中國訪問。
38歲的陸磊、是來自黑龍江的石油工程師，他說自己雖非信徒，但對天主教文化很感興趣，「我當然也希望教宗能到我們中國來」、「每個國家都應該支持不同的宗教，讓老百姓自由地去選擇要信什麼教」。
宗教信仰自由雖寫入中國憲法，但是維權組織指出，宗教組織在中國經常受到迫害，教徒參與禮拜的自由受到嚴重限制，而這種趨勢在中國國家主席習近平治下變得愈加嚴重。
另一名在烏蘭巴托旅遊的中國信徒表示，由於當局的恐嚇，「在敏感的日子我們都不能去教堂，比如復活節、聖誕節等」。
《法新社》記者採訪過程聽到一名遊客建議其他人不要受訪，以免回到中國後遇上麻煩。
一名在大教堂等待的女性遊客說，「我想你知道我們為什麼不能說太多。你該知道這是怎麼回事」。
教宗方濟各1日抵達蒙古，是首度有教宗造訪這個以佛教為主要信仰的國家。
《法新社》解讀說，蒙古約330萬人口，天主教徒卻只有1400人左右，86歲的教宗此訪目的是向當地天主教徒表達支持，同時也有改善教廷與中國、俄羅斯關係的策略性考量。
教宗專機飛越中國領空時，方濟各依慣例發送電報給習近平，向習近平和中國人民致上「問候和祝福」。
對此，中國外交部回應表示，「中國準備好繼續與梵蒂岡合作……進行有建設性的對話，增進理解、加強互信」，並指中方將「推進改善雙邊關係的進程」。
中國天主教友低調遮臉，擔心回國遭秋後算帳
（中央社）多家外媒報導，儘管中國禁止天主教主教、教友赴蒙古國參加教宗方濟各訪問活動，昨日教宗會晤蒙古國總統時，夾道歡呼者仍有群舉著中國國旗的教友，他們皆低調遮臉，擔心回國遭秋後算帳。
教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」旗下雜誌《美國》（America）報導，蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）昨日在蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square）以盛大儀式歡迎教宗訪問，該廣場是為紀念蒙古國國父，在1921年帶領蒙古國獨立於中國。
《美國》雜誌報導，一位知情人士透露，在歡迎教宗的儀式上，約有超過100位中國教友與會，他們都是偷偷前來，因為中國統戰部已下禁令，禁止主教、教友到鄰接中國的蒙古國參加教宗牧靈訪問活動。
外媒記者觀察到，所有中國教友都以太陽眼鏡、絲巾、口罩遮臉，避免被認出身分，有些人看到媒體拍攝，還會以手遮臉或轉身背對鏡頭；蒙古國維安警察起初未禁止外媒接觸中國教友，但過了1小時後，相關人員變得很緊張，開始不讓外媒靠近中國教友。
外媒記者表示，多數中國教友都怕遭秋後算帳，不願接受媒體訪問，但有些人願意匿名或以假名受訪；一位亞洲教會高層私下要求外媒，不要報導足以辨識這些人身分的細節，並強調「他們都是勇者」。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。