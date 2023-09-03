教宗訪蒙古最後一天展現對跨宗教對話的支持，中國天主教徒低調湧入蒙古成外媒焦點

（中央社）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今（3）日將在訪問蒙古國首都烏蘭巴托的最後一天，展現他對跨宗教對話的支持。外界將方濟各此次來訪，解讀為他試圖與中國建立關係。

《法新社》報導，86歲的方濟各在今日上午的談話中，聚集蒙古10位主要的宗教領袖。他以話中有話的方式，試圖向蒙古的鄰國，特別是中國，傳達「靈修」對社會來說是健康、而非威脅的訊息。

蒙古是個年輕的民主國家，其憲法賦予人民宗教自由。

方濟各昨（2）日在蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的聖彼得聖保羅主教座堂（Cathedral of Saints Peter and Paul）發表演說指出，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心。

他說：「有鑑於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」

方濟各演說時並未特別提及中國。

在擁有約330萬人口的蒙古國中，只有約1400名天主教徒；該國僅有的25名神父中，只有2名蒙古人。

中國天主教徒湧入蒙古首都，盼望教宗有朝一日訪問中國

（中央社）不少中國天主教徒這個週末假日湧入蒙古首都烏蘭巴托，以期能夠見到天主教教宗方濟各，一睹他們在國內難以想像的宗教盛事，並且希望教宗有朝一日也可訪問中國。

《法新社》報導，中國約有1200萬天主教徒，數十年來在中共允許的愛國教會和梵蒂岡支持的地下教會之間左右為難，而這個週末假期教宗第一次來到他們的「家門口」，這也是首次有天主教教宗到訪蒙古，一些中國教徒專程趕到烏蘭巴托。

在烏蘭巴托的中心廣場，有信徒展開中國國旗，一些信徒則戴著口罩和墨鏡以遮住面容。

報導引述一名中國遊客說，她和同伴此行必須特別低調， 「在過邊檢的時候，我們被問到出國幹什麼，是不是天主教徒，我們說我們是旅遊的」。

她說，天主教徒在中國受到的壓力很大，「我們還擔心回國之後，會不會被請去喝茶」。所謂被「請喝茶」就是指被中國國安人員傳喚詢問。

這名遊客透露，她所在的旅遊團約20人，來自中國北方，都是來看教宗的，「我們不敢讓別人知道我們的行程」。

中共當局嚴格控制各種宗教機構，教宗方濟各多年來一直努力與北京建立關係，2018年達成一份秘密協議，允許雙方在任命中國主教方面都有發言權。

專程到蒙古來看教宗的中國教徒希望北京和梵蒂岡之間的關係能持續升溫，甚至也許有一天教宗也能去中國訪問。

38歲的陸磊、是來自黑龍江的石油工程師，他說自己雖非信徒，但對天主教文化很感興趣，「我當然也希望教宗能到我們中國來」、「每個國家都應該支持不同的宗教，讓老百姓自由地去選擇要信什麼教」。

宗教信仰自由雖寫入中國憲法，但是維權組織指出，宗教組織在中國經常受到迫害，教徒參與禮拜的自由受到嚴重限制，而這種趨勢在中國國家主席習近平治下變得愈加嚴重。

另一名在烏蘭巴托旅遊的中國信徒表示，由於當局的恐嚇，「在敏感的日子我們都不能去教堂，比如復活節、聖誕節等」。

《法新社》記者採訪過程聽到一名遊客建議其他人不要受訪，以免回到中國後遇上麻煩。

一名在大教堂等待的女性遊客說，「我想你知道我們為什麼不能說太多。你該知道這是怎麼回事」。

教宗方濟各1日抵達蒙古，是首度有教宗造訪這個以佛教為主要信仰的國家。

《法新社》解讀說，蒙古約330萬人口，天主教徒卻只有1400人左右，86歲的教宗此訪目的是向當地天主教徒表達支持，同時也有改善教廷與中國、俄羅斯關係的策略性考量。

教宗專機飛越中國領空時，方濟各依慣例發送電報給習近平，向習近平和中國人民致上「問候和祝福」。

對此，中國外交部回應表示，「中國準備好繼續與梵蒂岡合作……進行有建設性的對話，增進理解、加強互信」，並指中方將「推進改善雙邊關係的進程」。

中國天主教友低調遮臉，擔心回國遭秋後算帳

（中央社）多家外媒報導，儘管中國禁止天主教主教、教友赴蒙古國參加教宗方濟各訪問活動，昨日教宗會晤蒙古國總統時，夾道歡呼者仍有群舉著中國國旗的教友，他們皆低調遮臉，擔心回國遭秋後算帳。

教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」旗下雜誌《美國》（America）報導，蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）昨日在蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square）以盛大儀式歡迎教宗訪問，該廣場是為紀念蒙古國國父，在1921年帶領蒙古國獨立於中國。

《美國》雜誌報導，一位知情人士透露，在歡迎教宗的儀式上，約有超過100位中國教友與會，他們都是偷偷前來，因為中國統戰部已下禁令，禁止主教、教友到鄰接中國的蒙古國參加教宗牧靈訪問活動。

外媒記者觀察到，所有中國教友都以太陽眼鏡、絲巾、口罩遮臉，避免被認出身分，有些人看到媒體拍攝，還會以手遮臉或轉身背對鏡頭；蒙古國維安警察起初未禁止外媒接觸中國教友，但過了1小時後，相關人員變得很緊張，開始不讓外媒靠近中國教友。

外媒記者表示，多數中國教友都怕遭秋後算帳，不願接受媒體訪問，但有些人願意匿名或以假名受訪；一位亞洲教會高層私下要求外媒，不要報導足以辨識這些人身分的細節，並強調「他們都是勇者」。