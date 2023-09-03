2023/09/03,
生活

營養午餐需求加上飼料價格高，蛋價明日起產地價每台斤43.5元、批發價53元

營養午餐需求加上飼料價格高，蛋價明日起產地價每台斤43.5元、批發價53元
Photo Credit: 中央社

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台北市蛋商公會林天來今日指出，近來受到颱風影響，帶動民眾購買雞蛋意願，加上通貨膨脹、菜價高漲、蛋農飼養成本增加等因素，決定從明（4）日起調漲蛋價3元，至於未來是否還會調整，還要看產銷整體情況，以及蛋雞復養情形等綜合評估。

（中央社）蛋價委員會今（3）日決議，由於開學後營養午餐需求、飼料價格持續高檔，本週蛋價漲新台幣3元，產地價每台斤43.5元，批發價53元。

中華民國蛋價委員會今日開會，決議自明（4）日起，批發價、產地價皆調漲3元，產地價每台斤來到43.5元，批發價來到53元。這也是國內蛋價從6月中兩波降價後首次調漲。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福訴《中央社》記者，一來是開學後市場需求浮現，二來是飼料價格持續維持高檔，對蛋農來說，負擔相當嚴峻，因此會中決定調漲蛋價。

至於未來是否還會調整，吳天福表示，接下來會再觀察產銷情況，以及蛋雞復養情形等。

《ETtoday新聞雲》報導，台北市蛋商公會林天來今日指出，近來受到颱風影響，帶動民眾購買雞蛋意願，加上通貨膨脹、菜價高漲、蛋農飼養成本增加等因素，決定從明日起調漲蛋價3元，至於未來是否還會調整，還要看產銷整體情況，以及蛋雞復養情形等綜合評估。

國內蛋價從今年3月產地價每台斤45.5元、批發價55元，站上歷史新高，在進口蛋抵台後緩解產銷吃緊，今年6月接連兩波調降，產地價降至每台斤40.5元、批發價每台斤50元迄今。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴《中央社》記者，關於蛋價調漲的消息，農業部尊重產銷雙方的決定。

李宜謙認為，由於開學後有學校營養午餐，且近期受到颱風影響，民眾也會囤蛋，因此才會需求量增。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3359萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量回升至11萬4500箱（每箱約200顆）。

然而，國人每日需求量約12萬箱，目前生產量仍稍嫌不足。李宜謙強調，農業部有6000萬顆進口雞蛋滾動倉儲的量能，隨時都能與加工業者替換國內的生鮮雞蛋，優先釋出給國內的民生消費需求，因此供應不會有問題。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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