U18世界盃戰報：台灣擊敗墨西哥取得預賽3連勝，張趙紘敲出個人本屆賽事首安

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊今（3）日與墨西哥隊交手，兩隊前5局打完戰成平手，張趙紘敲出個人本屆賽事首安、送回球隊致勝分，台灣隊以4比1拿下預賽3連勝。

U18世界盃棒球賽A組預賽台灣隊今日在洲際棒球場與墨西哥隊交手，台灣隊2局上2人出局後有攻勢，胡孟智選到四壞保送、靠著暴投上到二壘，黃天賜跑出內野安打，台灣隊靠著失誤跑回第1分。

台灣隊今日派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋2局下1人出局後被敲出長打，但及時回穩沒有讓墨西哥隊延續攻勢，4局下有狀況，單局出現2次保送、被敲出安打失掉1分。

台灣隊6局上攻勢再起，王念好敲出安打、靠著犧牲觸擊上到二壘，李勛傑安打推進，張趙紘敲出左外野方向安打，送回球隊超前分，台灣隊抓準墨西哥隊投手群控球有狀況延續攻勢，2人出局後黃天賜選到保送攻占滿壘，滿壘時邱鑫再選到保送擠回1分。

台灣隊7局上再追加分數，林佳緯選到保送，靠著暴投一口氣上到三壘、柯敬賢獲得故意四壞保送，李勛傑適時安打，送回團隊第4分。

台灣隊先發投手張峻瑋今日總計投4局被敲出2支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，最快球速151公里；曾偉喆中繼登板，投1局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，陳睦衡後援2局無失分，替球隊守住勝利。

張趙紘昨對韓國吞3K，今日敲出超前安助台灣隊奪下3連勝

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊「老趙」張趙紘昨（2）日對韓國吞3K（三次三振），自我激勵「隔天會更好」，也沒有辜負教練團期待，今日與墨西哥隊比賽6局敲出超前安，幫助球隊拿下預賽3連勝。

U18世界盃棒球賽台灣隊二壘手「老趙」張趙紘熱身賽開始狀況就不算太理想，熱身賽3場出賽沒有敲出安打，昨日與韓國隊比賽替補上場，總計3打數吞下3次三振，但總教練吳柏宏認為張趙紘主要是心理層面的問題，今日將他排入先發打序，也是希望他可以快點找回好感覺。

台灣今日與墨西哥隊交手，張趙紘前2個打數沒有敲出安打，6局上兩隊1比1平手、壘上有人時，張趙紘敲出左外野方向安打，送回球隊超前分、帶起台灣隊6局攻勢。

Photo Credit: 中央社 2023第31屆U18世界盃棒球賽A組預賽3日繼續在台中洲際棒球場展開，地主台灣隊中午交手墨西哥隊，台灣陣中張趙紘6局敲出關鍵安打，送回球隊超前分，助隊贏得勝利。

台灣隊總教練吳柏宏表示，張趙紘或許一開始還是放不太開，所以開賽有失誤，但就像賽前提到的，在球員狀況不好時持續給出賽機會不是大好就是大壞，今日張趙紘可以打出關鍵安打，也會提升自信心，不會畏懼得點圈有人的攻擊機會，球員們有提升，對往後還有很多場比賽，教練團調度上也更有運用空間。

張趙紘表示，昨日對韓國吞下3K，回到飯店時自己懊悔喃喃自語說：「唉、吞3K」，隊友聽到了有鼓勵他沒有關係，他也想辦法保持正向的心情、不要想太多，告訴自己「隔天會更好」。

張趙紘表示，今日與墨西哥隊交手，開賽失誤主要是彈跳沒有掌握好，6局關鍵打席上場前，教練也有提醒打擊時準備站位前面一點，對方投手的球都在外角，有鎖定到、打出安打壓力釋放。張趙紘受訪尾聲不忘主動喊話：「如果有機會再對上韓國，希望不要再被K了。」

陳睦衡對墨西哥後援登板，投2局無失分

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣隊二刀陳睦衡今日對墨西哥後援登板，投2局無失分，受傷的地方仍會疼痛，但陳睦衡動腦玩節奏，7局下等墨西哥隊打者喊暫停主審沒給、三振打者守住勝利。

U18世界盃棒球賽台灣隊此次陣中有不少投打二刀好手，但因為以野手守備位置考量，僅陳睦衡投打出賽比例會比較平均，其他二刀好手主要著重投手出賽。

Photo Credit: 中央社 U18世界盃棒球賽A組預賽持續展開，台灣隊3日中午在台中洲際棒球場與墨西哥隊交手，台灣「二刀流」陳睦衡6局登板救援，成功為台灣守住勝利。

陳睦衡預賽前2場比賽都是先發守二壘，攻守有表現，但昨日與韓國隊比賽守備時與韓國隊跑者碰撞傷退，右腳接近腳踝的地方有傷口；陳睦衡今天改當投手、牛棚待命，6局下接替登板後援，1人出局後接連被敲2支安打，但沒有失分。

陳睦衡7局續投連抓3個出局數，幫助球隊守住勝利，以4比1拿勝；陳睦衡表示，腳受傷的部分在活動時還是會有點疼痛的感覺，加上今天下雨、場地溼滑，有點沒辦法踩穩，狀況其實沒有很好。

陳睦衡笑說，4局時就有跟中繼投手曾偉喆一起在旁邊熱身，教練團通知要上場時其實正在一旁當啦啦隊，但球隊需要、隨時做好準備上場。

陳睦衡狀況不好但動腦玩節奏，今日登板投球過程中一度找不到準心，喊暫停要求補土、讓自己稍微喘息，也擾亂打者節奏。

7局2人出局後，陳睦衡前面用快節奏搶到2個好球數，最後刻意放慢節奏，打者喊暫停、主審沒給，陳睦衡投進好球帶、讓打者被三振出局，替球隊守住勝利。

墨西哥三壘手藏球投手上丘，賽後認定是違規

（中央社）U18世界盃棒球賽台灣今日與墨西哥比賽7局上出現小插曲，2人出局滿壘時墨西哥隊三壘手「藏球」，將柯敬賢觸殺出局全場錯愕，事後開會討論認為墨西哥投手沒持球上丘違規。

U18世界盃棒球賽台灣隊今日預賽在台中洲際棒球場與墨西哥隊交手，7局上台灣隊林佳緯選到保送，靠著暴投一口氣上到三壘、柯敬賢獲得故意四壞保送，李勛傑適時安打，送回團隊第4分。

台灣隊攻勢延續，滿壘時胡孟智敲出左外野方向飛球出局、成為該局第2個出局數，但墨西哥三壘手「藏球」，假動作把球傳給投手，實際上球仍留在手套中，墨西哥隊投手走上投手丘假裝要投球，待三壘的柯敬賢離壘、觸殺出局，讓台灣隊球員錯愕。

台灣隊總教練吳柏宏表示，當下沒有注意到三壘手藏球，有上場抗議墨西哥隊投手沒有持球站上投手丘違規，但主審表示不要踩上投手板就可以，賽後會議才又說其實墨西哥隊投手沒持球上丘違規。