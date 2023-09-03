海葵颱風最新動態：下午3點前後中心登陸台東、9縣市宣布明天停止上班上課
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中央氣象局預報員劉宇其在颱風記者會指出，海葵明日凌晨有機會進入台灣海峽，速度有放緩的跡象，明（4）日晚上台灣有機會脫離暴風圈，考慮到澎湖的影響，解除陸警是後（5）日上半天、深夜解除海警，後續仍有不確定性。劉宇其提到，颱風眼通過期間風雨會稍減，但通過後的風雨可能會再增強；颱風眼通過的前後，風向也會改變，提醒民眾留意。
（中央社）氣象局今（3）日表示，颱風海葵中心下午3時前後登陸台東成功、東河一帶，成為4年多來首個中心登台的颱風；目前是東半部、恆春半島風雨最大的時候，今晚至明（4）晨中南部風雨也會顯著增強。
中央氣象局持續發布中度颱風海葵海上陸上颱風警報，陸上警戒區域為宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖；海上警戒區為台灣東北部、東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。
氣象局指出，海葵中心位置在台東的東方約50公里處，以每小時13轉9公里速度，向西南西轉西北西進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑180公里。
氣象局預報員劉宇其在下午2時40分的颱風記者會中表示，海葵暴風圈已進入台灣東半部及台中以南陸地，目前颱風眼外圍已在台東成功、東河沿海；預計3時前後會在成功、東河一帶登陸。
劉宇其指出，海葵明日凌晨有機會進入台灣海峽，速度有放緩的跡象，明日晚上台灣有機會脫離暴風圈，考慮到澎湖的影響，解除陸警是後（5）日上半天、深夜解除海警，後續仍有不確定性。
劉宇其提到，颱風眼通過期間風雨會稍減，但通過後的風雨可能會再增強；颱風眼通過的前後，風向也會改變，提醒民眾留意。
劉宇其指出，今天東南部有13至15級陣風，花蓮測到12級陣風，北部、宜蘭也出現8至10級陣風；東半部下午風力最強，中南部沿海愈晚風勢愈強，當颱風進入西南部，南部可能會有11級陣風。
劉宇其說，受到颱風海葵及其外圍環流影響，今天宜蘭縣山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、南投、雲林至台南地區有局部大雨發生。
劉宇其提醒，東半部、恆春半島現在是降雨最強的時候，今晚至明晨中南部也可能會有局部大雨或豪雨。
依據行政院人事行政總處的網頁資訊，目前陸續有多個縣市的部分地區已達停班停課標準，包含桃園市復興區華陵里、三光里、高義里自中午12點後停班停課、新竹縣尖石鄉玉峰村及秀巒村自下午4點起停班停課、雲林縣下午起停班停課、南投縣仁愛鄉自下午3點起、信義鄉自下午4點起停班停課、宜蘭縣大同鄉、南澳鄉以及蘇澳鎮南強里及朝陽里地區自晚上6點起停班停課，連江縣同樣自晚上6點起停班停課。
另外嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣和金門縣等9個縣市已經宣布明天停止上班、上課。
中央災害應變中心：6縣市12鄉鎮區恐達土石流紅色警戒
（中央社）颱風海葵中心今天下午登陸台東。中央災害應變中心表示，因應颱風入夜後有強降雨可能性，土石流可能達紅色警戒有6個縣市的12鄉鎮區，包括高雄市桃源區，應及早預防疏散。
中央災害應變中心下午進行第6次工作會報暨情資研判會議。
中央氣象局指出，颱風海葵中心下午登陸，預計明天凌晨1時出海，5日上午10時解除陸上颱風警報、同日晚間11時解除海上颱風警報。
氣象局提醒，颱風接近將出現12級平均風或14級陣風以上風力，強風示警區域包括台東縣台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉和長濱鄉等。另外，未來24小時雨量預估，超大豪雨區域為花蓮，大豪雨區域則為宜蘭、台東和屏東山區。
國家災害防救科技中心說，東部及北部海域已監測到大浪，各沿海地區有巨浪發生機會，須注意長浪影響，請民眾勿前往海邊觀浪，濱海公路用路人須注意行車安全。同時，坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市和嘉義縣等10個縣市山區。
農業部表示，為因應颱風入夜後有強降雨可能性，針對土石流及大規模崩塌警戒預報加註入夜後可能達紅色警戒區域，包括南投縣仁愛鄉、高雄市桃源區、屏東縣來義鄉、宜蘭縣大同鄉，花蓮縣玉里鎮、秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉和台東縣延平鄉、海端鄉、鹿野鄉、東河鄉等，建請提早進行預防性疏散。
未來24小時一級淹水警戒區域，經濟部指出，包括台南市、高雄市、花蓮縣和台東縣在內；全國積淹水總計11處，未退水有5處；電力系統，全國曾停電戶數為2萬1639戶，其中9330戶預計今晚11時完成復電（包括台東縣8476戶、花蓮縣854戶）。
災情統計部分，消防署指出，目前全國通報案件數為169件，共計釀4傷，路樹災情占70件，又以花蓮縣的25件居冠。
其中一起為花蓮縣卓溪鄉卓清村台30線9K處今日上午10時發生路樹倒塌事件，壓損1輛小貨車，造成車上2人受困，後經消防局協助脫困，2人輕傷送醫治療；另2傷都是自行就醫案件。
內政部表示，包括新北市、南投縣等9縣市地方政府已進行預防性疏散撤離共3729人，並開設50處避難收容處所、安置807人。
中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌表示，這次颱風暴風範圍籠罩全國，呼籲民眾勿掉以輕心；另外，夜間土石流警戒發布縣市包括南投縣、台東縣等地，建請地方政府進行預防性疏散、撤離。
公路總局預警性封閉8處省道路段
（中央社）颱風海葵來襲，交通部公路總局到今日下午2時，預警性封閉8處省道路段，半數明日上午或中午開放通行。
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