中颱海葵最新動態：氣象局發布豪雨特報，中南部風雨逐漸增強，14縣市宣布明日停班停課
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氣象局預測，明（4）日雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區有局部8至9級強陣風發生的機率。另外，氣象局發布17縣市豪雨特報，氣象局指出，今晚至明日，降雨熱區仍是東半部，花蓮縣可能有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、台東縣有局部豪雨或大豪雨。
依據中央氣象局的預測，中颱海葵預計今（3）晚從台南附近進入台灣海峽、速度也會減慢，入夜後中南部雨勢也逐漸增強。氣象局表示，颱風進入台灣海峽後，澎湖與金門的風雨會變得明顯。
依據行政院人事行政總處的網頁資訊，台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣14縣市宣布明（4）日停班停課。
氣象局對17縣市發布豪雨特報，中南部風雨將逐漸增強
（中央社）中央氣象局預測，颱風海葵的中心可能今晚從台南進入台灣海峽，東半部強風、豪雨持續，中南部風雨也將逐漸增強。
根據氣象局最新颱風消息，海葵登陸後，強度略減弱，但仍是中度颱風，下午5時的中心位置在台東的北北西方約30公里，以每小時9公里速度，向西北西移動，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風，7級風暴風半徑180公里。
氣象局表示，隨著颱風海葵往西移動，中南部風雨逐漸增強，預計颱風中心今晚從台南附近進入台灣海峽南部，速度也會減慢，明天及5日持續影響台灣，颱風進入台灣海峽後，澎湖及金門的風雨會變得明顯。
氣象局發布19縣市陸上強風特報，氣象局指出，海葵登陸點附近的台東縣成功及綠島已觀測到16級陣風，花蓮縣富里、台東縣東河陣風達14級；隨颱風西進，中南部風力漸增強，今晚台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門有8至9級強陣風。
氣象局預測，明日雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區有局部8至9級強陣風發生的機率。
另外，氣象局發布17縣市豪雨特報，氣象局指出，今晚至明日，降雨熱區仍是東半部，花蓮縣可能有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、台東縣有局部豪雨或大豪雨。
氣象局表示，入夜後中南部雨勢也逐漸增強，屏東縣山區、台中市山區（和平區）有局部豪雨或大豪雨，西半部其他地區也會有大雨或豪雨。
氣象局統計，2日凌晨0時至今天下午5時，累積降雨最多的是花蓮縣赤柯山461毫米，其次是宜蘭縣鴛鴦湖377毫米、台中市南湖圈谷318.5毫米、台東縣池上304.5毫米、新竹縣西丘斯山271.5毫米，新北市福山植物園205毫米。
海葵颱風造成台東縣近三分之一用戶停電，目前近5成已復電
（中央社）颱風海葵今日下午3時40分登陸台東東河鄉，挾帶強風豪雨，造成台東縣三分之一用戶停電，目前近5成已復電，但部分用戶可能至晚間仍無電可用。台電表示，風雨增強導致搶修工作受阻，風雨稍緩便繼續搶修。
颱風海葵下午登陸台東後，15級強風橫掃，台東重安變電所與東成變電所受強風豪雨影響而停電，造成台東縣截至下午5時，一度4萬多戶無電可用。
台電表示，東成變電所經過搶修，已恢復供電，重安變電所仍處於停電狀況，造成台東超過2萬戶持續停電，加上風雨狀況持續，搶修人員在風雨中寸步難行，連帶影響搶修工作，預估今晚台東地區將有部分用戶無電可用。
台電表示，將在確保搶修人員安全前提下，待風雨稍歇，會立即啟動搶修，包含跨區處支援，希望儘速恢復正常供電。
台電指出，目前是颱風海葵影響最劇烈的時候，截至今日下午5時，全國曾停電戶數達7萬385戶，其中3萬7007戶已修復，3萬3378戶尚未復電，包括台東縣2萬2822戶（包含長濱鄉4576戶、鹿野鄉4508戶、東河鄉3114戶、池上鄉2697戶、成功鎮2667戶、卑南鄉1537戶、關山鎮1335戶、海端鄉1286戶、延平鄉1076戶等）、花蓮縣8746戶、屏東縣654戶、宜蘭縣607戶、新北市405戶、台北市144戶。
台電強調，將隨時視風雨情況出動搶修，在確保安全的狀況下，儘速為民來電。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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