菲律賓沒有所謂「對台戰略」，但能在台海衝突時扮演美軍重要的後方基地
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就算共軍不以台灣為基地進攻菲律賓，台灣掛上五星旗同樣意味巴士海峽成為中華人民共和國的內海，對出海的菲律賓漁民勢必造成威脅。巴丹群島距台灣不到200公里，距蘭嶼更是只有99公里，若能成為美軍基地，勢必能對中共的輕舉妄動有所遏阻。
提到「台灣有事」，除了美國的支援外，大家想到在台海發生戰爭時還有哪一個國家會向台灣伸出援手，大概也就只有日本了。沒有錯，與那國島的存在使得日本成為距離台灣最接近的國家，可事實上若我們回顧冷戰的歷史，就會發現在援助台灣這件事情上，日本往往不是最積極的一個。因此排在日本之後第三個潛在援助台灣的東亞國家，似乎就是同時也在面對北韓威脅的韓國了。
自1992年大韓民國與中共「關係正常化」後，過去韓國和中華民國之間建立在反共基礎上的兄弟之邦便宣告瓦解。近年來隨著尹錫悅的上台，韓國有重回反共道路的跡象，但是在與台灣的合作方面並沒顯得更有積極性。倒是有一個國家，還沒有等到美國開口，就主動提議將自己鄰近台灣的國土建設成在「台灣有事」時用來援助台灣的基地，這個國家就是菲律賓共和國。
在討論媒體報導菲律賓將巴丹港提供給美國這件新聞前，筆者想先詢問讀者們一個問題，那就是各位有多少人能理解到，菲律賓在台海衝突中所能扮演的重要角色？菲律賓因為政治腐敗、經濟發展落後以及仍處於內戰之中等種種原因，台灣人一般不認為菲律賓能在兩岸開戰時，能為中華民國提供什麼即時的幫助。
菲律賓陸軍沒有主戰車，空軍以韓國製的F/A-50戰鬥攻擊機為主力，整支軍隊都是為了打擊南部的極端伊斯蘭或者共產主義游擊隊所設計。與擁有F-15還有神盾艦的日本自衛隊和大韓民國國軍相比，菲律賓完全不具備將武裝力量投射到台灣的能力，自然沒有幾個國人能想像，菲律賓在台海開戰時派兵來和國軍並肩作戰。
不過若從地緣政治的角度來看，菲律賓與台灣只隔了一條巴士海峽，基本上是排在日本之後與台灣最為接近的鄰國。而且菲律賓曾經是美國殖民地，與美國在政治上有著比起日韓而言更「密不可分」的關係。所以蔣介石曾在1949年7月訪問菲律賓，不僅與菲律賓總統季里諾探討成立亞洲北約的議題，還考慮在台灣失守的情況下將整個中華民國政府移師菲律賓的可能性。
根據美國中央情報局的檔案，蔣介石甚至已經有了將中華民國空軍集體派往菲律賓的計劃，可見菲律賓在老一代的中華民國元首心中有極為重要的地位。菲律賓如同韓國，在1975年與中共建交以後與台灣的關係有所疏離，但是基於如下幾個新的情勢發展，新上台的小馬可仕總統必須調整他父親上台以來的親共政策，積極配合美國對中共的戰略圍堵。
南海問題
首先毫無疑問的，菲律賓與中華人民共和國在南海的主權之爭是導致小馬可仕必然走向親美的關鍵原因。菲律賓實際控制著費信島、楊信沙洲、南鑰沙洲、南鑰島、馬歡島、北子島、中業島、西月島、司令礁、火艾礁以及仁愛礁等九個南沙群島的島礁。歷任菲律賓總統，哪怕是立場最親北京的杜特蒂，在南海主權議題上都不曾後退一步。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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