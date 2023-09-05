TNL+ 2023/09/05,
印太

菲律賓沒有所謂「對台戰略」，但能在台海衝突時扮演美軍重要的後方基地

菲律賓沒有所謂「對台戰略」，但能在台海衝突時扮演美軍重要的後方基地
巴丹群島上的菲律賓守軍｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

就算共軍不以台灣為基地進攻菲律賓，台灣掛上五星旗同樣意味巴士海峽成為中華人民共和國的內海，對出海的菲律賓漁民勢必造成威脅。巴丹群島距台灣不到200公里，距蘭嶼更是只有99公里，若能成為美軍基地，勢必能對中共的輕舉妄動有所遏阻。

提到「台灣有事」，除了美國的支援外，大家想到在台海發生戰爭時還有哪一個國家會向台灣伸出援手，大概也就只有日本了。沒有錯，與那國島的存在使得日本成為距離台灣最接近的國家，可事實上若我們回顧冷戰的歷史，就會發現在援助台灣這件事情上，日本往往不是最積極的一個。因此排在日本之後第三個潛在援助台灣的東亞國家，似乎就是同時也在面對北韓威脅的韓國了。

自1992年大韓民國與中共「關係正常化」後，過去韓國和中華民國之間建立在反共基礎上的兄弟之邦便宣告瓦解。近年來隨著尹錫悅的上台，韓國有重回反共道路的跡象，但是在與台灣的合作方面並沒顯得更有積極性。倒是有一個國家，還沒有等到美國開口，就主動提議將自己鄰近台灣的國土建設成在「台灣有事」時用來援助台灣的基地，這個國家就是菲律賓共和國。

在討論媒體報導菲律賓將巴丹港提供給美國這件新聞前，筆者想先詢問讀者們一個問題，那就是各位有多少人能理解到，菲律賓在台海衝突中所能扮演的重要角色？菲律賓因為政治腐敗、經濟發展落後以及仍處於內戰之中等種種原因，台灣人一般不認為菲律賓能在兩岸開戰時，能為中華民國提供什麼即時的幫助。

菲律賓陸軍沒有主戰車，空軍以韓國製的F/A-50戰鬥攻擊機為主力，整支軍隊都是為了打擊南部的極端伊斯蘭或者共產主義游擊隊所設計。與擁有F-15還有神盾艦的日本自衛隊和大韓民國國軍相比，菲律賓完全不具備將武裝力量投射到台灣的能力，自然沒有幾個國人能想像，菲律賓在台海開戰時派兵來和國軍並肩作戰。

不過若從地緣政治的角度來看，菲律賓與台灣只隔了一條巴士海峽，基本上是排在日本之後與台灣最為接近的鄰國。而且菲律賓曾經是美國殖民地，與美國在政治上有著比起日韓而言更「密不可分」的關係。所以蔣介石曾在1949年7月訪問菲律賓，不僅與菲律賓總統季里諾探討成立亞洲北約的議題，還考慮在台灣失守的情況下將整個中華民國政府移師菲律賓的可能性。

根據美國中央情報局的檔案，蔣介石甚至已經有了將中華民國空軍集體派往菲律賓的計劃，可見菲律賓在老一代的中華民國元首心中有極為重要的地位。菲律賓如同韓國，在1975年與中共建交以後與台灣的關係有所疏離，但是基於如下幾個新的情勢發展，新上台的小馬可仕總統必須調整他父親上台以來的親共政策，積極配合美國對中共的戰略圍堵。

亞洲北約_1
Photo Credit: 國史館
1949年7月，蔣中正訪問碧瑤，與菲律賓總統季里諾商討亞洲北約事宜。

南海問題

首先毫無疑問的，菲律賓與中華人民共和國在南海的主權之爭是導致小馬可仕必然走向親美的關鍵原因。菲律賓實際控制著費信島、楊信沙洲、南鑰沙洲、南鑰島、馬歡島、北子島、中業島、西月島、司令礁、火艾礁以及仁愛礁等九個南沙群島的島礁。歷任菲律賓總統，哪怕是立場最親北京的杜特蒂，在南海主權議題上都不曾後退一步。

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