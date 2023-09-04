【東南亞週報】泰前總理戴克辛向皇室提交赦免請願書｜越與美星尋求建立全面戰略夥伴關係｜大雅加達輕軌正式啟用
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泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）在超過15年的自我流放後，於賽塔順利當選新任總理的同一天返回該國，並於8月31日向皇家提交了赦免的請求。而就在戴克辛回國的那一天，適逢政治盟友賽塔（Srettha Thavisin）贏得議會投票當選總理。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第238期，為讀者挑選2023年8月26日至9月1日期間，有關越南、新加坡、泰國、印尼、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
越南｜拜登確認9月訪越 有望提升美越雙邊關係
美國總統拜登將於9月10日訪問越南，會晤越共總書記阮富仲及其他要職，雙邊預計將談及科技、經濟、氣候變遷以及區域穩定等議題，並有望宣布雙邊關係的提升。
稍早拜登在7月29日以及8月8日曾表示，有鑑於越南欲升級與美國的雙邊關係，他預計在近期出訪越南。本週白宮公布拜登將在9月7至10日於印度參加G20峰會，隨後將出訪越南。而9月2至7日在印尼雅加達舉辦第43屆東協高峰會議，將由副總統賀錦麗出席。越南外交部則指出，拜登此次出訪將強化越美雙邊關係。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年4月出訪越南，恰逢越美建立「全面夥伴關係」10週年，布林肯即曾表示，希望將全面夥伴關係進一步提升至「戰略夥伴關係」。總理范明政則指出，自3月底總書記阮富仲曾與拜登通話，兩國的政府都積極將雙邊關係提升至新高度。雖然官方並未透露，但外界猜測拜登9月的出訪，有望提升越美關係。越南目前已與俄羅斯、中國、印度、南韓、澳洲共五國建立全面戰略夥伴關係。
新加坡｜星越建交50周年 兩國正權衡建立全面戰略夥伴關係
新加坡總理李顯龍8月27日受越方之邀前往河內，展開為期3天的訪問。此行時值新加坡與越南建交50周年、戰略夥伴關係10周年之際，兩國正在權衡將雙方關係升級為全面戰略夥伴關係。
李顯龍於8月29日結束在越南訪問行程前接受隨行媒體採訪時表示，全面戰略夥伴關係是個「標籤」，兩國外交部必須達成協議，決定在全面夥伴關係下，兩國要展開哪些新合作。李顯龍表示：「當你改變標籤時，實際上也須加強內容。」
他也提及，新加坡已向越南提出其中一個領域是加強航空服務協議，包括開放第五航權，即星國航班可在飛往越南城市後，原機續程到另一個國家，同理，從第三方國家飛抵越南後，也可以續程返回新加坡。
據日經亞洲報導，若越南提升與新加坡的關係，對越而言，新加坡將與中國和俄羅斯並列為同一個外交層級。美方也正在尋求與越南建立此關係，美國總統拜登預計於9月訪問越南。
（新加坡總理李顯龍8月27日訪問越南，與該國總理范明正會面。）
泰國｜泰國前總理戴克辛向皇室提交赦免請願書
泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra，又譯塔克辛或他信）在超過15年的自我流放後，於賽塔順利當選新任總理的同一天返回該國，並於8月31日向皇家提交了赦免的請求。前副總理Wissanu Krea-ngam表示，戴克辛提交了個人請願書，而非集體赦免，並補充道集體赦免是在與皇室有關的特殊或重要場合下授予的。
前通信大亨戴克辛於上周戲劇性地回到泰國，並在抵達後不久便被送往監獄。然而，在他入獄的第一個晚上，便因胸口疼痛及高血壓，而轉移至一家警察醫院。他對皇家赦免的請求必須通過泰國獄政廳（Department of Corrections）提交給司法部長，然後由總理將其提交給泰王瓦集拉隆功審核。
戴克辛回國的那一天，適逢政治盟友賽塔（Srettha Thavisin）贏得議會投票當選總理。塔克辛家族所創立的政黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）獲得了親軍派政黨的支持，該局勢加劇了各界對塔克辛是否與保守派勢力和皇家主義的軍方達成協議的猜測。這些勢力在2006年的政變中將他罷免，指控他貪污及對君主制度不忠。戴克辛否認了這些指控，並拒絕了與軍人談任何協議。
當Wissanu被問及皇室同意赦免的整個流程時長為何，他指出該流程並不會太費時，主要將依皇室做出決定所需要的時間。與此同時，泰國政府表示，若文件皆無問題，皇室是否同意赦免請求通常需要1至2個月的時間。
印尼｜印尼大雅加達輕軌正式啟用
印尼大雅加達輕軌（LRT Jabodebek）在8月28日正式啟用， 總統佐科威表示，期待大雅加達地區民眾善加利用大眾運輸工具，減緩都會區的交通和空氣汙染問題。
大雅加達輕軌在本週正式通車，佐科威在啟用典禮致詞表示，每日有近100萬車輛進入雅加達市區，造成嚴重交通擁塞和空氣汙染。期待大雅加達輕軌通車後，民眾改搭大眾交通工具。大雅加達輕軌造價21億美金，全長41.2公里，總共18個車站，連結雅加達以及其南邊的衛星城市勿加泗（Bekasi）和德博（Depok）。輕軌工程在2015年動工，原定2019年通車，其中連接茂物（Bogor）的路線因工程延誤、成本超支而最後決定擱置停工。大雅加達輕軌共有31輛列車，每輛有6節車廂，每趟次可載客1,300人；營業時間為早上5點到晚間11點30分。
目前印尼有三條輕軌路線，分別是2018年啟用的巨港輕軌（Palembang LRT），以及2019年通車、全長5.8公里的雅加達輕軌（LRT Jakarta）；此外雅加達也有自2019年通車的捷運系統（MRT Jakarta）。不過這些大眾運輸系統的載客量偏低，雅加達捷運每日平均有8萬人次使用，遠低於最大運客量18萬人，對於緩解大雅加達都會區的交通問題成效有限。近期雅加達都會區因旱季加劇空氣污染情況，當局宣布自8月21日起雅加達地區50%公務員實施居家辦公到10月21日止，以期在第43屆東協高峰會議期間改善雅加達的空氣品質。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
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